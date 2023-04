Aumento do preço do Ouro: últimas notícias

Abril 11, 2023 21:41

Nas últimas semanas, as taxas de juro, a inflação, bem como o aumento dos preços do petróleo e do ouro, têm sido um assunto recorrente no mundo financeiro. O preço do ouro subiu acima da marca de $2000 pela primeira vez nos últimos 12 meses.

O preço do ouro continuará a subir? Qual é a previsão dos analistas? Este blog tem como objetivo fornecer informações importantes e ajudá-lo a ter uma melhor visão geral do que está a acontecer com os preços deste metal precioso.

Ouro sobe acima da marca de $2000, como aconteceu?

O ouro começou o ano a ser negociado a $1854 por onça e rapidamente ganhou terreno a partir de fevereiro para $1950. No entanto, fevereiro não foi um mês positivo para os preços do ouro, pois caíram para $1810 a onça a 24 de fevereiro. Após os primeiros dez dias de março, os preços do metal precioso subiram devido à incerteza do mercado global e à turbulência do setor bancário nos EUA e na Europa.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - XAU(100oz)USD Gráfico Diário. Intervalo: 25 de novembro de 2022 a 10 de abril de 2023. Registo: 10 de abril de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros

Esta não é a primeira vez que os preços do ouro ultrapassaram $2000 por onça. A última vez que os preços do ouro ultrapassaram a marca específica foi em 7 de agosto de 2020, quando atingiram $2074 por onça.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensal XAU(100oz)USD. Intervalo: 1 de julho de 2015 a 10 de abril de 2023. Registo: 10 de abril de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Por que motivo os preços do ouro sobem?

A turbulência do setor bancário nos Estados Unidos e na Europa com a quebra do SVB e a aquisição do Credit Suisse pelo UBS, a alta da inflação e a possibilidade de uma recessão trabalham a favor do ouro. O ouro é frequentemente mencionado como um ativo de “porto seguro” por alguns investidores e traders, pois estes procuram-no quando sentem que uma crise económica está a caminho.

Embora nenhum ativo seja “seguro” quando se trata de preservar valor nos mercados financeiros globais, os investidores tendem a comprar ouro para diversificar as suas carteiras e mitigar riscos. O ouro pode ser usado como proteção contra a inflação, enquanto a Reserva Federal de Chicago observou que “um aumento na inflação ou nas expectativas inflacionárias aumenta o interesse dos investidores na compra de ouro e, portanto, aumenta o seu preço; em contraste, a desinflação ou uma queda nas expectativas inflacionárias faz o oposto”.

Preço do ouro: as novidades mais recentes

A alta dos preços spot do ouro fez com que bancos e especialistas do mercado atualizassem suas previsões. Leia o nosso guia sobre trading de ouro para fortalecer seu conhecimento. Vamos ver quais são os insights mais recentes e lembre-se de que o desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro.

ING vê preço do ouro perto do máximo de agosto de 2020

Os analistas do ING publicaram um relatório sugerindo que os preços do ouro poderiam atingir a marca de $2075, o que seria uma alta de três anos. Eles observam: “Ainda não parece haver muito peso na narrativa de que uma crise bancária nos EUA vai minar a batalha do Fed contra a inflação alta e arraigada. E certamente o ouro – como um ativo sem juros – está indo bem em comparação com as taxas de quase 5% disponíveis em depósitos em dólares durante a noite. Os mercados estarão de olho no relatório de empregos dos EUA e se isso levará o mercado de ouro a uma distância impressionante de $2075,47 em agosto de 2020.”

Economistas do ING sugerem que o ouro poderia se beneficiar das tendências de gerenciamento de reservas cambiais. “O mundo geopolítico cada vez mais bipolar – exacerbado pela guerra na Ucrânia – faz com que os bancos centrais do BRICS+ mantenham uma parcela maior de suas reservas internacionais em ouro. Este é um positivo estrutural para o ouro e um negativo estrutural para o dólar, um para adicionar ao negativo cíclico do que deveria ser um ciclo de flexibilização do Fed ainda este ano”, acrescentam em seu relatório.

Credit Suisse: preço do ouro pode atingir a marca de $2300

Um relatório do Credit Suisse disse que o metal precioso aproveitou a queda dos rendimentos dos títulos e um dólar americano enfraquecido. “Procuramos um novo teste de resistência de longo prazo dos máximos recordes de $2070/75 de 2020 e 2022. Embora isso deva ser claramente respeitado, uma quebra clara e sustentada mais alta marcaria uma grande quebra de alta de longo prazo para abrir a porta para uma mudança para $2300 a seguir”, está escrito no relatório do Credit Suisse.

De acordo com a CNBC, uma nota do mesmo banco aos investidores observou que “os preços do ouro se beneficiaram nas últimas semanas da demanda por porto seguro em meio a preocupações com o setor bancário, bem como uma visão de que a probabilidade de uma recessão (ou seja, pouso forçado) aumentaram materialmente. Isso, por sua vez, levou à visão de que o Fed dos EUA poderia potencialmente mudar para cortes nas taxas em breve. Taxas mais baixas, juntamente com a inflação ainda bem acima da meta de 2%, seriam positivas para os preços do ouro”.

ANZ: Ouro permanece à beira de um recorde devido à inflação elevada

Os economistas do ANZ enfatizam o elemento de alta inflação que sustenta o aumento dos preços spot do ouro. Eles sugerem que as preocupações com a desaceleração económica global e os problemas bancários que surgiram em março alimentam a recuperação do ouro.

No entanto, eles enfatizam que se a situação no setor bancário se estabilizar, os preços do ouro podem cair. “Embora os problemas contínuos do setor bancário continuem sendo um risco positivo, vemos os preços do ouro desistindo dos ganhos se a crise diminuir. Mantemos nossa visão otimista sobre o ouro a longo prazo, à medida que o Fed interrompe seus aumentos nas taxas de juros e o USD continua a cair durante o resto do ano”, é mencionado no relatório do ANZ.

Fitch Solutions reavalia previsão de preço do ouro em 2023

A Fitch Solutions atualizou sua previsão de preços do ouro para 2023 nos últimos dias de março. Os economistas sugerem que os preços do ouro serão em média de $1950 por onça, $100 a mais do que a previsão original. O relatório enfatizou que “em meio às expectativas de que o crescimento do PIB global diminuirá de 3,1% em 2022 para 2,1% em 2023, o interesse dos investidores no status de porto seguro do ouro permanecerá forte”.

Existe uma maneira de reduzir o risco ao operar com ouro?

“O ouro é um ativo de refúgio seguro” é uma frase que você pode ler muitas vezes em blogs e artigos de notícias. No entanto, negociar qualquer ativo envolve risco. Sempre existe o potencial de perda ao se envolver em atividades como negociação e investimento. Se o preço de uma mercadoria, como o ouro, se mover na direção oposta à que você previu, sua estratégia pode falhar, o que pode resultar em perda de fundos.

É essencial realizar uma pesquisa de mercado aprofundada antes de desenvolver sua estratégia de negociação. Além disso, você precisa estar familiarizado com as várias ferramentas de gerenciamento de risco disponibilizadas pelo seu corretor.

Uma infinidade de materiais educacionais compilados por vários profissionais do setor está disponível na Internet por meio de corretores. É absolutamente necessário aprender a usar várias ferramentas de gerenciamento de risco. Webinars, artigos e blogs escritos por revendedores experientes podem ajudá-lo a entender melhor como incorporar esses elementos em sua estratégia e reduzir riscos.

