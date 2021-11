Análise Semanal: Inflação no Reino Unido/Canadá e Vendas a Retalho nos EUA

Novembro 16, 2021 10:31

Com os bancos centrais a ajustar a política monetária para manter a inflação sob controlo, esta semana poderá ser indicativa do resto do ano. Tanto o Canadá como o Reino Unido divulgaram o seus últimos números da Inflação dos Preços do Consumidor (IPC) na quarta-feira.

O Banco de Inglaterra decidiu não aumentar as taxas de juro na última reunião, embora a inflação esteja a subir. Será uma decisão correta? De qualquer forma, está previsto ter um grande impacto sobre a libra esterlina.

Como o dólar norte-americano tem influenciado as tendências do mercado global nas últimas semanas, os números de US Retail Sales na terça-feira podem ajudar o dólar ainda mais. Os analistas estão a prever um grande aumento no valor total das vendas na economia dos EUA no mês passado.

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário Forex da plataforma MetaTrader 5 oferecida pela Admirals.

Radar do Trader – Dados da US Retail Sales de terça-feira

Na terça-feira, 16 de novembro, às 13:30 GMT, o US Census Bureau divulgará os últimos dados de vendas a retalho da economia norte-americana. Este indicador mostra a alteração no valor total de vendas da industria de retalho do mês anterior.

Os analistas estão a prever um aumento do número, mas os detalhes da origem do crescimento deste serão mais importantes. Na verdade, os traders receberão as dicas deste relatório e irão saber que a maior economia do mundo continua a crescer.

O gráfico do índice do dólar americano é mostrado abaixo e destaca a faixa de longo prazo que se desenvolveu desde 2014. O preço mais recentemente fez ricochete na parte inferior da faixa no nível de suporte horizontal em torno de 89,12.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, Mensal - Intervalo: de 1 agosto 2013 a 14 novembro 2021, registado a 14 nov 2021 às 7:00 pm GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

O preço também rompeu a resistência principal, conforme mostrado pela linha de resistência descendente a vermelho. A Fed já anunciou planos para iniciar o processo de tapering, mas com o índice de preços do consumidor a subir para máximos de 31 anos, as expectativas de taxas de juro estão agora a reflectir-se nos preços mais cedo.

Se os dados norte-americanos desta semana puderem apoiar uma recuperação sólida da economia, o índice do dólar americano pode entrar numa fase de aceleração, voltando ao topo da faixa de longo prazo.

Notícias Corporativas e Índices de Ações

Os índices globais do mercado de ações continuaram a subir mais nas últimas semanas, mesmo diante de aumentos nas taxas de juro mais cedo do que o esperado no próximo ano. No entanto, os movimentos superiores variaram conforme a região.

Os índices do mercado de ações do EUA têm sido os mais fortes, seguidos pelos índices europeus e, em seguida, pelos índices da Ásia. Embora os índices dos mercados de ações dos EUA e da Europa possam parecer sobrecarregados, os traders intra-diários mantiveram a tendência viva.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Diário - Intervalo: de 9 fevereiro 2021 a 14 novembro 2021, registado em 14 novembro 2021 às 18:30 GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. Performance da S&P 500 nos últimos cinco anos: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80

O gráfico diário de preços do índice do mercado de ações S&P 500 mostrado acima, ainda confirma a tendência geral de subida de longo prazo. Atualmente, o preço está super-estendido da sua média móvel exponencial de 50 dias (linha vermelha).

Este será um nível interessante de observar, pois já forneceu um suporte significativo para os compradores se basearem no passado. Se a tendência continuar nos níveis atuais, os traders podem olhar para os prazos mais baixos para padrões de ação de preços, para confirmar qualquer impulso de compra.

De qualquer forma, é definitivamente algo a observar!

