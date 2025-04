Rynki gwałtownie rosną w związku z wojną handlową Nadzieje na deeskalacje

Po poniedziałkowej wyprzedaży amerykańskich aktywów, rynki pozytywnie zareagowały na wtorkowe komentarze sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta.

Inne wiadomości donoszą, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zmienił swoje prognozy wzrostu na 2025 r., a Tesla ogłosiła wyniki za pierwszy kwartał. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Rozmowy Handlowe Bessenta Uspokajają Rynek

Na prywatnej konferencji zorganizowanej przez JPMorgan we wtorek, sekretarz skarbu USA Scott Bessent rzekomo powiedział inwestorom, że spodziewa się „deeskalacji” wojny handlowej między USA a Chinami w „bardzo bliskiej przyszłości”.

Zauważył również, że obecna sytuacja między dwoma krajami nie jest zrównoważona.

Niemniej jednak nic nie wskazuje na to, by rozmowy handlowe między dwiema największymi gospodarkami świata faktycznie się rozpoczęły. Na tym samym spotkaniu we wtorek, Bessent sam skomentował, że jakiekolwiek negocjacje między nimi będą „męczarnią”.

Akcje amerykańskie gwałtownie wzrosły po opublikowaniu komentarzy Bessenta. Po spadkach w poniedziałek, S&P 500, Dow Jones i Nasdaq zakończyły wtorkową sesję z zyskami wynoszącymi odpowiednio 2,5%, 2,7% i 2,7%.

Dolar amerykański również zareagował dobrze, a indeks dolara odrobił część strat z poprzedniego dnia, a jego notowania wzrosły w środę rano.

Złoto, które wzrosło do rekordowego poziomu ponad 3 500 dolarów podczas wtorkowej sesji, cofnęło się i zakończyło dzień spadkiem o ponad 2% do 3 346 dolarów.

Trump wycofuje się ze swoich wypowiedzi na temat Powella

W poniedziałek krytyka ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa skierowana przeciwko przewodniczącemu Rezerwy Federalnej Jerome'owi Powellowi spowodowała wyprzedaż amerykańskich aktywów, a Wall Street i dolar amerykański zakończyły poniedziałkową sesję wyraźnym spadkiem.

Jednak we wtorek prezydent Trump ostudził spekulacje, że mógłby zwolnić przewodniczącego Fed Jerome'a Powella.

W komentarzach w Gabinecie Owalnym Trump stwierdził, że nie ma „żadnych zamiarów” zwolnienia Jerome'a Powella, ale powtórzył, że „chciałby, aby był nieco bardziej aktywny w kwestii swojego pomysłu na obniżenie stóp procentowych. To idealny moment, aby obniżyć stopy procentowe”.

MFW obniża prognozy wzrostu

Wczoraj, w najnowszych Światowych Prognozach Gospodarczych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył swoje prognozy wzrostu dla USA na 2025 rok. W styczniu MFW prognozował wzrost o 2,7% dla największej gospodarki świata, ale wczoraj obniżył swoją prognozę do 1,8%.

MFW również obniżył prognozy wzrostu dla strefy euro, Wielkiej Brytanii, Japonii, Kanady, Chin i Indii, wśród innych krajów.

Fundusz zauważył, że „ryzyka spadkowe dominują w prognozach” oraz że „narastające napięcia handlowe i podwyższona niepewność wywołana polityką mogą dodatkowo hamować wzrost”.

Tesla nie osiąga zysków

Po zamknięciu rynków we wtorek, Tesla opublikowała swój raport o zyskach za pierwszy kwartał.

Tesla już na początku miesiąca ujawniła, że dostawy znacznie spadły w pierwszym kwartale, więc nie było zaskoczeniem, że zyski poszły w ich ślady.

W pierwszym kwartale przychody spadły o 9%, podczas gdy skorygowany Zysk na Akcję (EPS) zmniejszył się o 40%. Obie te liczby nie spełniły oczekiwań analityków.

Jednak cena akcji Tesli wzrosła w handlu po godzinach, po tym jak dyrektor generalny Elon Musk powiedział, że zacznie poświęcać „znacznie więcej” czasu Tesli, a mniej swojej roli w administracji prezydenta Trumpa.

Na zamknięciu rynku we wtorek akcje Tesli spadły o ponad 40% od początku roku.

