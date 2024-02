Atas do FOMC e relatório do trimestre da Nvidia em destaque

Fevereiro 21, 2024 22:41

As atas do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), que serão publicadas ainda hoje, serão analisadas com o objetivo de procurar dicas sobre quando os cortes nas taxas de juro poderão ocorrer. No entanto, as taxas não são a única questão que os economistas consideram, uma vez que o governo dos EUA poderá iniciar um shutdown parcial, a menos que o orçamento ou um limite de despesa seja aprovado até 1 de Março.

O próximo relatório de lucros do quarto trimestre de 2023 da Nvidia chama a atenção de investidores e traders, já que a empresa norte-americana ultrapassou a Alphabet (Google) e a Amazon em termos de capitalização de mercado, ficando em 4º lugar globalmente, logo atrás da Microsoft, Apple e Saudi Aramco.

Analistas analisarão minuciosamente as atas do FOMC

Uma forte maioria de 86 dos 104 economistas numa sondagem da Reuters referiu que a Federal Reserve (Fed) cortaria primeiro a taxa dos fundos da Fed no segundo trimestre de 2024.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a probabilidade de um corte da Fed diminuiu para 8,5% e 30,7% em março e maio, respectivamente. O Índice do Dólar Americano (DXY) permanece sob pressão, uma vez que os economistas não prevêem um corte nas taxas da Reserva Federal em breve.

Relatório de ganhos da Nvidia no quarto trimestre de 2023

Analisando outras notícias, os analistas de mercado se concentrarão no próximo relatório de lucros do quarto trimestre de 2023 da Nvidia. O valor das ações da fabricante de chips dos EUA aumentou quase 40% este ano, com os especialistas esperando que o relatório mostre receitas de $20,4 mil milhões de dólares no trimestre de janeiro, o que significa um aumento de 240% anuais, com lucro ajustado por ação de $4,59 dólares. No entanto, alguns analistas sugerem que tais saltos não seriam sustentáveis ​​nos próximos meses.

Vendas no retalho da Nova Zelândia do quarto trimestre de 2023

A Statistics New Zealand publicará, quinta-feira, o seu relatório de vendas no retalho do quarto trimestre de 2023. Os economistas esperam que as vendas no retalho permaneçam estáveis ​​em relação ao final do ano passado. As mudanças nas vendas no retalho são amplamente seguidas como um indicador dos gastos do consumidor.

No final de janeiro, um relatório da Statistics NZ mostrou que o Índice de Preços do Consumidor (IPC) diminuiu ainda mais no quarto trimestre de 2023, chegando a 0,5% numa base trimestral, em linha com as previsões dos analistas e caindo ainda mais em relação ao 1,8% do trimestre anterior.

Os decisores de políticas do BoE debatem a política de taxas

O chefe do BoE, Andrew Bailey, disse aos membros do parlamento que se sente confortável com os investidores que sugerem cortes nas taxas de juro em 2024. Nas suas observações perante o Comité do Tesouro, Bailey observou que “estou confortável com um perfil que tem cortes, mas isso é para não dizer quando ou quanto. Não endossamos a curva do mercado. Não estamos a fazer uma previsão de quando ou de quanto (cortaremos as taxas). Mas não é irracional que o mercado pense isso.”

O vice-governador do BoE, Ben Broadbent, disse que não concorda que todas as evidências apontem na direcção de cortes nas taxas, sublinhando que o crescimento salarial e a inflação nos serviços são o dobro da taxa consistente com a inflação sustentável. Broadbent sugeriu que o crescimento dos salários poderia diminuir ainda mais nos próximos meses.

Teste suas estratégias de trading com a Conta Demo sem risco da Admirals

Tem interesse em colocar em prática o seu trading sem arriscar o seu dinheiro? Uma conta de trading de demonstração da Admirals permite-lhe fazer exatamente isso, praticar num ambiente virtual com condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma conta demo ainda hoje:

Negoceie com uma conta demo sem risco Faça trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Tenha em atenção que esta análise de trading não é um indicador fiável de qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende todos os riscos.