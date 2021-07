JP Morgan i Goldman Sachs przebijają prognozy analityków

Lipiec 14, 2021 17:36

Podobnie jak w ostatnich tygodniach, wczorajsza sesja skoncentrowana była wokół rosnącej inflacji w Stanach Zjednoczonych i po raz kolejny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) z USA przekroczył oczekiwania rynkowe, co doprowadziło zamknięcia Wall Street ze spadkami na Dow Jones, SP500 i Nasdaq o odpowiednio 0,31%, 0,35% i 0,38%.

Oprócz inflacji ze Stanów Zjednoczonych, na dzisiejszej sesji poznaliśmy też odczyty CPI Wielkiej Brytanii i Hiszpanii - oba wskaźniki okazały się wyższe niż oczekiwał konsensus rynkowy. Brytyjski CPI ustabilizował się na poziomie 2,5% wobec 2,2% oczekiwanych przez konsensus rynkowy, z kolei hiszpański CPI również osiągnął 2,5% wobec oczekiwanych 2,4%.

Podczas wczorajszej sesji poznaliśmy także kwartalne wyniki dwóch gigantów rynkowych, JP Morgan Chase & Co i Goldman Sachs. Dane z drugiego kwartału 2021 r. okazały się na tyle pozytywne, że przerosły oczekiwania analityków, podobnie zresztą jak wyniki kwartalne opublikowane w kwietniu.

JP Morgan jest największym bankiem w Stanach Zjednoczonych. Wczorajsze dane kwartalne ujawniły zysk z akcji na poziomie 3,78 dolara na akcję i dochód 31,4 miliarda dolarów. Według konsensusu rynkowego oczekiwano przychodu 3,16 dolara na akcję i 30 miliardów dolarów przychodu.

Pomimo tych dobrych danych, kurs akcji został pociągnięty w dół przez niepewność wywołaną inflacją w Stanach Zjednoczonych, i w rezultacie zamknął się spadkiem o 1,49%.

Pod kątem technicznym, na wykresie dziennym widać, że chociaż trend długoterminowy jest wyraźnie byczy, od połowy lutego tego roku cena porusza się w istotnym zakresie bocznym, o wsparciu na poziomie ok. 147 dolarów (czerwone pasmo).

To ważne, aby w nadchodzących sesjach zwracać szczególną uwagę na to, co dzieje się z cenami akcji, ponieważ mogą one utworzyć formację głowy z ramionami, która, jeśli zostanie potwierdzona, może spowodować zmianę z trendu wzrostowego na niedźwiedzi. Co więcej, ta zmiana trendu może zostać potwierdzona przełamaniem poziomu wsparcia reprezentowanego przez czerwoną linię, ale cena musiałaby się potem zmierzyć z głównym poziomem wsparcia na poziomie średniej z 200 sesji.

Jeśli zdarzy się inaczej i cena zdoła utrzymać te poziomy wsparcia, sentyment będzie nadal optymistyczny dzięki dobrym wynikom, trzeba jednak bardzo uważać na dalsze zmiany wysokości inflacji i jej wpływ na rynki finansowe.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. JP Morgan – wykres dzienny od 24 lutego 2020 do 14 lipca 2021. Utworzono 14 lipca 2021 o 11:40 CEST. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kształtowanie się ceny w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: -8,85%

2019: 42,80%

2018: -8,72%

2017: 23,93%

2016: 30,68%

Tymczasem Goldman Sachs również zaprezentował pozytywne wyniki kwartalne o także przekroczył oczekiwania rynku, osiągając zysk na akcję w wysokości 15,02 dolara i wysoki przychód 15,39 miliarda dolarów wobec oczekiwanego zysku z akcji 9,96 dolara i przychodu 12,04 miliarda dolarów.

Tak jak w przypadku JP Morgan, mimo dobrych wyników spółka zamknęła dzień na minusie, ze względu na inflację spadając o 1,19% do 375,98 dolara na akcję.

Pod kątem technicznym, po osiągnięciu maksimów wszechczasów 4 czerwca na poziomie 391 dolarów za akcję, cena spada, co doprowadziło do odbicia od poziomu wsparcia/oporu zaznaczonego czerwoną wstęgą.

Podobnie jak w przypadku poprzedniej spółki, warto zwracać uwagę na kolejne dane dotyczące ceny akcji i inflacji w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jeśli niestabilność na rynkach będzie się utrzymywać, a cena straci obecny poziom wsparcia, możemy doczekać się zmiany z trendu wzrostowego do niedźwiedziego, choć aby do tego doszło cena musiałaby zmierzyć się z kilkoma poziomami wsparcia i średnią 200 sesji.

Mimo to na razie nastroje pozostają pozytywne i te dobre wyniki mogą sprawić, że cena poszybuje w kierunku nowych maksimów.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Goldman Sachs– wykres dzienny od 25 lutego 2020 do 14 lipca 2021. Utworzono 14 lipca 2021 o 11:45 CEST. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kształtowanie się ceny w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: 14,69%

2019: 37,64%

2018: -34,43%

2017: 6,39%

2016: 32,86%

