RBA verhoogt renteverwachting, is BoE de volgende?

Augustus 02, 2022 12:20

Zoals verwacht verhoogde de Reserve Bank of Australia in zijn laatste monetaire beleidsbesluit zijn belangrijkste renteverwachting van 1,35 procent naar 1,85 procent. De evenwichtsoefening van de centrale bank tussen het beheersen van de inflatie met stijgende rentes en het handhaven van de economische groei is een moeilijke.

"De vooruitzichten voor de wereldwijde economische groei zijn verlaagd als gevolg van de druk op de reële inkomens door hogere inflatie, de verkrapping van het monetaire beleid in de meeste landen..." RBA-gouverneur Philip Lowe.

Bovendien is de inflatie in Australië hoger dan sinds de jaren 1990 en gaf de centrale bank aan om alles te doen wat nodig is om terug te keren naar haar normale doelbereik van 2 tot 3 procent. Niettemin groeit de economie van het land en zal het bbp naar verwachting 3,25 procent bereiken voor het hele jaar. De centrale bank baseerde haar aannames op veerkrachtige werkgelegenheids- en consumentenbestedingsvoorwaarden. Een opleving van de industriële activiteit in China ondersteunt ook de Australische economie.

De volgende centrale bank die haar monetaire beleidsanalyse en rentebesluit uitbrengt, is de Bank of England (BoE), die op donderdag 4 augustus bijeenkomt. De BoE zal naar verwachting zijn belangrijkste renteverwachting verhogen om de inflatie, die in juni de hoge temperatuur van 9,4 procent bereikte, af te koelen. Aangezien de inflatie ruim boven het typische streefniveau van ongeveer 2 procent ligt, leidde de waarschijnlijkheid van een meer hawkish rentebeleid tot de vrees voor een technische recessie in het Verenigd Koninkrijk, vergelijkbaar met de Verenigde Staten, die onlangs twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei registreerde.

De BoE zal naar verwachting zijn belangrijkste renteverwachting verhogen van het huidige niveau van 1,25 procent naar 1,5 procent. Gezien de hoge inflatie wordt er echter gespeculeerd dat de renteverhoging 1,75 procent kan bedragen. Dit zou waarschijnlijk de consumentenbestedingen onder druk zetten tegen de achtergrond van salarissen die het inflatietempo niet bijhouden.

Het laatste belangrijkste handelsevenement deze week is het Amerikaanse Non-Farm Payrolls rapport (NFP) op vrijdag 5 augustus. Nu de Verenigde Staten zich in een technische recessie bevindt, kunnen tekenen van zwakte op de arbeidsmarkt van invloed zijn op het onderliggende vertrouwen in de USD. De NFP-benchmark zal naar verwachting zijn gedaald van 372K naar 250K en eventuele opwaartse of neerwaartse verrassingen kunnen de USD-valutaparen verplaatsen.

Zal het NFP-rapport voor juli de laatste paar maanden van een sterke USD beëindigen door onder de verwachtingen uit te komen? Deze vraag is belangrijk voor goudhandelaren die in de coulissen wachten op recessie-effecten in de Amerikaanse economie, waardoor de steun voor aan goud gekoppelde activa, variërend van spotgoudprijzen tot goudmijnaandelen, wordt opgeheven. Als het NFP-rapport overeenkomt met of de verwachtingen overtreft, zullen degenen die bullish zijn op goud waarschijnlijk meer wachten.

Voor meer handelsnieuws, kunt u de Admirals Forex Kalendar bekijken.

Admirals biedt een breed scala aan educatieve en analytische webinars. Om deskundige handelaren te ontmoeten en ermee te communiceren, kunt u deelnemen aan onze gratis webinars!

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.