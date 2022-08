Wereldwijde inflatievooruitzichten in Q4 - Beter of slechter?

Augustus 15, 2022 13:24

Naarmate het einde van het derde kwartaal nadert, vragen traders en beleggers zich ongetwijfeld af of de inflatievooruitzichten volgend kwartaal beter of slechter zullen zijn. Verschillende stukjes van de wereldwijde inflatiepuzzel zullen de ontwikkelingen beïnvloeden naarmate we het einde van een uitdagend jaar naderen.

De groei en inflatie in het Verenigd Koninkrijk gingen in de tegenovergestelde richting nadat de economie in Q2 met 0,1 procent kromp, vergeleken met een expansie van 0,8 procent in Q1. De inflatie bereikte in juni een hoogtepunt van 9,4 procent, maar de arbeidsmarkt houdt stand en houdt stagflatie op afstand. Het lijkt erop dat consumenten en bedrijven in het vierde kwartaal te maken zullen blijven krijgen met een verkrappend monetair beleid in de vorm van hogere rentes.

In de Verenigde Staten is het beeld anders, waar de inflatie in juli afnam van 9,1 procent in juni naar 8,5 procent in juli. Terwijl het VK op de rand van een technische recessie staat, bevindt de VS zich al in een recessie. Er is één overeenkomst tussen de Britse en Amerikaanse arbeidsmarkten, die beide goed presteerden in het tweede en derde kwartaal, alles bij elkaar genomen. Een andere overeenkomst is een hawkish beleid van de centrale bank en een stijgende renteomgeving die waarschijnlijk tot het einde van het jaar zal heersen.

De economie van de EU lijkt minder neerwaartse risico's voor de bbp-groei te hebben in vergelijking met de VS en het VK, maar de inflatie bereikte in juli 9,6 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) is nog steeds de minst hawkish van de drie centrale banken, geeft er de voorkeur aan om de post-COVID-groei te beschermen en langzamer naar hogere rentetarieven te gaan. Niettemin is de ECB waarschijnlijk in het vierde kwartaal op haar monetaire verkrappingskoers gezet en is de arbeidsmarkt van het blok relatief robuust, wat betekent dat de centrale bank meer hawkish kan worden.

Terwijl Europa, de VS en het VK ver in hun hogere inflatoire cyclus zitten, begint China net inflatiecijfers te ervaren die boven het veiligheidsniveau van 2 procent liggen. De inflatie steeg naar 2,7 procent in juli tegen 2,5 procent in juni, maar de werkloosheid is met 5,5 procent relatief laag. De groei is zwak, van 4,8 procent in het eerste kwartaal naar 0,4 procent in het tweede kwartaal. Als de groei van China blijft dalen te midden van de stijgende inflatie, kan dit de consumentenbestedingen en investeringen onder druk zetten.

Kijkend naar het grote plaatje, lijkt het erop dat inflatoire tegenwind meer tijd nodig zal hebben om af te nemen. De risicobereidheid van beleggingen wordt tijdens elke ronde van renteverhogingen getemperd en heeft enige tijd nodig om te herstellen. Op de valutamarkten zal het beleggerssentiment waarschijnlijk op zijn hoede blijven en zich concentreren op safe haven handel van de dollar en de yen totdat inflatie minder risico vormt.

Last but not least is de rol van geopolitiek sterk in nu de VS op is naar verkiezingen en het conflict in Oekraïne geen tekenen van afzwakking vertoont. Geopolitieke risico's dragen bij aan de gemengde economische vooruitzichten, wat betekent dat beleggers en traders alert moeten blijven op eventuele verslechterende trends in de belangrijkste benchmarks van inflatie, groei en werkgelegenheid.

