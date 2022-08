Spot ruwe olie daalt terwijl beren zich richten op energieprijzen

Augustus 16, 2022 12:12

Nu de Verenigde Staten zich in een technische recessie bevindt en het Verenigd Koninkrijk op de rand van een recessie, richt het bearish marktsentiment zich op de energiemarkten, waardoor de spotprijzen voor ruwe olie werden verlaagd en de inflatie op de korte tot middellange termijn mogelijk werd aangewakkerd.

Als de recente neerwaartse trend van ruwe olie aanhoudt, zou dit waarschijnlijk nieuwe voorwaarden scheppen in de wereldeconomie, waardoor de druk van de inflatie in de belangrijkste productie-, voedsel- en brandstofsectoren wordt verminderd. De Federal Reserve kan de inflatieverwachtingen en renteaanpassingen bijstellen, wat betekent dat er ook een impact kan zijn op de sterkte van de USD.

In ander inflatienieuws zal de Bank of Canada (BoC) later vandaag prijsgegevens over het jaar op jaar bekendmaken. De cijfers van de consumentenprijsindex (CPI) lagen in juni op het niveau van 6,2 procent en zullen naar verwachting zijn gestegen tot 6,7 procent in juli.

GBP-traders verwerken de nieuwste Britse werkgelegenheidscijfers, die een werkloosheid van 3,8 procent lieten zien voor het kwartaal dat eindigde in juni, onveranderd ten opzichte van de resultaten van het eerste kwartaal. De gemiddelde inkomsten stegen van 4,3 procent in Q1 naar 4,7 procent in Q2, volgens de laatste statistieken.

Het Verenigd Koninkrijk publiceert morgen, woensdag 17 augustus, ook zijn nieuwste inflatiecijfers. Het CPI-resultaat van het land voor juli zal naar verwachting op het niveau van 9,8 procent liggen, vergeleken met 9,4 procent in juni. Nu het Verenigd Koninkrijk zo dicht bij de inflatiecijfers met dubbele cijfers zit, blijft de last voor de Bank of England om de koers van het verhogen van de rentetarieven voort te zetten.

De Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) publiceert morgen, woensdag 17 augustus, monetaire beleidsupdates. De centrale bank zal naar verwachting haar belangrijkste rentetarief verhogen van 2,5 procent naar 3 procent om de inflatie te temmen die in juli piekte tot 7,3 procent.

