Palantir Technologies kupuje złoto warte 50,7 mln dolarów

Sierpień 24, 2021 15:47

Jak komentowaliśmy we wczorajszej cotygodniowej analizie rynku, dziś rano poznaliśmy ważne dane kwartalne niemieckiego PKB, które okazały się lepsze od oczekiwań konsensusu analityków. W ciągu drugiego kwartału niemiecka gospodarka rozwijała się w tempie 1,6%, a wzrost PKB rok do roku okazał się wyższy o dwie dziesiąte od tego, czego oczekiwał konsensus rynkowy, osiągając wynik 9,8%.

W zasadzie wzmocniłoby to koncepcję, że nadal znajdujemy się na ścieżce wzrostu i ożywienia gospodarczego. Wczoraj omawialiśmy jednak, że wstępne dane PMI były dość negatywne, co daje przypuszczenia, że wpływ wariantu delta może być większy niż oczekiwano. Możliwe, że zagrozi to ożywieniu gospodarczemu, jak również cenie ropy.

W rzeczywistości niepewność, co do przyszłości rośnie z każdym dniem, jeśli weźmiemy pod uwagę zmiany geopolityczne, które dotyczą na przykład wyjścia z Afganistanu i możliwych przyszłych konfliktów, walki o globalną hegemonię między Stanami Zjednoczonymi a Chinami lub możliwych skutków, jakie mogą mieć przyszłe warianty, a także rozwój pandemii, która rozpoczęła się ponad półtora roku temu.

Jeśli dodamy do tego wszystkiego niepewność i zmienność, które mogą być generowane na rynkach finansowych w świetle środków ekonomicznych, które organy takie jak Rezerwa Federalna lub Europejski Bank Centralny mogą podjąć w celu zwalczania inflacji - takich jak wzrost stóp procentowych i stopniowe zmniejszanie ich odpowiednich bilansów po dużej ilości zakupów aktywów, które miały miejsce w ostatnich latach - nie jest zaskakujące, że coraz więcej osób wątpi w zdolność tych organów i walut FIAT, szukając alternatyw w kryptowalutach lub powracając do złota, jak w przypadku Palantir.

Palantir to amerykańska firma założona w 2003 roku, specjalizująca się w big data. Skupia się głównie na tworzeniu i wdrażaniu platform oprogramowania dla służb wywiadowczych i obronnych dla agencji rządowych. IPO spółki nastąpiło 30 września 2020 roku z szacowaną wartością rynkową 22 miliardów dolarów.

Spółka ta przedstawiła 12 sierpnia swoje wyniki kwartalne za drugi kwartał tego roku i tak jak we wszystkich jej wynikach prezentowanych po IPO, również i te przekroczyły oczekiwania, osiągając zysk na akcję 0,04 USD i przychód w wysokości 375,64 mln dolarów.

Ale to, co uderza nas najbardziej w odniesieniu do tej firmy, to fakt, że niedawno ogłosiła nabycie 50,7 mln dolarów w sztabkach złota jako część strategii dywersyfikacji ryzyka przed ewentualnym wydarzeniem "Black Swan" na rynkach akcji, pokazując w ten sposób swoje wątpliwości co do przyszłości.

Oprócz tego zakupu, musimy wziąć pod uwagę, że Palantir ogłosił również, że będzie akceptował płatności w Bitcoin i złocie, chociaż na chwilę obecną nikt jeszcze nie zapłacił tymi walutami.

Z technicznego punktu widzenia, po spektakularnym wzroście na rynku akcji w 2020 roku i na początku tego roku, Palantir jest obecnie daleko od maksimów wszech czasów osiągniętych w styczniu. Po ustanowieniu szczytu w okolicach 45 dolarów za akcję rozpoczęła się ostra korekta, która doprowadziła cenę do zaznaczeniu rocznych minimów w okolicach 17,70 dolarów za akcję.

Obecnie Palantir jest notowany w pobliżu psychologicznego poziomu 25 dolarów za akcję i przełamanie tego poziomu mogłoby dodać skrzydła nowemu impulsowi wzrostowemu, który musiałby zmierzyć się z kilkoma poziomami oporu, zanim osiągnąłby swoje maksima. W przeciwnym wypadku, wydaje się, że spółka znalazła istotny poziom wsparcia w postaci swojej średniej z 200 sesji (w kolorze czerwonym), po wielokrotnym odbijaniu się od niej od połowy lipca.

Źródło: Admirals MetaTrader 5, Wykres dzienny spółki Palantir. Zakres dat: od 10 grudnia 2020 roku do 24 sierpnia 2021 roku. Sporządzono 24 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:40. Należy pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Ewolucja kursu akcji spółki Palantir:

2021: +11,83% (pierwsza połowa)

2020: +147.89%

