RBA houdt tarieven on hold, RBNZ houdt ze waarschijnlijk stabiel

Oktober 03, 2023 13:45

Rentetarieven van de Reserve Bank of Australia (RBA) en de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) zullen waarschijnlijk andere financiële gegevens overschaduwen die begin deze week zijn vrijgegeven. Beide centrale banken verhoogden de leenkosten snel om de stijgende consumentenprijzen tegen te gaan en zijn een consolidatiefase ingegaan.

RBA Rentebesluit

Het bestuur van de RBA hield de rente ongewijzigd zoals de meeste marktanalisten hadden verwacht. Dit was de eerste vergadering van de raad van bestuur onder leiding van Michele Bullock, de nieuw benoemde gouverneur van de bank.

De verklaring na de vergadering zei dat enige verdere verkrapping van het monetaire beleid nodig kan zijn, eraan toevoegend dat "de inflatie in Australië zijn hoogtepunt heeft bereikt, maar nog steeds te hoog is en dat nog enige tijd zal blijven." De RBA voorspelt dat de CPI-inflatie zal blijven dalen en eind 2025 binnen de doelstelling van 2-3% zal terugkeren.

RBNZ Rentebesluit

Het bestuur van de RBNZ zal naar verwachting woensdag zijn rentebesluit bekendmaken. Marktanalisten suggereren dat de centrale bank van Nieuw-Zeeland de leenkosten waarschijnlijk ongewijzigd zal laten. Als de rente in de wacht wordt gehouden, zou dit de derde opeenvolgende maand zijn, omdat de beleidsmakers van de RBNZ van mening zijn dat de tarieven hoog genoeg zijn om de inflatie onder druk te zetten.

De RBNZ was een van de eerste centrale banken die een strakker monetair beleid voerde. Economen van de UOB Group zeiden dat de hoger dan verwachte bbp-cijfers Q2 2023 de RBNZ zouden kunnen dwingen om nog een renteverhoging door te voeren, maar niet onmiddellijk. Hun rapport zei: "Er is een risico dat de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) haar officiële contante rente (OCR) opnieuw met 25 bps verhoogt. Maar we denken dat de RBNZ ervoor zal kiezen om in oktober te pauzeren en waarschijnlijk zal wachten tot de monetaire beleidsvergadering van 29 november, met het voordeel van de 2Q23 CPI-cijfers (17 oktober)."

Rapport detailhandelsverkopen in Eurozone van augustus 2023

Woensdag komt Eurostat met zijn rapport over de detailhandelsverkopen van augustus, dat naar verwachting zal laten zien hoe de retail sales reageert op de veranderingen in het monetaire beleid van de ECB. Marktanalisten suggereerden dat de detailhandelsverkopen opnieuw een negatief cijfer zouden kunnen laten optekenen na de daling van -1,0% in juli.

In een rapport van de Europese Commissie (EC) werd opgemerkt dat "in juli 2023 het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde volume van de retail sales in het eurogebied met 0,2% en in de EU met 0,3% daalde in vergelijking met juni 2023."

Wereldbank verlaagt groeiprognose voor Oost-Azië en de Stille Oceaan

De analisten van de Wereldbank verlaagden hun groeiprognose voor Oost-Azië en de Stille Oceaan van 5,1% naar 5,0% in 2023. Hun groeiprognose voor 2024 werd ook verlaagd van 4,8% naar 4,5%. Het rapport van de Wereldbank zei dat de trage economische expansie van China in combinatie met hoge rentetarieven de belangrijkste redenen waren voor de herwaardering.

De in Washington gevestigde instelling verwees naar de groeiende bedrijfsschuld in Thailand, China en Vietnam. Met betrekking tot de Chinese economie zeiden de analisten van de Wereldbank dat "hoewel binnenlandse factoren waarschijnlijk de dominante invloed zullen hebben op de groei in China, externe factoren een sterkere invloed zullen hebben op de groei in een groot deel van de rest van de regio."

