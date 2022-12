Valuta van Australië en Japan en laatste rentebesluit van de RBA

December 06, 2022 12:32

In lijn met de verwachtingen verhoogde de Reserve Bank of Australia (RBA) zijn officiële contante rente met 0,25 procent tot 3,1 procent, wat de kracht van de AUD ten opzichte van de JPY onderstreepte. Het is de achtste maand op rij dat de RBA het monetaire beleid heeft verkrapt om de inflatie te drukken, voor het laatst gezien op het niveau van 7,3 procent.

Op 10-jaars hoogtepunten is de hawkish renteomgeving van Australië aanzienlijk afgeweken van de dovish-benadering van Japan, en dit heeft op de JPY gewogen in een tijd waarin inflatie de prijzen van de Australische export opdrijft. Japan is de op een na grootste exportmarkt voor Australië en de AUDJPY koers is momenteel in het voordeel van de Australische dollar als het gaat om voedsel en grondstoffen.

Japanse consumentenbestedingen verzwakken?

De uitgaven van Japanse huishoudens verzwakten in oktober echter en daalden van 2,3 procent eerder naar 1,2 procent op jaarbasis. De gemiddelde contante winst daalde ook tot 1,8 procent groei in oktober tegen 2,1 procent vorig jaar. Betekent dit dat de consumentenbestedingen in Japan afzwakken?

Het 'importeren' van inflatie met goederen uit Australië en andere landen kan de druk op de Bank of Japan vergroten om de rente verder te verhogen. Aan de andere kant steeg de overwerkvergoeding in Japan in oktober met 7,9 procent, vergeleken met 6,7 procent in dezelfde maand vorig jaar. In oktober lag de werkloosheid op het lage niveau van 2,6 procent, wat bijdraagt aan het argument dat de Japanse arbeidsmarkt sterk houdt.

Mijnbouwsector komt weer op gang na pandemie?

De Australische exportmarkt is uiterst belangrijk voor de algehele economische groei, omdat het land sterk afhankelijk is van mijnbouwgrondstoffen. Australië is een van 's werelds grootste exporteurs van steenkool, bauxiet, aluminiumoxide, ijzererts, nikkel, zilver, lood en gouderts.

De groei op de wereldwijde markt voor nikkel alleen al zal naar schatting groeien van 22 miljard USD in 2019 tot 81 miljard USD in 2030. De internationale markt voor aluminium zal naar verwachting groeien van 123 miljard USD in 2019 tot 216 miljard USD in 2030.

Nu de COVID-19-pandemie zich terugtrekt, herstelt de Australische mijnbouwindustrie zich en dit kan op de middellange termijn een belangrijke aanjager van groei zijn. We zullen woensdag meer weten over de kwartaal-op-kwartaal bbp-groei van Australië, wanneer de Q3-resultaten worden vrijgegeven.

Eerder op het niveau van 0,9 procent ziet de consensus een groei van 0,7 procent in het derde kwartaal. Op jaarbasis verwacht de markt dat het bbp van Australië in Q3 met 6,2 procent is gegroeid, vergeleken met 3,6 procent in dezelfde periode vorig jaar.

Het goede nieuws voor zowel Japan als Australië is dat de spotprijzen voor ruwe olie onlangs onder de 80 USD per vat zijn gedoken, waardoor de hoop is toegenomen dat ten minste één van de motoren van de inflatie vertraagt.

Interesseert de handel in macro-economisch nieuws u? Leer hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.