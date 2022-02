Previsão semanal do mercado: RBNZ e PMIs europeus em foco

Fevereiro 22, 2022 02:10

O tema nas últimas semanas tem sido relacionado à política de taxas de juros dos bancos centrais. Esse tema continua esta semana com a declaração de taxa do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) e a conferência de imprensa.

É amplamente esperado que o banco aumente as taxas, embora não esteja claro em quanto. Considerando que tivemos alguns grandes movimentos cambiais nas decisões do banco central nas últimas semanas, é um tema para ficar de olho nesta semana.

Os dados do PMI europeu e os números do PIB dos EUA também serão amplamente observados pelos traders em busca de pistas sobre a força da economia. O sentimento de risco nos mercados de ações provavelmente continuará a ser negociado com base nas manchetes sobre o conflito Rússia-Ucrânia.

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário Forex da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admirals.

Radar do Trader - Anúncio da Taxa RBNZ

Na quarta-feira, 23 de fevereiro, às 1h GMT, o Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) divulgará sua última declaração de política monetária e decisão sobre a taxa de juros. Isto será seguido por uma conferência de imprensa uma hora depois.

É amplamente esperado que o banco aumente as taxas de juros pela terceira vez depois de aumentar a taxa de caixa oficial em suas reuniões de outubro e novembro de 2021. O RBNZ foi o primeiro banco central a começar a aumentar as taxas desde o período da pandemia.

Os analistas estão confusos sobre se o aumento da taxa será de 25 bps ou 50 bps. A inflação atingiu uma alta de 30 anos de 5,9% no último trimestre e o banco central pretende tentar desacelerar as coisas e levar o número para sua meta de 1 a 3%.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, NZDUSD, Daily - Intervalo de dados: de 17 de maio de 2021 a 18 de fevereiro de 2022, realizado em 18 de fevereiro de 2022 às 19:00 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico de preços diários do par de moedas NZDUSD é mostrado acima. A recente tendência de baixa se estabilizou após um pequeno rali de alívio que começou no final de janeiro. Atualmente, o preço está testando uma linha de tendência descendente e suporte horizontal anterior que se transformou em resistência em torno de 0,6710.

Tecnicamente, esta área é um grande teste para os traders. Se o RBNZ surpreender o mercado com um aumento de taxa maior do que o esperado, há uma chance de o preço romper essas áreas técnicas de resistência e tentar empurrar para a próxima resistência em torno de 0,6860.

No entanto, se o banco central se segurar, os atuais níveis de resistência podem servir como base para os vendedores a descoberto. Analisar a ação do preço após as notícias será fundamental para entender quem está no controle do mercado.

Novidades de Corporate Trading e Índices de Ações

Os índices do mercado de ações globais começaram na semana passada cheios de otimismo, com a maioria registrando uma alta de 3 dias. No entanto, à medida que a semana se desenvolveu, o sentimento azedou com a maioria dos índices do mercado de ações globais terminando a semana no vermelho.

Os índices do mercado de ações dos EUA foram os mais atingidos e não conseguiram se recuperar significativamente dos principais níveis de suporte. A ameaça de seis aumentos e meio das taxas de juros este ano do Fed e do conflito Rússia-Ucrânia tornou os investidores mais cautelosos.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily - Intervalo de dados: de 14 de maio de 2021 a 18 de fevereiro de 2022, realizado em 18 de fevereiro de 2022 às 18h30 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. Desempenho dos últimos cinco anos do S&P 500: 2021 = 26,99%, 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%

No gráfico do índice do mercado de ações S&P 500 mostrado acima, o declínio recente mostra o sentimento negativo em relação ao mercado de ações dos EUA neste momento. A recuperação do principal nível de suporte horizontal em torno de 4.270,00 foi significativa, mas não conseguiu romper as médias móveis exponenciais de 20 e 50 dias.

Desde então, a ação do preço formou uma formação de topo duplo que levou a mais fraqueza. Se o sentimento das ações continuar a enfraquecer, os traders podem estar procurando o preço para testar novamente o principal nível de suporte horizontal em torno de 4.270,00.

Para que os compradores demonstrem convicção, eles precisariam romper um ponto alto de oscilação recente para criar uma formação de ciclo alto mais alto. A alta recente do balanço é de cerca de 4.496,00.

