De markten wachten op Super Thursday van de BoE

Mei 10, 2023 13:04

Traders en beleggers zijn gefocust op de "Super Thursday" van de Bank of England (BoE), omdat de meeste economen verwachten dat de centrale bank de leenkosten zal verhogen, na de acties van de Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB).

Marktanalisten van Deutsche Bank en BNP Paribas vertelden CNBC-verslaggevers dat de verklaring na de vergadering aanwijzingen zou kunnen geven over de vraag of de beleidsmakers van de BoE geloven dat de inflatie in de komende twee of drie jaar zou kunnen terugkeren naar de doelstelling van 2%.

Later vandaag zal het Amerikaanse Bureau of Labour Statistics (BLS) de cijfers van de consumentenprijsindex (CPI) van april vrijgeven. Het cruciale inflatierapport kan een sleutelrol spelen bij het beïnvloeden van de marktverwachtingen over de volgende monetaire beleidsstap van de Fed.

Rentebesluit van de Bank of England

Het bestuur van de BoE maakt donderdagmiddag zijn rentebesluit bekend. Economen suggereren dat de Britse centrale bank haar referentierente met 25 basispunten zal verhogen tot 4,50%, in een poging om de stijgende consumentenprijzen onder controle te houden. Als de prognose wordt bevestigd, zou het de 12e opeenvolgende renteverhoging voor de BoE zijn.

Uit een peiling van Reuters bleek dat economen unaniem een renteverhoging voorspelden. Ze suggereren echter dat het Monetair Beleidscomité 7-2 zal worden verdeeld, omdat niet alle leden waarschijnlijk zullen instemmen met een verkrapping van het monetaire beleid. Opgemerkt moet worden dat twee weken geleden een vergelijkbare peiling door Reuters aantoonde dat slechts een kleine meerderheid een stijging van de leenkosten voorspelde.

Marktanalisten van de Royal Bank of Canada zeiden: "Eerder hadden we gezien dat de MPC de bankrente op 4,25% hield, maar de arbeidsmarkt- en maart CPI-inflatiegegevens van april waren te veel om te negeren. Als onderdeel van het openhouden van zijn opties, denken we dat de MPC elke verwijzing, expliciet of anderszins, naar het pauzeren van de aanscherpingscyclus zal vermijden. In plaats daarvan verwachten we dat het een algemene aanscherpingsbias zal behouden."

Een rapport van de Commonwealth Bank of Australia (CBA) zei: "Ons basisscenario is dat dit de laatste stijging in de cyclus zal zijn. De risico's liggen echter in de richting van verdere aanscherping. We verwachten dat de communicatie na de vergadering minder hawkish zal zijn, gezien de omvang van de aanscherping die de BoE al heeft geleverd. De financiële markten prijzen momenteel een verdere stijging van 25 bp in na de vergadering van deze week. Een minder hawkish BoE zou de marktprijzen voor renteverhogingen kunnen verlagen en tijdelijk op de GBP/USD kunnen wegen."

China april CPI inflatierapport

Het National Bureau of Statistics (NBS) in China zal zijn CPI-inflatierapport van april publiceren. Economen voorspelden dat de inflatie op jaarbasis met 0,3% steeg, maar op maandbasis onveranderd bleef. De Chinese consumenteninflatie is in maart gedaald tot het traagste niveau in de afgelopen 20 maanden, gewogen door trage voedselprijzen.

Marktanalisten van Bank of America (BoA) zeiden: "centrale bankiers in China leken zich weinig zorgen te maken over deflatie, beoordeeld op basis van de PBoC driemaandelijkse monetaire beleidsrapporten en notulen van vergaderingen; verwacht dat de inflatoire druk zal toenemen naarmate de output gap kleiner wordt in 2H23, vooral als gevolg van een nieuwe kredietcyclus die van start gaat."

Britse GDP in voorlopig Q1 2023 rapport

Het Office for National Statistics (ONS) zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 voorlopige gegevens over het bbp van het Verenigd Koninkrijk publiceren. Marktanalisten verwachten een groei van 0,1% op kwartaalbasis. Een andere reeks gegevens zal naar verwachting laten zien dat de bbp-groei in maart op maandbasis uitkomt op 0,1%.

De detailhandelsverkopen en de dienstensector zijn veerkrachtig gebleken in de eerste maanden van 2023 en ondersteunen de economie van het land terwijl het probeert een recessie te vermijden.

