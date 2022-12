Nieuwe horizonten voor EUR bij toetreding Kroatië tot Eurozone

December 09, 2022 15:18

De EUR kreeg een broodnodige morele boost in de nasleep van het nieuws dat de toevoeging van Kroatië zal betekenen dat nog eens 4 miljoen mensen de gemeenschappelijke munt van de eurozone zullen gebruiken om goederen en diensten te kopen en verkopen. Na bijna een jaar tweede viool te hebben gespeeld voor de Amerikaanse dollar, zou de EUR ook meer steun uit andere richtingen kunnen zien, te beginnen met de steeds havikachtige houding van de Europese Centrale Bank (ECB) ten aanzien van het monetaire beleid.

Kroatië is de 20e lidstaat van de eurozone en het bruto binnenlands product (bbp) resultaat voor september lag op het niveau van 5,2 procent op jaarbasis. De economische groei in het land zal bijdragen aan de waarde van de eurozone en daarmee aan de waarde van de gemeenschappelijke munt.

Hoewel er veel critici zijn van het EUR-valutasysteem, is het een feit dat het de helft van de meest verhandelde valutaparen ter wereld is, met de Amerikaanse dollar als de andere helft. Kunnen nieuwe leden van de eurozone toevoegen wat de Brexit heeft weggenomen? Hoewel Groot-Brittannië nooit deel uitmaakte van de eurozone en er de voorkeur aan gaf het GBP te behouden, was de EUR in trek in het Verenigd Koninkrijk omdat er geen handelstarieven of andere administratieve rompslomp waren die de stroom van zaken tussen de blokken beperkten. De sterke vraag naar een valuta ondersteunt de waarde ervan, zelfs in volatiele tijden in de onderliggende economie van het land.

Net als de EU voelt het Verenigd Koninkrijk nog steeds de nasleep van de Brexit en er komen maandag veel gegevens aan die ons momentopnamen moeten geven van de toestand van 's werelds zesde grootste economie.

Britse BBP voor oktober

Nu de Britse economie aan de rand van een recessie staat, kan elke benchmarkrelease belangrijk zijn.

Er zijn verschillende manieren om te kijken naar het groeitempo en de verwachtingen van het VK voor de korte termijn. Op maandbasis is het bbp in oktober naar verwachting met 0,4 procent gestegen, tegen min 0,6 procent in september. De groei op jaarbasis voor oktober ligt op een niveau van 1,6 procent, vergeleken met 1,3 procent eerder.

Als we een andere kijk op de productiviteit nemen, groeit de bouwproductie van het VK voor oktober met 6,8 procent tegen 5,7 procent eerder op jaarbasis. De verwachtingen voor de industrie zijn echter niet zo positief en voor oktober wordt een daling van min 5,0 procent voorspeld tegenover min 5,8 procent eerder.

In de import- en exportsector wordt de goederenbalans voor oktober gezien op min 14,1 miljard GBP, vergeleken met min 15,656 miljard GBP de maand ervoor. Het niet-EU-tekort op de goederenhandel voor oktober wordt verwacht op min 7,9 miljard, dit is tegenover min 8,551 miljard in september, wat betekent dat de invoer van goederen van het VK zijn uitvoer naar EU- en niet-EU-markten overtreft.

Over het geheel genomen zal de handelsbalans tussen het VK en andere wereldmarkten voor goederen en diensten voor oktober naar verwachting op min 2,3 miljard Pond Sterling uitkomen in vergelijking met min 3,1 miljard in september.

Handelstekorten kunnen ontstaan wanneer de waarde van de invoer van een land hoger is dan de waarde van zijn uitvoer als gevolg van inflatie in de invoer van energie of wanneer consumenten de voorkeur geven aan goederen en diensten uit een ander land, vaak tegen lagere prijzen of een gunstige wisselkoers.

Kijkend naar de bovenstaande verwachtingen, is er een gemengd beeld voor de Britse economie op de korte termijn. Hoewel het waar is dat de economie keer op keer haar veerkracht heeft bewezen, wordt ze momenteel geconfronteerd met binnenlandse en internationale tegenwind en aanzienlijke uitdagingen om handelsovereenkomsten helemaal opnieuw op te bouwen.

Het VK is niet het enige blok met een handelstekort. De Europese Unie had ook een groot deel van het jaar te maken met een negatieve handelsbalans, voornamelijk vanwege de hoge brandstofimportkosten in de nasleep van de oorlog in Oekraïne. Het rentebesluit van de ECB komt eraan op 15 december en is een financiële gebeurtenis met een rode vlag gezien de inflatoire druk in de EU.

De Europese centrale bank zal naar verwachting haar belangrijkste renteverwachting verhogen tot 2,5 procent van 2 procent eerder, en zich aansluiten bij andere wereldwijde centrale banken bij het verkrappen van het monetaire beleid. Wat betekent dit voor de EUR in de laatste handels- en beleggingsmaand van het jaar? De munt zou meer steun kunnen hebben ten opzichte van de Amerikaanse dollar vanwege de verkleinende bandbreedte van divergentie tussen het monetaire beleid van de VS en de EU. Als de ECB de dunne lijn tussen krap en te krap kan bewandelen, terwijl de rente in de EU stijgt, kunnen in EUR luidende activa weer aantrekkingskracht krijgen.

