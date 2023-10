Ogen gericht op NFP-rapport, obligatieverkoop gaat door

Oktober 04, 2023 14:39

Terwijl economen zich richten op het komende Amerikaanse Nonfarm Payrolls-rapport deze vrijdag, heeft een ander werkgelegenheidsrapport uit de Verenigde Staten een uitverkoop van obligaties op de markten veroorzaakt. Het JOLTS-rapport dat gisteren werd gepubliceerd, toonde aan dat de vacatures in augustus veel meer waren dan verwacht, wat wijst op een economie die niet is afgekoeld ondanks het strakke monetaire beleid van de Federal Reserve (Fed).

De vrees van beleggers dat de Fed langer hoger zou gaan als het gaat om de rente dwong hen om staatsobligaties te verkopen. Als gevolg hiervan bereikte het rendement op 30-jarige Amerikaanse staatsobligaties een 16-jarig hoogtepunt, terwijl de rente op 30-jarige Britse staatsobligaties voor het eerst in de afgelopen 25 jaar 5% bereikte.

Amerikaanse Non-Farm Payrolls van september 2023

De Amerikaanse Non Farm Payroll gegevens voor september 2023 worden vrijdag gepubliceerd door het Bureau of Labour Statistics (BLS). Marktanalisten ondervraagd door Dow Jones verwachten dat dat rapport een stijging van 170.000 zal laten zien. Er moet echter worden opgemerkt dat NFP-cijfers soms de neiging hebben om economen te verrassen omdat ze niet in overeenstemming zijn met de voorspellingen.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid publiceerde dinsdag zijn maandelijkse Job Openings and Labor Turnover Survey. Het rapport zei dat het aantal vacatures in augustus in totaal 9,61 miljoen bedroeg, een toename van bijna 700.000 ten opzichte van juli en ruim boven de Dow Jones-schatting van 8,8 miljoen. De stijging werd niet verwacht omdat het aantal vacatures de afgelopen maanden was afgenomen, wat het effect van het strenge monetaire beleid van de Fed aantoont.

RBNZ houdt rente ongewijzigd

De centrale bank van Nieuw-Zeeland hield zijn leenkosten on hold zoals economen hadden verwacht. In de verklaring na de vergadering stond dat "de commissie het erover eens was dat de rentetarieven mogelijk gedurende een langere periode op een restrictief niveau moeten blijven. De inflatie zal naar verwachting nog steeds dalen tot binnen de beoogde bandbreedte in de tweede helft van 2024."

De raad van bestuur van de RBNZ merkte op dat "een langdurige periode van gematigde activiteit nodig is om de inflatoire druk te verminderen. Op korte termijn bestaat het risico dat de activiteit en de inflatie niet zo sterk vertragen als nodig is." Als gevolg van het rentebesluit van de RBNZ daalde de Nieuw-Zeelandse dollar naar een dieptepunt van 3 weken ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Heeft de Japanse Yen steun gekregen?

De Japanse minister van Financiën Shunichi Suzuki weigerde commentaar te geven op de vraag of Tokio was ingestapt om de Japanse yen te ondersteunen, eraan toevoegend dat "we klaar zijn om de nodige actie te ondernemen tegen overmatige volatiliteit, zonder opties uit te sluiten."

De Japanse yen daalde opzichte van de Amerikaanse dollar naar het laagste niveau in een jaar tijd voordat het gisteravond sterker werd, waarbij marktanalisten vermoedden dat het ministerie van Financiën ingreep om de situatie onder controle te krijgen. De yen heeft in 2023 zo een 12% van zijn waarde verloren.

