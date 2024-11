Inflatierapporten in het VK en Canada trekken de aandacht, Goldman Sachs ziet SP500 aan 6.500 in 2025

November 19, 2024 13:54

De euro en het Britse pond verloren dinsdagochtend vroeg terrein ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Gematigde signalen van functionarissen van de Europese Centrale Bank (ECB) met betrekking tot de rentetarieven en het hoofd van de Bank of England (BoE), Andrew Bailey, die later vandaag vragen beantwoordt van leden van het Treasury Committee in het Verenigd Koninkrijk, lijken de aandacht van traders aan te trekken.

Economen verwachten ook dat de inflatiegegevens uit Canada en het Verenigd Koninkrijk vandaag, en respectievelijk morgenochtend, een duidelijker beeld zullen geven van het effect van het monetaire beleid van de centrale banken.

In ander nieuws suggereerde Goldman Sachs (GS) dat de S&P500 tegen het einde van 2025 tot 6.500 punten zou kunnen stijgen, in lijn met de voorspelling van Morgan Stanley. GS-analisten schatten dat de bedrijfswinsten met 11% zullen groeien en voorspellen dat het Amerikaanse bbp volgend jaar met 2,5% zal groeien.

Rapport over de Canadese consumentenprijsindex van oktober 2024

Later vandaag krijgen economen toegang tot de Canadese inflatierapporten van Statistics Canada en de Bank of Canada. Analisten suggereren dat de totale inflatie in Canada in oktober 2,2% op jaarbasis zou kunnen bedragen, tegenover 2,3% in september. Op maandbasis wordt verwacht dat de inflatie 0,3% zal bedragen, een stijging ten opzichte van -0,4% in de voorgaande maand.

Analisten van RBC Economics schreven in een rapport dat "de BoC de voorkeur gaf aan mediane en ingekorte kernmaatstaven (voor een betere graadmeter van waar de inflatie naartoe gaat in plaats van deze voordien) welke beide waarschijnlijk hoger aantikten in oktober op een voortschrijdend gemiddelde over drie maanden. Ze moeten echter 'onder de 2 1/2%' blijven, waarnaar wordt verwezen in de beleidsverklaring van de renteverlaging van de BoC in oktober." De economen suggereren dat "gezien het zwakke momentum van de Canadese economie, we blijven verwachten dat de BoC de daggeldrente in december met nog eens 50 basispunten zal verlagen."

Britse CPI-rapport van oktober 2024

Woensdagochtend publiceert het Office for National Statistics (ONS) het CPI-inflatierapport van oktober. Analisten suggereren dat de totale inflatie op jaarbasis met 2,2% is gestegen, hoger dan de voorgaande 1,7%. De kern-CPI op jaarbasis zal naar verwachting 3,1% bedragen, vergeleken met 3,2% in september.

De gouverneur van de BoE, Andrew Bailey, en andere functionarissen van de centrale bank zullen vandaag voor het Britse Treasury Committee verschijnen. Tijdens een evenement in Londen zei de beleidsmaker van de BoE, Megan Greene, dat de inflatie is gedaald, maar dat de oorlog nog niet voorbij is. Wat de rentetarieven en het monetaire beleid betreft, zei Greene dat "het risico van te vroeg of te agressief verlagen een groter risico is dan wat langzamer gaan."

BoJ-hoofd zegt dat loonsverhogingen de inflatie voeden

De gouverneur van de Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, zei dat de Japanse economie zich ontwikkelt in de richting van een aanhoudende loongedreven inflatie. Ueda merkte op dat het te laag houden van de leenkosten geen optie zou zijn, waardoor analisten suggereren dat de centrale bank al in december over zou kunnen gaan tot een nieuwe renteverhoging.

Ueda suggereerde dat lage rentetarieven en loonstijgingen de inflatie zouden kunnen aanwakkeren, en voegde eraan toe dat "de timing voor wanneer we de mate van onze monetaire steun zullen aanpassen, zal afhangen van de economische, prijs- en financiële vooruitzichten". In een reactie op de toestand van de Japanse economie zei het hoofd van de BoJ dat "het waar is dat een zwakke yen de kosten opdrijft en een grote negatieve impact heeft op de consument. Maar het is positief voor de export en het inkomend toerisme. De totale impact op de Japanse economie is niet gemakkelijk in te schatten."

