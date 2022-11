Belangrijkste sentimentgegevens Duitsland nu recessie opdoemt

November 23, 2022 12:25

Belangrijke cijfers over het ondernemers- en consumentenvertrouwen liggen in het verschiet voor Duitsland nu een recessie opdoemt en de inflatie op de economische vooruitzichten drukt.

EUR-valutakruisen

De EUR-valutakruisen kunnen worden beïnvloed door het maandelijkse Ifo Business Climate-rapport voor november dat donderdag verschijnt. Eerder op het niveau van 84,3 ziet de consensus het ondernemersvertrouwen over november op het niveau van 85.

De grootste economie van Europa wordt getipt om in het vierde kwartaal in een recessie te vallen, wat betekent dat dit een rood gemarkeerde release is. Het Ifo-instituut voorspelde een krimp van 0,6 procent in Q4 voor Duitsland en uit zijn onderzoek blijkt dat een op de twee bedrijven verwacht de prijzen voor goederen en diensten in de komende 3 maanden te verhogen.

De inflatie in Duitsland steeg van 10 procent in september naar 10,4 procent in oktober. Als 50 procent van de Duitse bedrijven nog steeds verwacht hun prijzen te verhogen, zou dit waarschijnlijk de inflatie omhoog duwen, tenzij de Europese Centrale Bank (ECB) het monetaire beleid aanzienlijk verkrapt. Op het moment van schrijven is het beleid van de ECB nog steeds losser dan dat van de Federal Reserve, wat betekent dat de geldstroom naar in de VS luidende activa met een hoger renterendement plaatsvindt, wat de kracht van de EUR uitdaagt.

GfK Consumentenvertrouwen

Verdere inzichten in de Duitse economische cyclus worden vrijdag verwacht met de publicatie van de GfK Consumer Climate Indicator. Eerder op het niveau van min 41,9 in november, is de consensus dat het resultaat van december min 39,6 zou zijn.

De negatieve consumentenstemming heeft de verwachtingen voor inkomsten en bestedingen in Duitsland beïnvloed. De ECB komt op 15 december bijeen tegen een achtergrond van zwak consumenten- en ondernemerssentiment, maar heeft weinig andere keuze dan de inflatie te drukken.

Er zijn verdere risico's voor de groei van Duitsland door de recente lockdowns van China en de voortdurende oorlog in Oekraïne. In de laatste ontwikkelingen zijn de Duitse handelsautoriteiten van plan om de handelspartners van het land te diversifiëren nadat bondskanselier Olaf Scholz zei dat de fout van afhankelijkheid van één land niet meer zal gebeuren.

