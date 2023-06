Handel koroną norweską: czy w 2023 roku można oczekiwać wzrostów?

Czerwiec 29, 2023 15:55

Korona norweska (NOK) nie jest tak popularna wśród traderów jak euro czy funt brytyjski. Jest to jednak waluta powiązana z jedną z najsilniejszych gospodarek europejskich, i wiele par walutowych z NOK nie pozostaje niezauważonych przez traderów.

W artykule podamy kilka istotnych informacji o koronie norweskiej, norweskiej gospodarce i podzielimy się prognozami analityków.

Korona norweska i Norges Bank

Korona norweska zastąpiła speciedalera w 1875 roku. Pod koniec 1992 r. Norges Bank, bank centralny Norwegii, zdecydował się porzucić system stałych kursów wymiany na rzecz płynnych kursów wymiany, ponieważ norweska waluta była atakowana przez spekulantów.

Norges Bank został założony w 1816 roku i jest jednym z najstarszych banków centralnych w Europie. Głównym celem banku centralnego Norwegii jest promowanie stabilności finansowej, a także zarządzanie rządowym funduszem emerytalnym, w którym deponowane są nadwyżki finansowe uzyskane z norweskich dochodów z ropy naftowej. Stopa procentowa jest głównym instrumentem Norges Banku do stabilizowania inflacji i rozwoju norweskiej gospodarki.

Korona norweska i euro

Według Bank for International Settlements korona norweska jest 14. najczęściej wymienianą walutą na świecie. Najpopularniejsze z NOK to euro do korony norweskiej i dolar amerykański do norweskiej waluty.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - EUR NOK wykres misięczny od: 1 kwietnia 2018 r. do 27 czerwca 2023 r. Utworzono: 27 czerwca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Wykres miesięczny pokazuje, że korona norweska umocniła się w stosunku do wspólnej waluty w okresie od grudnia 2021 r. do lutego 2022 r., osiągając dwuletnie maksimum na początku lutego 2022 r.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - EUR NOK wykres dzienny. od 23 kwietnia 2023 r. do 27 czerwca 2023 r. Utworzono: 27 czerwca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Jednak od tego czasu korona traciła na wartości w stosunku do euro, osiągając poziom 11,85 kr (27 czerwca) i stając się najgorszą walutą G10 w tym roku.

Norges Bank podnosi stopy procentowe do 15-letniego maksimum

22 czerwca bank centralny Norwegii podniósł stopy procentowe do najwyższego poziomu odnotowanego w ciągu ostatnich 15 lat, przekraczając oczekiwania analityków. Rada zarządzająca Norges Bank zasugerowała, że kolejna podwyżka stóp w sierpniu może być również możliwa.

Prezes Norges Bank Ida Wolden Bache zauważyła: „jeśli nie podniesiemy stopy procentowej, ceny i płace mogą nadal szybko rosnąć, a inflacja może się umocnić”.

Kiedy Norges Bank przestanie podnosić stopy procentowe?

Komentując decyzję norweskiego banku centralnego, ekonomiści Nordea stwierdzili: „dzisiejsza jastrzębia decyzja pokazuje, że Norges Bank jest zaniepokojony utrwaleniem się inflacji. Decyzja ta jest uzasadniona, biorąc pod uwagę, że inflacja okazała się znacznie wyższa niż przewidywano. Słabsza korona norweska i wyższy niż oczekiwano wzrost płac pogarszają perspektywy inflacji w przyszłości. Słaba korona norweska również przyczynia się do utrzymania presji na norweską gospodarkę”.

Analitycy rynkowi TD Securities zauważyli w raporcie, że „Norges Bank przyspieszył tempo podwyżek stóp, zapewniając podwyżkę o 50 pb do 3,75% na dzisiejszym posiedzeniu. Oprócz jastrzębiej podwyżki, Bank znacząco podniósł swoje prognozy makro i stóp procentowych. Dzisiejsza (22 czerwca) decyzja jest mocnym oświadczeniem Norges Banku, w którym bank wyraźnie pokazuje, że jest gotowy zrobić wszystko, co konieczne, aby przywrócić inflację do celu”. W swoim raporcie sugerują, że spodziewają się jeszcze dwóch podwyżek o 25 punktów bazowych w sierpniu i wrześniu, aby osiągnąć stopę końcową na poziomie 4,25%, podkreślając: „chociaż postrzegamy ryzyko jako mniej więcej zrównoważone, niepewność pozostaje wysoka”.

Z raportu Danske Bank wynika, że euro może umocnić się w stosunku do korony norweskiej w nadchodzących miesiącach. „W najbliższym czasie NOK będzie bardzo wrażliwy na wiadomości dotyczące globalnego środowiska inwestycyjnego, a połączenie słabszego sekwencyjnego wzrostu gospodarczego na świecie i bardziej restrykcyjnych warunków płynności na świecie rzadko jest dobrym koktajlem dla NOK. Spodziewamy się, że w sierpniu NB ostro zrewiduje w dół swoją fiskalną sprzedaż walutową w NOK, ale do tego czasu niedopasowanie fiskalnych transakcji walutowych pozostawia NOK podatnym na zagrożenia. W związku z tym utrzymujemy wzrostową tendencję dla EUR/NOK w nadchodzących miesiącach, zanim będziemy spodziewać się ruchu w dół zarówno ze względu na słabnącą siłę EUR, jak i powrót NOK do 2023 r.”, piszą w swoim raporcie.

Analitycy ING podkreślają, że Norges Bank stał się jastrzębi w swoich wysiłkach na rzecz wsparcia korony, co wskazuje, że kolejne ruchy zacieśniające mogą się pojawić. W swoim raporcie opublikowanym 22 czerwca ekonomiści holenderskiego banku zauważają: „Bank centralny nie tylko posunął się dalej niż na tym posiedzeniu, ale teraz sygnalizuje szczytową stopę procentową na poziomie 4,25% jeszcze w tym roku - około 60 pb wyższą niż wcześniej przewidywano. Jak na standardy historyczne, to całkiem spora rewizja. NOK był aż o 5,5% słabszy pod koniec maja w ujęciu ważonym handlem, w stosunku do tego, co bank centralny zakładał w marcu, choć różnica ta zmniejszyła się w ostatnich dniach. Ta słabość wymaga również wyższych stóp procentowych, zgodnie z modelem banku”.

Handel koroną norweską i zarządzanie ryzykiem

Korona norweska jest jedną z mniej popularnych walut na Starym Kontynencie. Być może nie jest tak ważna jak euro na globalnym rynku finansowym lub tak stabilna jak frank szwajcarski, ale jest walutą związaną z jedną z najsilniejszych gospodarek w Europie.

Handel parami walutowymi wiąże się z ryzykiem, szczególnie dla początkujących inwestorów. To, że pary euro do korony norweskiej lub dolar amerykański do korony norweskiej nie należą do głównych par walutowych, nie oznacza, że ryzyko jest tutaj mniejsze. Początkujący inwestorzy powinni dokładnie przestudiować rynek Forex, zaplanować swoje ruchy z wyprzedzeniem i postępować ostrożnie podczas realizowania swoich strategii.

Staranny plan handlowy może pomóc początkującemu traderowi zbliżyć się do osiągnięcia swoich celów finansowych, ale korzystanie z narzędzi do zarządzania ryzykiem jest niezbędne dla traderów, którzy chcą zbudować kompleksową strategię. Na przykład, narzędzia do zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop-loss, mogą pomóc początkującym inwestorom chronić swoje środki przed nieoczekiwanymi spadkami lub błędnymi decyzjami. Nauka korzystania z nich jest kwestią tego, ile chcesz się poświęcić na naukę, ponieważ istnieje wiele źródeł treści edukacyjnych, takich jak webinary, e-booki, szczegółowe blogi i szkolenia. Doświadczeni traderzy zachęcają początkujących adeptów rynku do zabezpieczania swoich strategii za pomocą narzędzi do zarządzania ryzykiem i warto tej rady posłuchać.

