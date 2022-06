Reunião de junho da Reserva Federal molda o sentimento do dólar

Junho 07, 2022 23:56

O dólar subiu ao lado da retórica agressiva da Reserva Federal em maio, mas no momento da redação deste artigo, há uma sensação de que a moeda desacelerou num padrão circular antes da decisão da taxa de juro do banco central definida para 14 e 15 de junho.

Espera-se amplamente que a Fed eleve sua principal orientação de taxa de juro em 0,5 por cento em junho e julho e, em seguida, faça uma pausa nos aumentos da taxa em setembro. Noutro cenário, uma alta de 0,75% está na mesa e há relatos de que o vice-presidente da Reserva Federal, Lael Brainard, não apoia a pausa de setembro.

As perspectivas para a economia dos EUA são complicadas pelo impacto da força do dólar nas exportações dos EUA depois que a gigante de tecnologia Microsoft cortou as suas estimativas de receita e lucro para o trimestre fiscal encerrado neste mês, citando condições cambiais desfavoráveis.

Os ventos contrários para o setor de tecnologia são ventos a favor do setor bancário. À medida que as taxas de juro aumentam nos EUA, bancos como o Wells Fargo e o Bank of America podem esperar taxas de juro mais altas e crescimento de ativos à medida que os depósitos em contas de poupança e as compras de títulos bancários aumentam. Para não pintar um quadro muito cor de rosa, há também a possibilidade de efeitos desfavoráveis ​​da taxa de câmbio no setor bancário com a volatilidade nos mercados de câmbio.

Eventos geopolíticos

Espera-se que os eventos geopolíticos na Ucrânia continuem a pressionar os preços das commodities e as cadeias de fornecimento, especialmente no setor de energia. Os preços spot do petróleo bruto e os preços do gás natural provavelmente permanecerão elevados nessas condições, e as questões sobre o crescimento da China também afetam o setor de energia.

A produção industrial da China caiu em maio por causa dos bloqueios do COVID-19. Embora as restrições tenham diminuído no final do mês, estas reapareceram devido à política de tolerância zero à COVID da China e esse padrão pode continuar até junho.

Os mercados de energia são sensíveis aos relatórios de crescimento da China. Quando a segunda maior economia do mundo enfraquece, a procura global por petróleo bruto diminui junto com ela, o que significa uma queda paralela nos preços spot do petróleo bruto. Mas, dados os desafios geopolíticos em curso, seria necessário uma queda significativa no crescimento do PIB da China para deflacionar os preços spot do petróleo bruto.

Preços spot do ouro

O dólar forte estagnou os preços spot do ouro até maio, apoiado pelo aumento das taxas de juro e crescimento robusto do emprego, mas há sinais de que os níveis de emprego estão a diminuir. Isto pode significar uma resistência para o dólar e suporte para o ouro se o mercado de trabalho dos EUA começar a corroer.

