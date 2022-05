Atenção à Volatilidade, Tendências de Baixa em Forex e Ações

Maio 10, 2022 23:37

Altos níveis de incerteza influenciaram o sentimento do mercado por vários meses e as perspectivas para as próximas duas semanas são mais do mesmo 'animal spirit'. A incerteza pode desencadear a ação e a volatilidade dos preços para que os investidores possam ver oportunidades à medida que as tendências de baixa se desenrolam nos mercados Forex e de ações.

EURUSD

A história do EURUSD continua a mostrar a força do dólar americano contra um euro enfraquecido por problemas geopolíticos na Ucrânia, altos preços do petróleo bruto, inflação e receios de recessão.

O dólar americano também enfrenta ventos contrários dentro do país, como inflação alta, mas a restrição monetária da Reserva Federal está a tornar os ativos denominados em dólares, como títulos do Tesouro, mais atraentes para investidores 'safe haven'.

Os eventos de trading desta semana incluem os principais resultados do IPC dos EUA na quarta-feira, 11 de maio. Embora seja sempre um grande evento de trading, neste momento, os traders estão ainda mais sensíveis e reativos aos benchmarks de inflação e os resultados podem desencadear uma ação de preço nos cruzamentos da moeda USD. Se a inflação continuar em alta, a Reserva Federal pode tomar medidas mais drásticas para controlar os preços altos.

Os receios de estagflação diminuíram após outro forte relatório do emprego para abril, mas o risco de baixo crescimento e alta inflação espreita na mente dos traders. Uma queda do IPC ajudaria muito a tranquilizar os traders do que a hawkishness da Reserva Federal que está a ter um impacto na inflação.

Mercado de ações

Os mercados de ações dos EUA ainda mostram volatilidade devido ao crescimento mais lento no primeiro trimestre e dúvidas sobre o ritmo da restrição monetária. Após uma tendência de baixa nas ações dos EUA na primeira semana de maio, pode haver mais quedas a serem observadas, criando oportunidades de venda para investidores que seguem essa estratégia negociando CFDs em ações ou índices. Os 'caçadores de descontos' também podem aproveitar as oportunidades à medida que os preços caiem.

A bolha em certos setores, como as ações de tecnologia, estourou, o que significa que algumas ações de alto preço caíram o suficiente para torná-las mais acessíveis, estimulando o interesse de compra e resultando em recuperações de curto prazo.

A complexa situação económica e financeira merece ênfase na pesquisa, estratégias claras e gestão de risco para navegar pelas oportunidades de mercado.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.