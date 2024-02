Os preços do cobre aumentarão em 2024?

Fevereiro 26, 2024 23:47

O trading de cobre envolve uma das commodities mais procuradas no mercado global neste momento. O cobre é vital porque o metal é usado em quase todos os lugares da vida diária, desde fiação elétrica até carros e microchips de computador. A introdução dos veículos eléctricos (EV) que requerem mais cobre e o crescimento da produção de microchips para utilização na implementação de Inteligência Artificial (IA) poderão alimentar a procura.

Alguns analistas prevêem que o preço do cobre suba nos próximos anos, mas será que esta previsão se irá concretizar?

Os preços do cobre flutuam à medida que aparecem sinais de recessão

Algumas economias enfrentaram problemas com valores elevados de inflação nos últimos dois anos. Como resultado, as autoridades foram forçadas a implementar políticas monetárias restritivas que levaram as economias à beira da recessão. Durante esses períodos, os consumidores tendem a limitar os seus gastos e a reduzir as compras de bens. É nestes períodos que matérias-primas como o ferro, o cobre e outras enfrentam pressões descendentes em termos de valor, à medida que as empresas suspendem ou ajustam os seus planos de produção.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Cobre (1.000 lbs.) / Gráfico mensal USX registado em 23 de fevereiro de 2024. Intervalo: 1 de maio de 2016 - 23 de fevereiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Os analistas de mercado não ficaram surpreendidos quando os preços do cobre caíram em 2023, uma vez que o aperto da política monetária, observado em todo o mundo, impactou as economias, especialmente as dos países em desenvolvimento. Nos primeiros dias de fevereiro de 2024, os preços de câmbio do cobre caíram para o menor nível em três meses, aproximando-se dos $8200 dólares por tonelada métrica. No entanto, em 20 de fevereiro, os preços do cobre subiram para o máximo em três semanas, atingindo $8548 dólares por tonelada métrica.

ICSG: Produção mundial de minas de cobre provavelmente aumentará 3,7% em 2024

O Grupo Internacional de Estudos do Cobre (ICSG), uma organização que visa aumentar a transparência do mercado do cobre e promover discussões e cooperação internacionais sobre questões relacionadas ao cobre, está otimista em relação à produção global de cobre em 2024.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Cobre (1.000 lbs.) / Gráfico diário USX registado a 23 de fevereiro de 2024. Intervalo: 13 de outubro de 2023 - 23 de fevereiro de 2024. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Os analistas de mercado do ICSG sugerem que a produção mundial de minas de cobre deverá aumentar 3,7% em 2024, observando que “além da produção adicional de minas novas ou ampliadas, espera-se que as taxas de produção melhorem nos países afetados por restrições operacionais em 2023, nomeadamente Chile, China, Indonésia, Panamá e EUA.”

Descoberta de depósito de cobre será classificada entre as três principais minas do mundo

KoBold Metals, uma startup com sede na Califórnia cujos patrocinadores incluem os bilionários Bill Gates e Jeff Bezos, anunciou a descoberta de um vasto depósito de cobre na Zâmbia. Os executivos da empresa afirmaram que tinha encontrado o maior depósito de cobre da Zâmbia nos últimos cem anos e previram que o chamado local de Mingoba poderia tornar-se uma das três principais minas de cobre de alta qualidade do mundo.

O depósito de cobre recentemente descoberto poderá oferecer uma solução alternativa para empresas que necessitam da mercadoria para operar, uma vez que os países ocidentais, com os EUA na vanguarda, se envolveram num conflito comercial com a China, que é um dos maiores produtores do mundo.

Em declarações aos repórteres do Financial Times, os executivos da empresa disseram que pretendem começar a produzir cobre na mina subterrânea de 2 mil milhões de dólares no início da próxima década.

Trading de cobre: ​​analistas de mercado discutem preços do cobre

Os analistas do ING sublinharam que a política monetária da Reserva Federal provavelmente desempenhará um papel significativo na forma como os preços do cobre flutuam. “Os preços do cobre serão apoiados por um dólar americano mais fraco, apoiado pela flexibilização da Reserva Federal dos EUA. Acreditamos que a trajetória da taxa de juro da Fed continuará a impulsionar as perspectivas de preços do cobre no curto prazo. Os preços do cobre beneficiarão de uma política monetária mais flexível, que aliviará a pressão financeira sobre os fabricantes e as empresas de construção, ao reduzir os custos dos empréstimos. Mas se as taxas dos EUA permanecerem mais altas durante mais tempo, isso levaria a um dólar americano mais forte e a um sentimento mais fraco dos investidores, o que, por sua vez, se traduziria em preços mais baixos do cobre”, observaram no seu relatório.

Goldman Sachs: preços do cobre provavelmente subirão devido aos cortes nas taxas da Fed

Os economistas do Goldman Sachs disseram numa nota partilhada pela Reuters, a 21 de Fevereiro, que os preços do cobre e do ouro poderiam receber um impulso caso os decisores políticos da Fed decidam reduzir os custos dos empréstimos. “O aumento imediato dos preços devido ao declínio de 100 pontos base nas taxas de 2 anos dos EUA, impulsionado pela Fed, é o maior para os metais, especialmente o cobre (6%) e depois o ouro (3%), seguido pelo petróleo (3%). O impacto positivo das taxas de juro mais baixas tanto na procura como na oferta de matérias-primas torna o impacto do preço das matérias-primas ambíguo em teoria”, escreveram.

ANZ: espera-se um crescimento na procura de cobre dos EUA, China e Índia em 2024

Os analistas da ANZ sugerem que as perspectivas fracas em relação aos preços do cobre que prevaleceram em 2023 poderão em breve tornar-se história, uma vez que as expectativas do mercado parecem estar a mudar. No relatório bancário da Nova Zelândia, observa-se: “O cobre tem um amplo consumo espalhado por toda a economia global, levando a preocupações sobre a procura num contexto de políticas monetárias mais restritivas e de um crescimento económico mais fraco. No entanto, manteve-se forte num contexto de maior enfoque na eletrificação e na descarbonização. Esperamos que o crescimento da procura por parte da China, dos EUA e da Índia, três dos cinco principais consumidores, atinja 4,3% em 2024. Isto ocorre num contexto de crescentes problemas do lado da oferta. É provável que as interrupções não planeadas continuem a ser elevadas, à medida que os produtores enfrentam custos elevados e problemas de qualidade decrescente. Os riscos políticos também permanecem elevados, colocando em risco o desenvolvimento de novas minas.”

O relatório da ANZ prevê que os preços do cobre seriam sustentados em 2024 por um défice de mercado, mantendo a sua meta de curto prazo de 9000 dólares e esperando que suba acima dos 10000 dólares nos próximos 12 meses.

Trading de cobre com a Admirals

O debate sobre as perspectivas do cobre provavelmente continuará à medida que as condições do mercado mudarem. Os traders iniciantes, no entanto, devem ter cuidado com os ativos ou instrumentos que adicionam às suas carteiras. A falta de experiência e o sentimento de entusiasmo podem levar a decisões erradas.

Embora a experiência só venha com o envolvimento no trading, a aprendizagem pode compensar a desvantagem até certo ponto. Os traders iniciantes devem mergulhar no mundo do trading usando materiais educativos, como webinars, artigos, guias de procedimentos, vídeos, etc. Estes materiais podem estar disponíveis gratuitamente pelas corretoras, portanto não há razão para não aproveitá-los.

As ferramentas de gestão de risco também são uma forma de os traders compensarem a falta de experiência. O stop loss ou take profit pode mitigar os riscos quando usado corretamente. As ferramentas de gestão de risco estão incorporadas nas plataformas mais populares, como o MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Ao explorar o potencial destas plataformas, os traders principiantes devem aprender como utilizar estas ferramentas em seu benefício.

