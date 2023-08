Markten richten zich op rentebesluit BoE en Amerikaans NFP-rapport

Augustus 02, 2023 14:40

De renteaankondiging van de Bank of England (BoE) op donderdag en het Amerikaanse Nonfarm Payrolls-rapport dat vrijdag wordt gepubliceerd, zullen de rest van de week in de schijnwerpers staan. Aangezien beide financiële gebeurtenissen verband houden met twee van de grootste economieën ter wereld, zullen economen de bijbehorende gegevens onder de loep nemen om de toekomstige koers van de Federal Reserve en de BoE te kunnen voorspellen.

In de Verenigde Staten verlaagde Fitch Ratings de langetermijnrating van de emittenten van vreemde valuta van het land van AAA naar AA+. De analisten zeiden dat "de herhaalde politieke impasses met schuldlimieten en last-minute resoluties het vertrouwen in het begrotingsbeheer hebben aangetast."

BoE Rentebesluit

Financiële verslaggevers noemen het een 'Super Thursday'. Eén ding is zeker: de meeste marktanalisten zullen afstemmen om te luisteren naar het besluit van de raad van bestuur van de BoE over de rentetarieven. Uit een peiling van Reuters onder economen bleek dat de meerderheid verwacht dat de Britse centrale bank de leenkosten met 25 basispunten zal verhogen. Het rapport van Reuters schrijft: "De verwachtingen voor piek BoE-tarieven bereikten 6,5% op 11 juli nadat gegevens een recordloongroei lieten zien. Maar ze vielen terug na een groter dan verwachte daling van de consumentenprijsinflatie. Beleggers zijn nu redelijk gelijk verdeeld tussen een piek van 5,75% of 6% eind dit jaar of begin 2024."

Economen van Crédit Agricole suggereerden in een notitie aan beleggers dat het Britse pond een boost zou kunnen krijgen als de BoE agressiever lijkt dan verwacht. De notitie schrijft dat "de Britse rentemarkten momenteel een renteverhoging van meer dan 25 bps voorspellen in de komende BoE-vergadering. Deze verwachting betekent dat veel van de potentiële positieve punten van een dergelijke tariefverhoging al kunnen worden meegenomen in de huidige prijs van het GBP. Gezien de huidige marktverwachtingen zou de MPC, om het GBP op korte termijn een boost te laten zien, een beleidsbeslissing of verklaring moeten afgeven die meer hawkish is dan de markt verwacht."

Amerikaanse Non-Farm Payrolls in juli 2023

De week wordt afgesloten met het Amerikaanse Nonfarm Payrolls (NFP) rapport van juli dat wordt gepubliceerd door het Bureau of Labour Statistics (BLS). De NFP-dataset onthult de kracht van de arbeidsmarkt en de economie, en het wordt door de Fed en economen in aanmerking genomen bij het beoordelen van het succes van het geïmplementeerde monetaire beleid.

Marktanalisten voorspellen dat het NFP-cijfer zal dalen tot 200.000, iets minder dan de 209.000 in juni. Opgemerkt moet worden dat de prognose aanzienlijk lager is dan het 12-maands voortschrijdend gemiddelde van 316.000. Als het NFP-cijfer zoals voorspeld op 200.000 uitkomt, zou dit betekenen dat de economie afkoelt, inclusief inflatoire druk. Als het cijfer hoger is dan verwacht, kan dit een reactie van de Fed in zijn volgende vergadering uitlokken, wat betekent dat de leenkosten opnieuw worden verhoogd.

Detailhandelsverkopen van de Eurozone in juni

Vrijdagochtend komt Eurostat met cijfers over de detailhandelsverkopen in het euroblok over de maand juni. Marktanalisten stellen dat de detailhandelsverkopen op jaarbasis met 1,7% daalden, maar op maandbasis met 0,2% stegen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de afgelopen maanden de rente meerdere keren verhoogd om de inflatoire druk te bestrijden. Als gevolg hiervan zijn de kosten van levensonderhoud gestegen met grote groepen consumenten die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

