Análise de Mercado - Quanto tempo durará o 'Bear Market'?

Junho 21, 2022 21:20

As principais questões nos mercados de investimento e negociação são: quanto tempo durará o mercado em baixa e quando a recessão reaparecerá oficialmente?

As condições de mercado são incomuns para dizer o mínimo. Por um lado, grandes economias como EUA, UE e Reino Unido estão a recuperar das recentes recessões do COVID-19. Por outro lado, estes enfrentam mais uma desaceleração desencadeada pelas taxas de inflação em "chama".

Há um mercado em alta no setor de petróleo bruto e gás natural e um mercado em baixa nas ações globais, enquanto as empresas de viagens internacionais, como as companhias aéreas, estão em alta. Enquanto isso, a China continua com confinamentos que afetam fortemente as cadeias de suprimentos e as perspectivas de produtividade para fabricantes multinacionais.

Estas contradições foram explicadas como parte das distorções causadas pelo COVID-19 e pelo conflito na Ucrânia, mas pode haver outros fatores que contribuem para o sentimento de baixa e os receios de recessão.

Taxas de juro a aumentarem

As taxas de juro estão a subir enquanto existem níveis recordes na dívida global. O elefante na sala é a possibilidade crescente de 'default' da dívida quando a recessão reaparecer. Se a inflação permanecer alta, os bancos centrais terão dificuldade em reduzir a sua orientação de taxa de juro, potencialmente deixando a economia exposta a problemas de dívida ao nível corporativo e soberano.

A reação do Banco do Japão (BoJ) aos receios de recessão global foi duplicar com uma compra recorde de ativos de dívida soberana de 80,8 biliões de dólares na semana passada. Como devemos ler esta decisão? Se o BoJ está a fazer uma declaração sobre a sua confiança na economia do Japão, há motivos para acreditar que o crescimento está a aumentar após o COVID-19. Por outro lado, a intervenção pode ser a tentativa do BoJ de impedir que o pânico e o 'espírito animal' corroam os mercados de ações e títulos a ponto de o sentimento de baixa desencadear uma recessão por conta própria.

Tendo feito a sua posição agressiva, os bancos centrais dos EUA e do Reino Unido acharão difícil fazer tais intervenções sem parecer incertos. Isso não quer dizer que investidores e traders não se sentiriam tranquilizados por intervenções semelhantes, apenas contrariaria as recentes decisões dos 'hawks' de aumentar a orientação das taxas de juro.

Estagflação está à espreita

Desde o crash financeiro de 2008 nos EUA, os bancos centrais criaram o hábito de acalmar os agentes mais nervosos do mercado com flexibilização quantitativa e baixas taxas de juro. Estas medidas não funcionariam para os bancos centrais durante a esperada recessão e estagflação, porque a política monetária convencional aconselharia a elevação das taxas de juro para controlar a inflação.

Houve um período de estagflação na década de 1970, quando os governos aumentaram as taxas de juro a tal ponto que houve uma crise financeira atrás da outra. Chegaremos a esse ponto? Segundo o Banco Mundial, a situação é diferente hoje porque o dólar está forte e os mercados de ações são mais adaptáveis. Há semelhanças no sentido de que os preços das commodities – particularmente do petróleo bruto – são persistentemente altos.

Uma possibilidade é que a inflação nas principais economias mundiais diminua depois de todas as medidas agressivas tomadas pelos bancos centrais. Outra possibilidade é que o conflito na Ucrânia termine mais cedo ou mais tarde. Uma ou outra dessas possibilidades ajudaria a reverter o curso em direção à recessão e à estagflação.

No momento da redação deste artigo, no entanto, nem a frente geopolítica nem a frente da inflação parecem prontas para ceder, o que significa que o sentimento de baixa pode prevalecer no curto a médio prazo.

