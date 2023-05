Atenções nas decisões de taxas da Fed, BCE e Relatório NFP

Maio 03, 2023 22:49

Espera-se que a Reserva Federal (Fed) dos EUA e o Banco Central Europeu (BCE) anunciem as suas decisões sobre as taxas de juro hoje e amanhã, respectivamente. A reunião do conselho de administração da Fed é ofuscada por preocupações com o setor bancário regional, que sofreu mais um golpe no fim de semana, quando o JPMorgan interveio para assumir o problemático First Republic Bank.

A semana que começou com o Banco da Reserva da Austrália (RBA) a decidir um aumento inesperado da taxa, será encerrada com o relatório Nonfarm Payrolls dos EUA, que provavelmente fornecerá uma visão bastante importante sobre como o mercado de trabalho está a reagir à estratégia de aperto da política monetária da Fed.

As Perspectivas Económicas Regionais do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o Médio Oriente, Ásia Central e Norte de África sugeriram que “o crescimento económico nas regiões do Médio Oriente, Norte de África e Ásia Central diminuirá em 2023, destacando a necessidade de acelerar as reformas estruturais”. O relatório do FMI disse que “prevê-se que o crescimento real do PIB no Médio Oriente e na Ásia Central caia para 2,9% em 2023, de 5,3% no ano passado, antes de melhorar para 3,5% em 2024”.

Decisão da taxa de juro da Fed

Na noite de quarta-feira, a Fed anunciará a sua decisão sobre a taxa de juro. A ferramenta CME FedWatch fornece uma probabilidade de 86,1% (manhã de quarta-feira) da Fed aumentar a sua taxa de juro de referência em 25 pontos base. Como muitos analistas de mercado sugerem que um aumento da taxa é antecipado, os economistas analisarão a declaração do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) em busca de sinais de uma próxima pausa de aperto da política monetária.

Os economistas do ING observaram no seu relatório que “uma decisão sem mudanças seria vista como muito branda, considerando os comentários da Fed nas últimas semanas. Isto sugeriria que a Fed recebeu notícias de que as últimas tensões bancárias estão a causar grandes problemas, e isso seria o catalisador para um dólar acentuadamente mais fraco e rendimentos mais baixos do Tesouro americano. Ainda não acreditamos que chegámos lá. No entanto, a incerteza e o nervosismo que o stress bancário estão a causar descartam uma subida muito agressiva de 50bp. Estamos a prever um aumento de 25 pontos-base a 3 de maio, que é a visão de consenso”.

Decisão de taxa de Juro do BCE

A decisão da taxa de juro do BCE seguirá o exemplo na tarde de quinta-feira. É provável que o banco central da zona euro aumente os custos dos empréstimos, com os economistas a discutir entre um aumento de 25 ou 50 pontos-base nas taxas. Os preços ao consumidor nos países da zona do euro cresceram 7% em abril, do ponto de vista anual, 0,1% a mais do que os 6,9% registados em março.

Analistas de mercado do banco ANZ escreveram um relatório em que “o BCE ainda não é capaz de contemplar a possibilidade de interromper o seu ciclo de aperto monetário. Prevemos um aumento de 25 pontos-base nas taxas esta semana, à medida que o BCE equilibra os efeitos defasados ​​de aumentos de taxas anteriores, turbulência bancária recente e aperto adicional. Claramente, se o núcleo da inflação ainda estiver a subir mais em termos anuais e as condições de empréstimos bancários e de crédito estiverem bem, o BCE poderá optar por um aumento de 50 pontos-base.”

Analistas do ING sugeriram que “os dados rígidos da inflação enfatizam claramente a necessidade de continuar a subir, mas com o relatório de crescimento do PIB mais fraco do que o esperado da semana passada e os fracos dados de crescimento e procura de empréstimos atuais, o caso para desacelerar o ritmo e o tamanho dos aumentos das taxas ficou mais forte.”

Relatório de abril das NFPs dos EUA

Outro lançamento de dados importante será o relatório Nonfarm Payrolls dos EUA na sexta-feira. O Bureau of Labor Statistics (BLS) publicará o relatório que mostra o estado do mercado de trabalho e é levado em consideração pelos membros do conselho da Fed ao decidir sobre os ajustes da política monetária. Economistas sugerem que a economia dos EUA criou 160 mil empregos em abril.

Analistas do Wells Fargo comentaram sobre a Pesquisa de Abertura de Empregos e Rotatividade de Mão de Obra (JOLTS) de março, publicada na terça-feira, observaram: “O mercado de trabalho continua rígido com vagas e despedimentos ainda acima dos níveis pré-pandemia e despedimentos involuntários apenas a voltar ao que prevalecia em 2018-2019. Mas uma tendência clara está a surgir e esperamos que a procura por mão de obra continue a diminuir nos próximos meses. Esperamos outra redução no ritmo de crescimento do emprego no relatório de emprego de sexta-feira, com mais fraqueza no final deste ano e em 2024.

