Amerykańska Rezerwa Federalna ogłasza rozpoczęcie taperingu

Listopad 04, 2021 15:21

Po wielu miesiącach wątpliwości i pogłosek Rezerwa Federalna ogłosiła wreszcie rozpoczęcie długo oczekiwanego taperingu w listopadzie tego roku, ograniczając swój miesięczny program skupu o 15 mld dolarów.

Zasadniczo kwota ta zostanie utrzymana również w grudniu i na początku przyszłego roku, choć w przyszłości może zostać zrewidowana. Jeśli więc program nie ulegnie zmianie, to w czerwcu przyszłego roku należy spodziewać się całkowitego zakończenia programu stymulacyjnego.

Zakończenie programu nie musi jednak oznaczać początku podwyżek stóp procentowych - gdyż w zasadzie, jak wskazał Jerome Powell - pozostaną one na obecnym poziomie przez najbliższy rok, gdyż Fed oczekuje, że ograniczenie programu skupu będzie stopniowo łagodzić presję inflacyjną.

Ta zapowiedź spowodowała odbicie dolara amerykańskiego, ze wzrostem o około 0,2%, co doprowadziło indeks dolara do powrotu powyżej 94, po tym jak stracił on na wartości podczas wczorajszej sesji z powodu niepewności związanej właśnie z tym spotkaniem.

Ta siła dolara spowodowała spadek kursu EURUSD o około 0,55%, który jest notowany w okolicach 1,15440, blisko najniższych poziomów z października.

Para walutowa EURUSD podąża za ważnym trendem spadkowym, który doprowadził ją do utraty istotnego poziomu wsparcia reprezentowanego przez dolną czerwoną wstęgę. Potwierdzenie tego przełamania i utrata dołków z października otworzyłoby drzwi do dalszego cofnięcia do poziomów około 1,14920 - który działa jako kolejne wsparcie - lub nawet w kierunku niższych poziomów w poszukiwaniu punktu styku dolnej wstęgi formacji klina i poziomu wsparcia w pobliżu 1,14200.

Tak długo jak EURUSD nie będzie w stanie przebić się powyżej linii trendu spadkowego, sentyment pozostanie negatywny.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – EURUSD, wykres dzienny. Zakres dat: 16 sierpnia 2019 - 4 listopada 2021. Data sporządzenia: 4 listopada 2021. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu EURUSD w ciągu ostatnich pięciu lat:

2020 = +8,93%

2019 = -2,21%

2018 = -4,47%

2017 = +14,09%

2016 = -3,21%

Ważne jest, aby mieć oko na wystąpienie Christine Lagarde podczas dzisiejszej sesji, ponieważ może ona dostarczyć wskazówek na temat polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego przed kolejnym posiedzeniem.

