Relatório NFP e decisões sobre taxa de juro em destaque

Março 04, 2023 00:55

Com uma semana cheia de divulgações importantes de dados económicos, o relatório Nonfarm Payrolls dos EUA e as decisões sobre taxas de juro vindas do Reserve Bank of Australia (RBA) e do Bank of Japan (BoJ) destacam-se entre todas as outras.

Decisão de taxa de juro do RBA: mais um aumento?

Na terça-feira, 7 de março, o RBA anunciará a sua decisão sobre a taxa de juro. Economistas indicam que o banco central da Austrália provavelmente aumentará a sua taxa de juro de referência pela décima vez consecutiva. Analistas do ANZ, Commonwealth Bank e Westpac prevêem uma subida de 0,25%. O RBA elevou os custos dos empréstimos para 3,35% na sua reunião de fevereiro.

De acordo com um relatório da Reuters, “o banco central da Austrália, assustado com o risco de que a inflação possa ser mais rígida do que se pensava, abandonou toda a ideia de fazer uma pausa na sua reunião de política monetária de fevereiro e sinalizou que mais aumentos de juros seriam necessários nos próximos meses”.

Nonfarm Payrolls: Outra surpresa a caminho?

Espera-se que o Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA publique os números das Nonfarm Payrolls de fevereiro na sexta-feira. Alguns analistas prevêem que 200.000 empregos foram adicionados à economia dos EUA em fevereiro. As Nonfarm Payrolls tendem a surpreender os mercados e a desencadear volatilidade.

De acordo com o relatório NFP de janeiro do BLS, 517.000 novos empregos foram criados durante o primeiro mês do ano, com o número provocando uma recuperação do dólar americano. Analistas de mercado previam um aumento de 185.000. Um relatório do Morgan Stanley sugere que, se os NFPs de fevereiro atingirem a cifra de 500 mil mais uma vez, a Reserva Federal pode ter que considerar um aumento de 50 pontos base na taxa de juro na sua próxima reunião de política monetária.

Decisão da taxa de juros do BoC: Interromper os aumentos?

A 8 de março, o conselho de administração do Banco do Canadá (BoC) irá reunir-se para decidir sobre as taxas de juro. Os formuladores de políticas do BoC sinalizaram que estão preparados para interromper os aumentos das taxas à medida que a política monetária restritiva entra em vigor na economia do país. Na semana passada, o Statistics Canada informou que a economia do país não cresceu no quarto trimestre de 2022 em relação ao trimestre anterior, encerrando assim cinco trimestres consecutivos de crescimento do PIB.

Atualmente, a taxa de referência do BoC é de 4,5%. Os economistas do CIBC sugerem que as taxas de juro permanecerão em 4,5% ao longo do ano antes de serem reduzidas gradualmente em 2024.

Decisão de taxas do BoJ

A 10 de março, o conselho de administração do BoJ terá a sua reunião mensal e deverá anunciar a sua decisão sobre a taxa de juro. Os economistas sugerem que os custos dos empréstimos permanecerão inalterados. O membro do conselho do Banco do Japão (BOJ), Junko Nakagawa, disse a repórteres que o banco central deve manter a sua política monetária branda por enquanto, já que a economia não atingiu a sua meta de inflação de 2%.

No entanto, uma pesquisa da Reuters mostrou que cerca de metade das empresas japonesas acredita que a nova liderança do BoJ deve revisar suas políticas de taxa de juros negativas, enquanto mais de um quarto disse que sua meta de inflação deve ser alterada.

PIB da Zona Euro cresce no quarto trimestre de 2022?

Na quarta-feira, o Eurostat revelará o crescimento do PIB da Zona Euro do quarto trimestre de 2022. Especialistas de mercado prevêem crescimento de 0,1% trimestralmente e de 1,9% anualmente. Economistas reiteram que condições climáticas amenas podem ter ajudado a economia da zona euro a crescer.

A Comissão Europeia (CE) reviu em alta a sua previsão de crescimento económico para a Zona Euro para 0,9% em 2023, de 0,3% anteriormente, projetando um crescimento de 2024 inalterado em 1,5%.

Vendas a retalho da Zona Euro em janeiro

Os investidores terão a oportunidade de analisar o relatório de vendas a retalho da zona euro, que será publicado na segunda-feira pelo Eurostat. Analistas de mercado projetam queda de 0,3%, na comparação mensal, e de 1,2%, na comparação anual, em janeiro.

As vendas no retalho caíram em dezembro de 2022, mostrando a fraqueza na procura do consumidor em relação à alta inflação. De acordo com um relatório do Eurostat, o Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (IHPC) anual da zona euro chegou a 8,5% em fevereiro, contra 8,6% em janeiro.

Economia japonesa deverá ter crescido no quarto trimestre de 2022

A 8 de março, o Gabinete Japonês divulgará o seu relatório do PIB do quarto trimestre de 2022. Economistas sugerem que o PIB do Japão cresceu 0,2%, trimestralmente, no quarto trimestre de 2022. O número pode marcar o primeiro crescimento trimestral desde o trimestre de abril a junho de 2022.

Economistas da Moody's Analytics observaram que “a nossa visão de linha de base ainda é para o Japão obter um crescimento moderado em 2023, à medida que a procura doméstica melhora, apoiada pela remoção das restrições do COVID-19, queda da inflação e o regresso das viagens internacionais. Mas o PIB ainda está longe dos picos de produção pré-pandémicos, e os riscos para as perspectivas são significativos. O fraco impulso no exterior vai pesar nas exportações.”

Inflação IPC da China em fevereiro

A 9 de março, os investidores terão a oportunidade de analisar o relatório de inflação IPC chinês de fevereiro, publicado pelo National Bureau of Statistics (NBS). Espera-se que o relatório mostre que a inflação permaneceu inalterada em 2,1% numa base anual, enquanto os economistas sugerem que a inflação desacelerou para 0,3% numa base mensal.

Analistas da Moody's Analytics disseram em meados de fevereiro que “a reabertura da China não será uma bala de prata. Embora 2023 pareça muito mais promissor do que esperávamos anteriormente, o ano deverá ser acidentado; levará tempo para que as famílias realmente ultrapassem as consequências trazidas pela Covid-19.”

Crescimento do PIB do Reino Unido: a ganhar impulso?

Espera-se que o Office for National Statistics (ONS) publique dados sobre o crescimento do PIB do Reino Unido em janeiro. Economistas sugerem que a economia cresceu 0,1% na comparação mensal.

O economista-chefe do BoE, Huw Pill, disse aos repórteres que a economia britânica mostra um pouco mais de impulso do que o previsto, enquanto o crescimento salarial também se mostra mais rápido do que a previsão do banco central.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.