December 29, 2023 14:05

De Super Seven (of Magnificent Seven zoals sommige economen ze noemen) haalde dit jaar meerdere keren de financiële krantenkoppen. Het is duidelijk dat dit artikel niet gaat over de beroemde western uit de jaren 1960 met Charles Bronson, Steve McQueen, James Coburn en nog veel meer Hollywood-sterren in de hoofdrollen.

Tegenwoordig is de Super Seven een groep van zeven technologiebedrijven die een groot deel van de technologiemarkt delen en waarschijnlijk de industrie in 2024 zullen blijven domineren. De Super Seven-groep bestaat uit Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla, Alphabet en Apple. Opgemerkt moet worden dat de Super Seven in 2023 een gecombineerde waardestijging van 74% noteerde.

In dit artikel zullen we de prestaties van elk van de Super Seven-bedrijven bekijken die u kunnen helpen begrijpen waarom ze momenteel spraakmakend zijn.

Amazon

Amazon.com in 2023 robuuste financiële prestaties laten zien. In het derde kwartaal eindigend op 30 september 2023, rapporteerde het bedrijf een opmerkelijke stijging van de netto-omzet met 13%, tot $ 143,1 miljard. Dit volgde op een groei van de netto-omzet met 11% in het tweede kwartaal, wat neerkwam op een opmerkelijke stijging van de totale omzet.

De winst van Amazon verdrievoudigde bijna, wat zijn financiële kracht en dominantie op de markt aantoont. Marktanalisten zijn optimistisch over de prestaties van Amazon, met aandelenprognoses die positieve resultaten voor het bedrijf in 2024 voorspellen. Hoewel Amazon een belangrijke speler is in het wereldwijde e-commerce- en technologielandschap, toonden ontslagen als gevolg van herstructureringen en stakingen met personeel dat loonsverhogingen eiste aan dat het senior management van Amazon in 2024 voor nieuwe uitdagingen kan komen te staan.

Meta

Meta Platforms, voorheen bekend als Facebook, heeft in 2023 sterke financiële prestaties laten zien. Het bedrijf rapporteerde een robuust derde kwartaal met een omzetstijging van 23%, het snelste groeipercentage sinds 2021. Meta's Q3-rapport, uitgebracht op 25 oktober 2023, toonde positieve financiële vooruitzichten en overtrof de verwachtingen. De implementatie van kostenbesparende maatregelen droeg bij aan het recordjaar van Meta en verbeterde de aandelenprestaties.

Microsoft

In 2023 heeft Microsoft positieve en negatieve facetten ervaren. Positief is dat het bedrijf veerkracht toonde, met een stijging van het aandeel met ongeveer 40%, wat een succesvol jaar van groei markeerde. De inzet van Microsoft voor ecologische duurzaamheid, zoals uiteengezet in het jaarverslag 2023, weerspiegelt een opmerkelijk initiatief.

Er zijn echter zorgen over de mogelijke toekomstige gevolgen van de vrees voor regelgeving voor het aandeel. De wisselwerking tussen positief marktsentiment en beleggersvertrouwen wordt benadrukt als een belangrijke factor die de aandelenkoersen van Microsoft beïnvloedt. Het komende winstrapport wekt verwachtingen, met vragen over het vermogen van Microsoft om schattingen te overtreffen.

Nvidia

De prestaties van Nvidia in 2023 hebben de verwachtingen overtroffen dankzij de AI-boom en de voortdurende productie van geavanceerde hardware. Ondanks zorgen over de hoge kosten van de GeForce RTX 4060 GPU, worden er positieve aspecten benadrukt, zoals de opvallende kenmerken en benchmarkprestaties.

Nvidia slaagde erin de verwachtingen te trotseren en rapporteerde een opmerkelijke omzetgroei van 200%+, wat Wall Street positief verraste. De AI-sector is veelbelovend voor Nvidia, met een positief waarderingsverhaal dat optimisme over aanhoudend succes weerspiegelt.

Tesla

In 2023 bleef Tesla de markt voor elektrische voertuigen domineren, waarbij de Model Y Performance werd geprezen om zijn indrukwekkende snelheid en nuluitstoot. Positieve aspecten zijn onder meer Tesla's innovatie en marktleiderschap, gestimuleerd door de enthousiaste ontvangst van de Model 3 Performance.

Er blijven echter uitdagingen bestaan, met zorgen over hoge prijzen, lange oplaadtijden, mogelijke betrouwbaarheidsproblemen en beperkte beschikbaarheid. Klantervaringen wijzen af en toe op een gebrek aan communicatie van Tesla. Ondanks deze uitdagingen blijft het verhaal van Tesla dynamisch, zoals benadrukt tijdens de earnings call in november 2023.

Alphabet

In 2023 liet Alphabet, het moederbedrijf van Google, gemengde prestaties zien. Positieve hoogtepunten waren onder meer een omzetstijging van 11% voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2023, dat nieuwe hoogten bereikte onder CEO Sundar Pichai. In Q3 2023 daalde de Alphabet koers echter, waarbij een misser in de cloud-afdeling de over het algemeen beter dan verwachte resultaten overschaduwde, wat potentiële kwetsbaarheden in de diverse portefeuille van het bedrijf aan het licht bracht.

Ondanks fluctuaties spraken analisten hun vertrouwen uit in het positieve traject van Alphabet, ondersteund door een aandelenstijging van 51% in 2023. Het jaar toonde het dynamische karakter van Google Alphabet terwijl het zich probeert aan te passen aan uitdagingen in het evoluerende technische landschap.

Apple

In 2023 stond Apple voor verschillende uitdagingen en kansen. Aan het begin van het jaar wees een rapport van Apple op financiële uitdagingen met herhaalde omzetdalingen, wat de eerste omzetdaling op jaarbasis sinds 2019 markeerde. Analisten van Morgan Stanley benadrukten echter de positieve punten van Apple op de lange termijn en handhaafden ondanks de gemiste winst een koopadvies.

In november kondigde Apple aan dat het in juli, augustus en september $89,5 miljard aan inkomsten genereerde, een daling van 1% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ondanks de uitdagingen bleef Apple een cruciale speler in de technologie-industrie, met voortdurende discussies over zijn strategieën en groeipotentieel.

Handelen in de Super Seven als beginnende trader

Het is waar dat de Super Seven, of Magnificent Seven bedrijven, zoals sommige analisten ze graag noemen, onverwacht goed hebben gepresteerd in het huidige financiële klimaat waarin de leenkosten ongekende niveaus hebben bereikt. Ongetwijfeld zijn beginnende traders blootgesteld aan talloze nieuwsupdates over de Super Seven-bedrijven die in 2023 aanzienlijk zijn gegroeid.

Beginnende handelaren moeten echter altijd onthouden dat prestaties uit het verleden geen indicator zijn voor toekomstige prestaties. Daarom moeten ze wat tijd investeren om te leren hoe trading werkt en welke valkuilen moeten worden vermeden bij het uitvoeren van een trade. Een manier om dat te doen is door educatief materiaal van brokers te lezen en te bekijken, zoals webinars, artikelen, gidsen, e-books enz., die in overvloed en vaak gratis te vinden zijn.

Ook mogen beginnende traders het gebruik van risicobeheertools zoals de stop loss- en take profit-orders niet vergeten. Als ze correct worden gebruikt, kunnen risicobeheertools u waardevolle fondsen besparen wanneer de markten zich tegen uw plannen keren. Beginnende handelaren moeten zich vertrouwd maken met de handelsplatforms die ze gebruiken en alle aangeboden handelshulpmiddelen.

