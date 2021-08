Rynek na czerwono w oczekiwaniu na Jerome Powella

Sierpień 17, 2021 16:06

W trakcie dzisiejszej sesji poznaliśmy dane o zatrudnieniu z Wielkiej Brytanii, gdzie widać, że rynek pracy kontynuuje niewielką odbudowę po kryzysach wywołanych pandemią. Stopa bezrobocia ustaliła się na poziomie 4,7%, kontynuując tym samym trend spadkowy po osiągnięciu najwyższego poziomu w marcu ubiegłego roku.

Z drugiej strony, znamy również wstępne dane dotyczące PKB w strefie euro, w których, mimo że wstępny PKB za drugi kwartał roku osiągnął konsensus rynkowy, ustanawiając wzrost na poziomie 2%, wstępny PKB w ujęciu rok do roku pozostaje poniżej oczekiwań, osiągając wzrost na poziomie 13,6% w porównaniu z 13,7% oczekiwanymi przez konsensus rynkowy. Pomimo tego wydaje się, że ożywienie w strefie euro utrzymuje swoje pozytywne tempo.

Jeśli skupimy się na głównych indeksach giełdowych, możemy zauważyć, że jak dotąd podczas tej sesji praktycznie wszystkie notowane są na czerwono, ponieważ rynek czeka na wystąpienie Jerome'a Powella dziś po południu. Wczoraj przewodniczący Rezerwy Federalnej w Bostonie wskazał, że organ ten może uznać za wystarczający nowy pozytywny miesiąc w odniesieniu do rynku pracy, aby rozpocząć zmniejszanie miesięcznego skupu aktywów. W ciągu ostatnich kilku tygodni pojawiło się wiele spekulacji na temat możliwego rozpoczęcia zacieśniania luźnej polityki monetarnej przez FED, choć niewykluczone, że Jerome Powell ogłosi cokolwiek w tej sprawie dopiero 26 sierpnia, podczas sympozjum w Jackson Hole.

Jak komentowaliśmy w naszej analizie z 23 lipca na DAX30, po odbiciu się od ważnego obszaru wsparcia, zbiegającego się z dolnym ograniczeniem kanału bocznego i linią trendu wzrostowego, reprezentowanego przez czerwony okrąg na wykresie, cena uzyskała nowy byczy impet, który doprowadził ją nie tylko do przekroczenia 18- i 40-sesyjnych średnich kroczących w górę, ale także doprowadził do przełamania poprzedniego poziomu oporu i wyznaczenia nowych historycznych maksimów po przekroczeniu 16 000 punktów w zeszły piątek.

Od tego momentu, wraz z narastaniem plotek o możliwym zmniejszaniu skupu aktywów ze strony FED, DAX stracił w ciągu tygodnia nieco ponad 0,6%, co doprowadziło go do szukania wsparcia w pomarańczowym obszarze, który wcześniej był jego oporem, a obecnie pełni rolę wsparcia. Utrata tego poziomu oraz 18-sesyjnej białej średniej kroczącej może otworzyć drogę do dalszej korekty w poszukiwaniu linii trendu wzrostowego.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. DAX30, wykres dzienny. Zakres danych: od 22 grudnia 2020 roku do 17 sierpnia 2021 roku. Sporządzono: 17 sierpnia 2021 roku o godzinie 12:35. Proszę pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Ewolucja kursu DAX30 w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: +3.6%

2019: +25.48%

2018: -18.26%

2017: +12.51%

2016: +6.87%

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: