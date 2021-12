Zmiany w kierownictwie Inditexu i Twittera

Listopad 30, 2021 15:28

Cały świat obserwuje rozwój nowego wariantu Covid-19, który pojawił się w Republice Południowej Afryki, nie tylko zwiększając niepewność na szczeblu globalnym, ale także poważnie wpływając na rynki finansowe. Nowe obawy dotyczą tego, że w nadchodzących miesiącach może dojść do nowej światowej fali koronawirusa.

Chociaż prawdą jest, że w chwili obecnej nie ma zbyt wielu wiarygodnych danych dotyczących tego nowego wariantu, różne kraje już podejmują działania. Słyszmy o odwoływaniach połączeń lotniczych z krajami dotkniętymi chorobą, ze względu na obawy, że istniejące szczepionki nie będą w stanie poradzić sobie z nowym szczepem Omicron. W ostatnim wywiadzie opublikowanym w Financial Times, dyrektor generalny Moderna Stéphane Bancel, wskazał, że istniejące szczepionki mogą być mniej skuteczne wobec nowego wariantu, więc mogą one zostać zmodyfikowane w ciągu najbliższego roku.

W chwili obecnej, jeśli skupimy się na rynkach finansowych, możemy zauważyć, że kluczowe sektory, takie jak lotnictwo i turystyka, są wyprzedawane na giełdzie. Dolar amerykański jest również mocno dotknięty, ponieważ nowy wariant może stanowić problem dla planów Rezerwy Federalnej w najbliższych miesiącach, a wielkimi beneficjentami są japoński jen i frank szwajcarski.

Rynki skupiają się również na zmianach u takich gigantów jak Twitter i Inditex po tym, jak ich prezesi tych spółek ogłosili swoje rezygnacje ze stanowisk. Podczas wczorajszej sesji dowiedzieliśmy się, że Jack Dorsey odchodzi ze stanowiska CEO Twittera na rzecz Paraga Agrawala, ze skutkiem natychmiastowym po spotkaniu zarządu. Ta zmiana kierunku została odebrana na rynkach akcji ze spadkiem o 2,74%.

Podczas dzisiejszej sesji dowiedzieliśmy się, że Pablo Isla również opuści swoje stanowisko w kwietniu przyszłego roku, na rzecz córki założyciela grupy Amancio Ortegi. Marta Ortega przejmie stery w kwietniu przyszłego roku, kończąc tym samym zmianę pokoleniową zapoczątkowaną po odejściu jej ojca w 2011 roku. Ze względu na niepewność generowaną wokół tego typu zmian, po poznaniu tej wiadomości, akcje Inditexu przez całą sesję spadły o około 5%.

Technicznie rzecz biorąc, na wykresie dziennym w ostatnich sesjach możemy zobaczyć, jak po dwóch silnych niedźwiedzich lukach cena straciła kilka ważnych poziomów wsparcia reprezentowanych przez górny czerwony pasek, średnioterminową linię trendu wzrostowego i średnią z 200 sesji w kolorze czerwonym, zabierając cenę do pułapów bliskich 28,20 euro za akcję. Utrata tego poziomu wsparcia otworzyłaby drzwi do dalszej korekty w poszukiwaniu dolnego czerwonego paska. I odwrotnie, jeśli cena będzie w stanie utrzymać te poziomy, możemy mieć do czynienia z odbiciem mającym na celu próbę zamknięcia obecnej luki.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Inditex, wykres dzienny. Zakres danych: od 15 października 2020 roku do 30 listopada 2021 roku. Data sporządzenia: 30 listopada 2021 r. o godz. 11:25. Proszę pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych zwrotów.

Zmiany kursu Inditex w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: -17,20%

2019: +40,71%

2018: -23,05%

2017: -10,44%

2016: +2,33%

