Micron kończy rok fiskalny z dobrymi wynikami kwartalnymi

Wrzesień 29, 2021 14:47

Wciąż czekamy na wieści ze Stanów Zjednoczonych dotyczące negocjacji między Demokratami a Republikanami w sprawie pułapu zadłużenia. Jeśli nie dojdą oni do porozumienia w najbliższych dniach, Stany Zjednoczone mogą stanąć w obliczu pierwszego w historii bankructwa, jak stwierdziła była przewodnicząca Rezerwy Federalnej i obecna sekretarz skarbu Janet Yellen.

W międzyczasie kontynuujemy publikację wyników kwartalnych, wśród których wyróżniają się dziś wyniki za czwarty kwartał fiskalny amerykańskiej spółki Micron, specjalizującej się w produkcji chipów i półprzewodników do pamięci masowych.

Micron po raz kolejny uzyskał świetne wyniki, przekraczając oczekiwania rynku zarówno pod względem oczekiwanego zysku na akcję (EPS), jak i przychodów, co możemy zobaczyć w poniższej tabeli:

Źródło: Investing.com

Konkretnie Micron zanotował zysk na akcję w wysokości 2,42 USD i przychody w wysokości 8,27 mld USD, wobec oczekiwanych 2,33 USD na akcję i 8,22 mld USD przychodów. Mimo to, po ogłoszeniu tych wyników kurs akcji stracił około 3,57%.

Jak widać na wykresie dziennym - po silnym trendzie wzrostowym, który doprowadził spółkę do ustanowienia historycznych maksimów 12 kwietnia 2021 r. na poziomie 96,95 USD za akcję - w ciągu ostatnich kilku miesięcy cena podążała w trendzie spadkowym, który doprowadził ją do przełamania kilku poziomów wsparcia, i ustanowienia rocznego minimum w okolicach 69 USD za akcję.

Pomimo dobrych wyników prezentowanych kwartał po kwartale, trend spadkowy można tłumaczyć niepewnością co do wyników i perspektyw na przyszłość spowodowaną kryzysem w branży półprzewodników i produkcji chipów. Spadki te spowodowały, że cena akcji spółki straciła do tej pory w tym roku 2,77%, oddalając się od wspomnianych maksimów o ponad 23,29%.

Cena znajduje się obecnie w ważnym przedziale bocznym, stojąc w obliczu zbieżnej strefy 200-sesyjnej średniej kroczącej, pomarańczowej wstęgi wsparcia/oporu i górnego ograniczenia formacji klina lub niedźwiedziej linii trendu - która działa jako pierwszy ważny poziom oporu, a dolna czerwona wstęga jest jej głównym poziomem wsparcia.

Jeśli nie będzie w stanie pokonać tego ważnego poziomu oporu, cena może wykonać nowy impuls spadkowy w kierunku wsparcia, którego utrata otworzyłaby drzwi do dalszej korekty w kierunku dolnego ograniczenia formacji klina na poziomie około 64 USD za akcję.

Obecny poziom oporu jest krytyczny i tak długo jak cena nie dokona trwałego byczego wybicia z tej formacji, sentyment pozostanie negatywny. Bycze wybicie dałoby cenie impuls, choć musi ona zmierzyć się z kilkoma ważnymi poziomami oporu, zanim będzie mogła myśleć o osiągnięciu maksimów.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Micron, wykres dzienny. Zakres dat: 4 sierpnia 2020 - 29 września 2021. Data sporządzenia: 29 września 2021 roku. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu akcji Micron w ciągu ostatnich pięciu lat:

2020: +39.79%

2019: +69.49%

2018: -22.84%

2017: +87.59%

2016: +54.80%

Dzięki rachunkowi Trade.MT5 od Admirals, możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na Micron i ponad 3000 innych akcji! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno z rosnących, jak i spadających cen, jednocześnie korzystając z dźwigni finansowej! Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć rachunek już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: