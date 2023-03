RBA verhoogt rente, focus op Fed speech van Powell

Maart 07, 2023 13:52

De Reserve Bank of Australia (RBA) verhoogde de rente zoals economen hadden voorspeld. Uit de opmerkingen na de vergadering bleek echter dat het bestuur zijn strategie met betrekking tot renteverhogingen zou kunnen wijzigen. Beleggers en traders zullen zich richten op de halfjaarlijkse getuigenis van Jerome Powell voor de Bankcommissie van de Senaat.

RBA verhoogt benchmarkrente met 0,25%

De RBA verhoogde zijn referentierente met 25 basispunten, in lijn met de verwachtingen van analisten. Het tarief staat nu op 3,60%, wat een hoogtepunt in 11 jaar is. De raad van bestuur van de RBA merkte in zijn aankondiging na de vergadering op dat "de Raad verwacht dat verdere verkrapping van het monetaire beleid nodig zal zijn om ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling en dat deze periode van hoge inflatie slechts tijdelijk is."

Economen vermeldden dat het bestuur van de RBA de verwijzing van februari naar meerdere komende renteverhogingen heeft laten vallen. De Australische dollar verloor terrein ten opzichte van andere valuta's, omdat handelaren geloven dat dit zou kunnen wijzen op een verschuiving in het beleid van de RBA.

Fed-voorzitter getuigt voor de Senaat

De voorzitter van de Fed, Jerome Powell, zal getuigen voor de Bankcommissie van de Senaat. Powell zal naar verwachting inzichten delen over het toekomstige monetaire beleid van de centrale bank. Het halfjaarlijkse monetaire beleidsrapport aan Amerikaanse wetgevers kan meer informatie geven over de kwestie van het verhogen van de rentetarieven in de komende maanden.

De voorzitter van de Federal Reserve Bank van San Francisco, Mary Daly, vertelde verslaggevers dat verdere renteverhogingen mogelijk zouden zijn als de inflatie- en arbeidsmarktgegevens hoger blijven binnenkomen dan verwacht. "Als het momentum in de economie opnieuw vertraagt en de inflatie zich van zijn desinflatoire trend verwijdert en naar een periode van versnellende inflatie gaat, dan ben ik bereid om meer te doen in termen van het niveau van de rentetarieven die nodig zullen zijn om ons echt naar prijsstabiliteit te brengen," merkte ze op.

China's handelsoverschot overtreft verwachtingen

Gegevens vrijgegeven door de Algemene Douaneadministratie van China toonden aan dat het totale handelsoverschot van China in januari en februari $ 116,88 miljard bereikte, vergeleken met $ 78,01 miljard gerapporteerd in december.

De uitvoer daalde met 6,8% op jaarbasis, terwijl de invoer op jaarbasis met 10,2% daalde. Vertrekkend premier Li Keqiang zei dat het volume van de handel in goederen de verwachtingen in 2022 overtrof.

Eurozone BBP Q4 2022 rapport wordt vrijgegeven

De economische groei van het euroblok in het vierde kwartaal van 2022 zal het onderwerp zijn van het komende Eurostat-rapport. Economen voorspellen 0,1% groei op kwartaalbasis en 1,9% groei op jaarbasis.

De hoge inflatie en de verkrapping van het monetaire beleid van de ECB blijven op het eurogebied wegen. Een rapport van Reuters merkte op dat het hoofd van de ECB Christine Lagarde zei: "De onderliggende inflatie in de eurozone zal op korte termijn hoog blijven, dus een renteverhoging van 50 basispunten van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze maand wordt steeds zekerder." Lagarde voegde eraan toe dat de economie van de eurozone beter standhoudt dan gevreesd en dat de productie zou moeten versnellen van bijna stagnatie in het slotkwartaal van 2022.

Detailhandelsverkopen eurozone zijn in januari sterker gedaald dan verwacht

Uit een maandag gepubliceerd rapport van Eurostat bleek dat de detailhandelsverkopen in het euroblok in de eerste maand van het jaar sterker zijn gedaald dan verwacht. De omzet daalde met 2,3% op jaarbasis, 0,4% meer dan analisten hadden voorspeld. Op maandbasis stegen de detailhandelsverkopen met 0,3% in plaats van 1,0% die marktexperts hadden verwacht.

Analisten van ING schreven in een rapport dat "gezien de zwakte in het vierde kwartaal en enquêtes die onlangs het doel misten, de prestaties aan het begin van het jaar vertroebeld zijn door onzekerheid. Dit maakt het moeilijk om een goed beeld te krijgen van waar de economie op korte termijn naartoe gaat, maar als de release van vandaag op de detailhandelsverkopen iets is om aan voorbij te gaan, lijkt het er nog niet op dat de economie een opleving heeft ingezet."

