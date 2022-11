OPEC+, oliecapaciteiten en Covid-beleid China

November 29, 2022 13:07

We lijken een beslissende periode in te gaan voor de wereldwijde oliemarkt.

De prijzen van Crude Oil zijn de afgelopen maanden geteisterd door de vrees voor de wereldwijde vraag. Niet alleen lijken veel landen af te stevenen op een recessie, maar China, 's werelds grootste olie-importeur, is doorgegaan met het voortzetten van hun agressieve "Zero-Covid" beleid.

Dit heeft ertoe geleid dat de olieprijzen zijn gedaald tot het laagste niveau sinds januari, wat op zijn beurt heeft geleid tot speculatie dat de OPEC+ tijdens hun vergadering op 4 december verdere productieverlagingen zou kunnen overeenkomen, in een poging de olieprijzen te ondersteunen.

De OPEC+-vergadering van zondag komt de dag voordat Europa begint met het verbod op Russische ruwe olie over zee. Dit laatste pakket sancties blokkeert ook Europese bedrijven - die de verzekeringsmarkt voor olietankers domineren - om schepen die Russische olie vervoeren naar derde landen te verzekeren, tenzij de ruwe olie wordt verhandeld tegen een prijs die door het Westen wordt gedicteerd.

Bijgevolg zal de veelbesproken "limiet" op Russische olie van kracht worden, een stap die is ontworpen om de olie-inkomsten van Moskou te beperken en tegelijkertijd de belangrijke stroom ruwe olie naar de wereldmarkt te behouden om een stijging van de olieprijzen te voorkomen.

Sommige landen hebben echter al aangegeven dat ze niet zullen deelnemen, wat betekent dat het Kremlin olietankers zou moeten vinden die hun ruwe olie kunnen vervoeren zonder westerse verzekering. Als het moeilijk is om dit te doen, zal het wereldwijde aanbod worden beïnvloed en zullen de prijzen waarschijnlijk stijgen.

Ondertussen, na wijdverspreide onrust in het hele land, wordt er volop gespeculeerd dat Beijing klaar staat om zijn zero tolerance-aanpak van Covid-19 te versoepelen. Het nieuws van vanochtend dat de autoriteiten van plan zijn de vaccinatiegraad onder ouderen te verhogen, is door velen geïnterpreteerd als een voorbode van een heropening van de Chinese economie.

De geruchten zagen de olieprijzen dinsdagochtend met meer dan 2% stijgen en de aandelen in Hongkong stegen, waarbij de Hang Seng Index de sessie met 5,24% eindigde.

Deze speculatie zou de aandelenkoers van Apple kunnen ondersteunen, die de afgelopen twee sessies met 4,5% is gedaald na berichten dat Chinese Covid-19-beperkingen een aanzienlijk tekort in de productie van iPhones kunnen veroorzaken.

In oktober leidden grieven over het strikte Covid-beleid en de beloning ertoe dat duizenden werknemers van Foxconn (Apple's grootste iPhone-maker) de confrontatie aangingen met het management van 's werelds grootste iPhone-fabriek, wat leidde tot botsingen en een massale uittocht van werknemers.

Daarom bracht Apple eerder deze maand een verklaring uit waarin stond dat de fabriek in Zhengzhou "met aanzienlijk verminderde capaciteit werkte". Tenzij China een afwijking van zijn huidige Covid-19-beleid aankondigt, zullen Apple en andere bedrijven die in het land actief zijn waarschijnlijk productieproblemen blijven ondervinden. Daarom zal het interessant zijn om te zien hoe de markt reageert op de laatste geruchten zodra Wall Street opent.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Apple - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 3 april 2016 – 28 november 2022. Vastgelegd op: 29 november 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

