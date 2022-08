Wiadomości tradingowe dla początkujących – symbolika zwierząt na rynkach finansowych

Sierpień 04, 2022 19:08

Co zwierzęta mają wspólnego z rynkami finansowymi? W artykule poruszymy kwestię symboliki zwierząt w tradingu. Dowiecie się, co oznaczają:

byki i niedźwiedzie,

gołębie i jastrzębie,

zające i żółwie,

wieloryby,

czarne łabędzie,

zwierzęce instynkty.

Byki i niedźwiedzie na rynkach finansowych

Silny trend wzrostowy w gospodarce wpływa na nastroje inwestorów i oznacza większy optymizm i zaufanie do rynków inwestycyjnych. Dobrze prosperujący rynek lub hossa to zdecydowanie terytorium byka.

W odwrotnym scenariuszu gwałtowne pogorszenie koniunktury wywołuje strach, a czasem nawet panikę. Te emocje reprezentuje niedźwiedź - kiedy rynek staje się niedźwiedzi, dochodzi do masowych wyprzedaży i apetyt na ryzyko inwestorów zaczyna znikać.

Byk i niedźwiedź symbolizują zatem przeciwne nastroje na rynkach i mogą być utożsamiane z kupującymi i sprzedającymi.

Byki i niedźwiedzie walczą o przewagę na ziemi, zerknijmy zatem na to, co dzieje się w powietrzu.

Jastrzębie i gołębie

Jastrząb reprezentuje bank centralny zdeterminowany do zacieśnienia polityki pieniężnej poprzez podnoszenie stóp procentowych i „złapania w szpony swojej ofiary” - wysokiej inflacji. Jastrzębia polityka pieniężna ma miejsce, gdy ceny rosną zbyt szybko i przyczyniają się do wzrostu inflacji, co zmusza bankierów centralnych do podjęcia działań mających na celu jej stłumienie.

Gołąb, będący z natury łagodnym ptakiem, reprezentuje okresy polityki monetarnej podczas niskiej lub normalnej inflacji. Gołębia polityka pieniężna związana jest z luźniejszymi warunkami kredytowymi i określana jest również jako „akomodacyjna”.

Czarne łabędzie

Czarne łabędzie są na tyle rzadkie, że nazwy tej zaczęto używać do opisywania zupełnie wyjątkowych i często bezprecedensowych wydarzeń rynkowych. Przykładem takiego zdarzenia może być błyskawiczny krach na EURCHF, kiedy Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) wycofał się ze sztywnego kursu franka szwajcarskiego do EUR. Wydarzenia tego typu mogą również wiązać się z geopolityką – są to wojny, rewolucje, pandemie i wszystko to, co znacznie zakłóca gospodarkę światową.

Kluczowe w przypadku czarnych łabędzi jest to, że z reguły towarzyszą im nadmierne emocje – głównie panika. Oczywiście wydarzenia te oddziałują na rynki tylko do pewnego momentu, często stanowią nawet okazje inwestycyjne.

Zające i żółwie

Te zwierzęta oznaczają sposób podejścia do inwestowania.

Zające mają tendencję do szybkiego wskakiwania i wyskakiwania z transakcji, podczas gdy żółwie przyjmują wolniejsze i bardziej długoterminowe podejście, zmierzając do swoich celów finansowych bez pośpiechu.

Wieloryby

Wieloryby reprezentują największe instytucje finansowe na rynkach, innymi słowy ogromne banki, rządy, banki centralne i fundusze hedgingowe.

Kiedy wieloryb przeprowadza transakcję lub inwestycję, może nawet zmienić kierunek na rynku. Przykładem może być interwencja banku centralnego na Forex, kiedy skupuje on lub sprzedaje swoją narodową walutę, aby osiągnąć założone cele.

Fundusze hedgingowe, dokonując krótkiej sprzedaży lub zaczynając skupować dany instrument, mają często tak dużą siłę przebicia, że mogą również zmienić bieg notowań.

Zwierzęce instynkty

Zwierzęce instynkty opisują emocje ogarniające inwestorów i traderów w szczególnych momentach na rynkach. Emocje te są zwykle związane z paniką (m.in. podczas czarnych łabędzi) lub euforią, gdy gospodarka ma się na tyle dobrze, że wydaje się, iż wszystko będzie rosło w nieskończoność.

Są to często ekstrema na rynkach inwestycyjnych, mogące powodować gwałtowne zmiany i ruchy cen aktywów. Gdy instynkty biorą górę, mamy do czynienia z ponadprzeciętną zmiennością i ruchami, które dla wielu nie mają nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Oczywiście taki stan rzeczy w końcu ustępuje.

Jak radzić sobie z okresami huśtawki na rynkach? Należy zawsze pamiętać o odpowiednim zarządzaniu kapitałem – to temat, którym zajmiemy się w przyszłym tygodniu!

