Apple lidera em forte dia para as ações tecnológicas

Dezembro 09, 2021 13:22

Terça-feira, com o receio da variante Omicron a diminuir, todos os principais índices de Wall Street registaram fortes ganhos. Esses aumentos foram em grande parte alimentados por aumentos nas ações das empresas tecnológicas, liderados pela maior empresa do mundo em capitalização de mercado, a Apple.

As ações da Apple subiram mais de 3,5% durante a sessão, atingindo um preço de fecho recorde de $171,18 de momento.

Esse forte desempenho foi alcançado depois de Katy Huberty, analista do Morgan Stanley, estabelecer uma meta de preço de $200 na ação, aumentando significativamente a sua meta anterior de $164. Se esta meta de 12 meses for precisa, os investidores poderão ter ganhos de quase 17% no próximo ano.

Esta meta, que foi revista, deve-se em grande parte aos relatos de que a Apple está a desenvolver produtos de realidade virtual aumentada, e à antecipação de que estes produtos poderão ser lançados num futuro não muito distante.

É também um reflexo dos investidores que procuram atualmente ações de maior qualidade à medida que a volatilidade regressa aos mercados financeiros, o que tem sido evidente nas últimas sessões.

Enquanto muitas ações caiem no meio da incerteza gerada pela última variante de Covid-19, as ações da Apple mostram-se notavelmente resistentes. Na verdade, o preço das ações da Apple quase não caíram se formos comparar com ações de outras empresas tecnológicas.

Poderá a Apple realmente chegar a $200 por ação no próximo ano? A preocupação imediata para a maioria dos potenciais investidores será uma desaceleração da procura pelo iPhone 13 e os problemas contínuos por parte dos fornecedores, que já forçaram a Apple a cortar as metas de produção do seu mais recente smarthphone em 10 milhões de unidades.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Apple Gráfico Diário. Intervalo: 4 agosto 2020 – 7 dezembro 2021. Registo: 8 dezembro 2021. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico Semanal Apple. Intervalo: 7 junho 2015 – 7 dezembro 2021. Registo: 8 dezembro 2021. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

