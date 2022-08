Płaska sesja na Wall Street w oczekiwaniu na ważne dane inflacyjne

Sierpień 09, 2022 14:54

Dwa tygodnie temu amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) ogłosiło drugi z rzędu kwartał ujemnego wzrostu, jednak nie nazwało tego recesją.

Uwaga wszystkich skupiła się zatem na odczycie NFP w piątek. Gdyby lipcowe dane o zatrudnieniu wypadły gorzej od oczekiwań, BEA być może zrewidowałby swoje stanowisko.

Tak się nie stało. W lipcu w USA odnotowano gwałtowny wzrost liczby miejsc pracy - 528 tys. wobec prognozowanych 250 tys. Ten lepszy od oczekiwań wynik uwiarygodnił stanowisko BEA i rozwiał w sporym stopniu obawy, że rosnące stopy procentowe i wysoka inflacja zmniejszą popyt na pracę w USA.

Lipcowe dobre dane o zatrudnieniu podsyciły oczekiwania, że Fed będzie kontynuował agresywną walkę z inflacją. Inwestorzy czekają teraz na najnowsze dane dotyczące inflacji w środę, aby uzyskać wskazówkę co do kolejnego ruchu Fed. W związku z publikacją możemy niebawem oczekiwać podwyższonej zmienności na rynkach.

Póki co inwestorzy są dość powściągliwi w zajmowaniu pozycji. Dow Jones zyskał 0,09%, podczas gdy Nasdaq i S&P 500 spadły odpowiednio o 0,10% i 0,12%.

Zielone spółki otrzymały wsparcie

Pomimo niezdecydowania na głównych indeksach, wiele akcji związanych z pojazdami elektrycznymi i energią odnawialną odnotowało wczoraj zyski po tym, jak Senat USA przyjął w weekend ustawę o klimacie, energii i opiece zdrowotnej.

Ustawa, przeznaczająca około 370 mld dolarów na redukcję emisji gazów cieplarnianych i inwestycje w odnawialne źródła energii, trafi teraz do Izby Reprezentantów w celu dalszego zatwierdzenia. First Solar, Bloom Energy i Rivian Automotives to beneficjenci tych informacji. Spółki zakończyły sesję rosnąc odpowiednio o 4,75%, 4,36% i 6,78%.

Sezon wyników dobiega końca

Wiele najważniejszych spółek opublikowało już swoje raporty za drugi kwartał. Został jeszcze m.in. Disney. Wyniki spółki zobaczymy w środę po zamknięciu notowań.

Akcje Disneya spadły w tym roku o ponad 30%. Dobry raport może przynieść trochę nadziei dla inwestorów. Oczekuje się, że przychody i zyski skoczą rok do roku, ponieważ główny park Disneya w Kalifornii był zamknięty przez większość drugiego kwartału 2021 r.

Warto również sprawdzić, co powie raport o prognozach na resztę tego roku. Wysoka inflacja w USA prawdopodobnie sprawi, że więcej konsumentów będzie traktować priorytetowo wydatki na artykuły pierwszej potrzeby, co z kolei odbije się na różnych segmentach działalności Disneya.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – wykres dzienny The Walt Disney Co. od 3 grudnia 2021 r. do 8 sierpnia 2022 r. Utworzono 8 sierpnia 2022r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – wykres tygodniowy The Walt Disney Co. od 7 lutego 2016 r. do 8 sierpnia 2022 r. Utworzono: 8 sierpnia 2022r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Inwestuj z Admirals

Korzystając z rachunku Invest.MT5 w Admirals możesz kupić akcje ponad 4 300 spółek, w tym Disney, Bloom Energy i Rivian Automotive. Kliknij baner poniżej, aby dowiedzieć się więcej:

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki ZACZNIJ INWESTOWAĆ

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.