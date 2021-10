Kolejny dzień wyników korporacyjnych, podczas gdy Bitcoin osiąga szczyty wszech czasów

Październik 21, 2021 15:56

Jesteśmy w środku sezonu wyników kwartalnych, w którym na razie powtarzającym się motywem są pozytywne odczyty pomimo złych danych makroekonomicznych i spowolnienia gospodarczego, które było obecne w ostatnich tygodniach.

W rzeczywistości te pozytywne wyniki są konsekwencją silnego ożywienia gospodarczego po początkowym kryzysie wywołanym przez Covid-19. To, w połączeniu z reakcją różnych organizacji poprzez programy pomocowe i stymulacyjne mające na celu reaktywację gospodarki, doprowadziło do silnych wzrostów na rynkach akcji.

Dlatego też, choć normą jest, że te wyniki kwartalne są mniej lub bardziej pozytywne, będziemy musieli uważnie śledzić rozwój danych makro i wpływ kryzysu energetycznego na rynki, ponieważ obecne spowolnienie może przynieść pogorszenie, które znajdzie odzwierciedlenie w wynikach za ostatni kwartał roku.

Wczorajsza sesja przyniosła kolejny szeroki wachlarz wyników kwartalnych, wśród których wyróżnimy wyniki dwóch rynkowych gigantów - Tesla i IBM. Spółka pod przewodnictwem Elona Muska zaprezentowała pozytywne wyniki - w trzecim kwartale roku zysk netto wzrósł o 389%, osiągając 1,618 mld dolarów, a skumulowany zysk za pierwsze 9 miesięcy roku wyniósł 3,198 mld dolarów.

Pomimo ciągłego niedoboru mikrochipów i półprzewodników, Tesla uzyskała zysk na akcję (EPS) w wysokości 1,86 dolara i rekordowe przychody w wysokości 13,76 mld dolarów. Dane te są porównywane z oczekiwanymi EPS i przychodami odpowiednio 1,52 USD i 13,57 mld USD.

Musimy również zwrócić uwagę na wyniki IBM, gdyż ten technologiczny gigant uzyskał nieco gorsze rezultaty niż oczekiwał konsensus rynkowy, notując zysk na akcję w wysokości 2,52 dolara oraz przychody na poziomie 17,62 mld dolarów, stając w opozycji do pozytywnych wyników zaprezentowanych w dwóch ostatnich kwartałach.

Jednak po raz kolejny to waluty cyfrowe bez wątpienia zajmują większość uwagi rynku, gdyż Bitcoin przeżywa obecnie silne wzrosty, które doprowadziły go do ustanowienia nowych rekordów wszech czasów.

Te silne wzrosty są wspierane przez niedawne zatwierdzenie w Stanach Zjednoczonych i późniejszy debiut giełdowy nowego ProShares Bitcoin Strategy ETF - który jest obecnie dostępny dla wszystkich naszych klientów za pośrednictwem rachunku Invest.MT5 w Admiral Markets PTY i Admiral Markets AS Jordan pod symbolem (BITO.US).

Jak wspominaliśmy w naszej analizie z 24 września, Bitcoin znalazł silne wsparcie na poziomie 40.000 USD, stanowiącym punkt wyjścia ostatniego silnego impulsu wzrostowego, który doprowadził go do ustanowienia nowych rekordów wszech czasów.

Patrząc na wykres dzienny, po wielokrotnym odbiciu się od ważnego poziomu wsparcia/oporu w okolicy pomarańczowej wstęgi, cena doświadczyła silnego byczego impetu, który został wzmocniony 3 października przez bycze przecięcie krótko- i średnioterminowych średnich kroczących, bycze przecięcie linii 0 na wskaźniku MACD oraz wejście w poziom wykupienia na oscylatorze stochastycznym.

Ten potrójny sygnał wywołał silne wzrostowe impulsy, które wyniosły cenę ponad ważny psychologiczny poziom 50 000 dolarów, wywołując rajd, który w ciągu zaledwie 2 tygodni doprowadził cenę do ustanowienia nowych szczytów po przekroczeniu poziomu 100% ekspansji Fibonacciego.

Na chwilę obecną i pomimo faktu, że cena znajduje się daleko od swoich średnich kroczących, tak długo jak jest w stanie utrzymać swój pierwszy poziom wsparcia w obszarze maksimów z 14 kwietnia, sentyment pozostanie pozytywny i to momentum może być kontynuowane aż do osiągnięcia kolejnego poziomu ekspansji Fibonacciego w okolicach 69 000 dolarów.

Nie możemy jednak wykluczyć możliwości wystąpienia korekty ceny z zamiarem realizacji zysków i złagodzenia nagromadzonych poziomów wykupienia. Dlatego też będziemy musieli uważnie obserwować poziomy wsparcia w przyszłości.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. BTCUSD, wykres dzienny. Zakres dat: 4 stycznia 2021 - 21 października 2021. Data sporządzenia: 21 października 2021. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kurs BTCUSD w ciągu ostatnich pięciu lat:

2020: +302,3%

2019: +94%

2018: -73,2%

2017: +1337,7%

2016: +124,1%

