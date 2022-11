Política monetária restritiva do BoE e Fed numa semana turbulenta

Novembro 01, 2022 01:52

Em relação aos mercados financeiros, estamos a enfrentar uma semana importante, repleta de acontecimentos e declarações importantes no que conta a questões económicas.

Segunda-feira de manhã inicia-se a semana para a zona euro, com a atualização da inflação e do Produto Interno Bruto (PIB); na sexta-feira os EUA encerram a sua semana com a publicação das NFP de outubro; e, ao mesmo tempo, temos algumas decisões importantes sobre taxas de juro, cortesia da Reserva Federal (Fed) e do Banco da Inglaterra (BoE).

Lembre-se que com notícias económicas deste calibre, a volatilidade tende a aumentar em torno da sua publicação. Portanto, qualquer pessoa que pretenda operar em torno destes acontecimentos deverá ter um cuidado extra.

Zona Euro: Inflação e PIB

A taxa de inflação anual da zona euro situou-se em 9,9% em setembro, acima dos 9,1% do mês anterior, mas não tão alta como inicialmente esperado. Na última quinta-feira, na tentativa de conter o aumento dos preços, o Banco Central Europeu (BCE) subiu as taxas de juro em 75 pontos base pela segunda vez em dois meses.

Apesar deste aumento relativamente grande, que estava em linha com as expectativas do mercado, o euro caiu e o índice de ações pan-europeu, o Stoxx 600, subiu, com o BCE a adotar uma postura mais dovish na sua conferência de imprensa subsequente.

Como muitos bancos centrais, o BCE anda na corda bamba para controlar a inflação e, assim, evitar uma recessão. Por esta razão, as declarações duplas da inflação e do PIB na próxima semana será objeto de observação por traders e investidores, tanto no continente como fora deste.

Se a inflação ficar acima do esperado, haverá especulação de um novo aumento agressivo de juros na próxima reunião do BCE em dezembro. Da mesma forma, se o PIB tiver um desempenho superior, também poderá aumentar a probabilidade de novos aumentos agressivos, já que o BCE estará menos preocupado em desencadear uma recessão.

Ao contrário, se a inflação estiver abaixo do esperado e/ou o PIB estiver abaixo do esperado, a possibilidade de um aumento mais moderado em dezembro aumentará.

Fed: Decisão da taxa de juro

A inflação prevalecente não se limita de forma alguma à zona do euro, pois os EUA, o Reino Unido e outros países também estão a lutar com o aumento dos preços. No entanto, embora o BCE tenha demorado comparativamente a começar com as suas políticas monetárias retritivas, as campanhas da Fed e do BoE estão no caminho certo.

Especificamente, a Fed abordou esta tarefa com particular agressividade, elevando as taxas em 75 pontos base três vezes seguidas e, na quarta-feira, espera-se que o faça pela quarta vez.

O aumento das taxas de juro contribuiu para o atual mercado em baixa do outro lado do Atlântico, mas também apoiou o aumento do dólar, uma vez que taxas mais altas estimulam o investimento estrangeiro. É provável que um novo aumento reforce ambos os efeitos.

No entanto, o aumento esperado de 75 pontos base provavelmente já está no mercado, mas haverá mais reações se a Fed optar por um valor diferente. Se as taxas subirem mais do que o esperado, as ações sofrerão uma reação negativa e vice-versa.

Pelo contrário, como as taxas de juro mais altas tendem a fortalecer a moeda de um país, pode-se esperar uma reação positiva do dólar se a subida for maior do que o esperado e vice-versa.

BoE: Decisão da taxa de juro

O cenário económico e político no Reino Unido tem sido bastante turbulento nas últimas semanas.

Na semana passada, Liz Truss tornou-se a primeira-ministra com o cargo mais curto do país, depois da sua série de cortes de impostos não financiados assustou os mercados, arrastando o GBP para mínimos recordes e elevando os custos de empréstimos do país.

A turbulência que se seguiu foi de tal magnitude que desencadeou uma intervenção de emergência sem precedentes do BoE, que foi forçado a despejar biliões de libras nos mercados para comprar títulos do governo.

Inevitavelmente, o mandato de Truss chegou ao fim e o Reino Unido teve o seu terceiro primeiro-ministro do ano, Rishi Sunak. A saída de Truss e a subsequente mudança em quase todas as suas políticas já abrandaram os mercados e a GBP recuperou muito do terreno perdido.

Na quinta-feira veremos como o Comité de Política Monetária do Banco da Inglaterra (MPC) reage à recente turbulência do mercado. Após o "mini-orçamento", agora praticamente descartado, havia a preocupação sobre até que ponto o MPC seria obrigado a aumentar as taxas na sua próxima reunião.

Embora as circunstâncias tenham normalizado, o consenso do mercado prevê um aumento da taxa de 75 pontos base, com alguns analistas a prever até 100. Traders e investidores podem ter certeza de que haverá um aumento na volatilidade dos pares. Gráficos de moedas da GBP e títulos operados no Reino Unido em torno desta publicação.

Opere NFPs com a Admirals!

Na Admirals, realizamos regularmente webinars de trading e investimento cobrindo uma ampla variedade de tópicos, um dos quais são os NFPs!

Na sexta-feira (30 minutos após o anúncio dos NFPs) um trader especializado dará uma sessão de trading ao vivo na qual falará sobre os NFPs, o seu impacto nos mercados financeiros e como negociá-los. Clique no banner seguinte para seguir quais são os nossos próximos webinars e garanta o seu lugar hoje mesmo:

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável de qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para assegurar que compreende os riscos.