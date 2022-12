Aumentos moderados das taxas dos bancos centrais - Desaceleração global em vista

Dezembro 17, 2022 01:25

O recuo da inflação e os aumentos relativamente moderados das taxas de juro do Banco de Inglaterra (BoE), Reserva Federal e Banco Central Europeu (BCE) desviaram a atenção do mercado dos preços altos para a possibilidade de uma desaceleração global.

Os números da produção industrial da China para novembro mostraram uma desaceleração distinta. Numa base anual, a produção industrial caiu de 5% em novembro de 2021 para 2,2% no mesmo mês deste ano. Os cuidados da China em relação ao COVID-19 manteve-se nos centros industriais a entrar em confinamento durante grande parte do ano e o país apenas começou a sair agora da sua política de tolerância zero ao coronavirus. Depois de depender fortemente de confinamentos para gerir a disseminação do COVID-19, a mudança de política resultou num aumento de novos casos de COVID que estão a pesar na atividade económica - como foi visto noutros países que abriram no início do ano.

De importância para os retalhistas de luxo europeus e americanos que comercializam os seus produtos para 1,4 bilião de consumidores na China, as vendas a retalho no gigante asiático caíram de menos 0,5% em novembro do ano passado para menos 5,9% no mesmo mês deste ano. Considerando que as vendas a retalho eram esperadas em menos 3,7%, a fraqueza provavelmente afetará os resultados do setor de retalho de luxo, que terá que esperar mais até que a procura na China recupere.

Os insights sobre os efeitos das vendas a retalho moderadas na China provavelmente alimentarão os índices de gestão de compras (PMI) na França, Reino Unido, Itália e Alemanha, que produzem roupas, acessórios e carros de luxo. O S&P Global Flash Manufacturing PMI da França para dezembro está em território arriscado em 48,9 - qualquer coisa abaixo de 50 indica uma contração. Da mesma forma, o Flash PMI da Alemanha para dezembro chegou a 47,4.

Levando em consideração os ventos contrários, ainda é considerado um ponto positivo que a China volte gradualmente ao normal e, no médio prazo, as taxas de crescimento possam começar a aumentar

Notícias do mercado na semana antes do Natal

O relatório Ifo Business Climate da Alemanha para dezembro sai na segunda-feira e é um indicador importante a ser observado porque a última leitura foi menos pessimista, chegando a uma alta de 3 meses de 86,3 em novembro. Se o clima de negócios cair significativamente de novembro a dezembro, pode ser um sinal de alerta para um aperto das exportações e da oferta. Atualmente, menos de metade das empresas questionadas quer aumentar os preços nos próximos três meses, marcando uma queda em relação aos relatórios anteriores no quarto trimestre. O consenso para a pesquisa Ifo de dezembro é de 87,4.

Noutras notícias de trading, o Reserve Bank of Australia divulgará as suas atas de reunião na terça-feira, fornecendo mais informações sobre as perspectivas do banco central sobre as taxas de juro. Um dos principais mercados de exportação da Austrália é o Japão, onde a política de taxas de juro diverge consideravelmente com prováveis ​​impactos na balança comercial e cambial.

“Na minha opinião, a preocupação com uma espiral salarial no Japão está longe de ser justificada.” Discurso de Nakamura Toyoaki Bank of Japan Membro do Conselho de Políticas, 7 de dezembro de 2022.

O Banco do Japão concentra-se nas expectativas de inflação de longo prazo e vê os preços no setor de serviços a mudar mais lentamente do que nos bens importados e manufaturados localmente. Espera-se que o banco central mantenha as taxas de juro ultra-baixas no nível de menos 0,1 por cento, continuando a divergência com o parceiro comercial Austrália. Se houver alguma surpresa na decisão do BoJ, pode haver um impacto nos cruzamentos de moedas do JPY.

Outra decisão do banco central global será anunciada na quarta-feira, quando a taxa de inflação do Canadá para novembro é esperada. O crescimento dos preços é visto no nível de 6,8 por cento em comparação com 6,9 por cento em outubro. Se a inflação subir inesperadamente, o Banco do Canadá pode decidir adotar uma postura mais agressiva em janeiro. Da mesma forma, se a inflação cair, o banco central pode seguir a abordagem menos agressiva da Reserva Federal, do BCE e do BoE.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.