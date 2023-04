Ogen op NFP-rapport, RBNZ verrast markten

April 05, 2023 12:49

Het Amerikaanse Nonfarm Payrolls-rapport zal vrijdag de aandacht trekken van traders en beleggers. De Federal Reserve houdt rekening met de NFP-rapporten bij het evalueren van het monetair beleid, terwijl het vermeldenswaard is dat de NFP-cijfers in 2023 consequent hoger zijn geweest dan verwacht.

Uit de Job Openings and Labour Turnover Survey (JOLTS) van de US Labour Department (Amerikaanse ministerie van Arbeid) bleek dat de beschikbare posities in totaal 9,93 miljoen bedroegen. Het is voor het eerst sinds mei 2021 onder de 10 miljoen gezakt.

De Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) verraste economen door een renteverhoging van 50 basispunten aan te kondigen. Als gevolg hiervan steeg de Nieuw-Zeelandse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar en won woensdagochtend 0,60%.

US Nonfarm Payrolls cijfers op vrijdag

Het Amerikaanse Bureau of Labour Statistics (BLS) zal op Goede Vrijdag het nonfarm payrolls-cijfer van maart vrijgeven. Marktanalisten voorspellen een cijfer in de buurt van 250.000. Opgemerkt moet worden dat in februari de niet-agrarische payrolls uitkwamen op 311.000, waarmee de verwachtingen voor een stand in de buurt van 205.000 werden overtroffen.

Opgemerkt moet worden dat de samengestelde PMI-enquête van S&P Global zei dat het tempo van de totale banencreatie in maart het snelste was in zes maanden.

RBNZ verhoogt tarieven meer dan verwacht

Eerder vandaag kondigde de RBNZ zijn besluit aan om de leenkosten met 50 basispunten te verhogen. Het besluit van de raad overtrof de verwachtingen van economen die een stijging van 25 basispunten hadden voorspeld. Marktanalisten van TDS schreven in hun rapport: "De RBNZ verraste de markt en verhoogde de OCR met 50 bps tot 5,25%. Onvoldoende verkrapping van de kredietvoorwaarden speelde een belangrijke rol in het besluit van de Bank om 50 bps te verhogen. Na de beslissing van vandaag behouden we onze 5,50% piek OCR call. We zien een beperkte doorlezing van het RBNZ-besluit van vandaag voor andere centrale banken."

In de verklaring na de vergadering stond dat het bestuur verhogingen van 25 en 50 basispunten besprak. "Commissieleden constateerden dat de inflatie desondanks nog steeds te hoog en aanhoudend is. Het Comité was het erover eens dat het de officiële contante rente (OCR) moet blijven verhogen om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 1-3% en om zijn opdracht te vervullen," werd opgemerkt in de verklaring.

Amerikaans werkloosheidscijfer maart rapport

Het Amerikaanse werkloosheidscijfer in maart is een andere reeks gegevens die vrijdag door de BLS zal worden vrijgegeven. Marktanalisten verwachten dat de werkloosheid onveranderd blijft op 3,6%, wat wijst op een krappe arbeidsmarkt. Het "Beige Book"-rapport van de Fed beschreef de arbeidsmarkt als "solide" in februari.

Economen suggereren dat om een duidelijk overzicht van de arbeidsmarkt te hebben, de U6-werkloosheidscijfers onder de loep moeten worden genomen. De U6-werkloosheidsgegevens omvatten mensen die het zoeken naar een baan hebben opgegeven of parttime werken en geen fulltime baan kunnen vinden.

China Caixin Services PMI maart 2023

Markit Economics zal naar verwachting donderdagochtend gegevens vrijgeven over de Chinese Services PMI in maart. Economen voorspellen dat de PMI voor de dienstensector uitkomt op 54,5, iets lager dan de lezing van februari.

Een rapport gepubliceerd door UOB merkte op: "Het economische herstel van China bleef in maart aan kracht winnen, geleid door de dienstensector, terwijl de productiesector mogelijk sterker standhoudt dan aanvankelijk werd gedacht. De werkgelegenheid in zowel de verwerkende industrie als de niet-verwerkende industrie is in maart gekrompen, terwijl de daling van de productie-/verkoopprijzen kan wijzen op zwakte van de vraag en een zwakke winstgevendheid. Bovendien blijven de afzwakkende buitenlandse vraag en geopolitieke spanningen een risico vormen voor de Chinese productiesector."

