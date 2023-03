Wat u moet weten over de herstructurering van Alibaba

Maart 30, 2023 20:56

Alibaba haalde deze week de financiële krantenkoppen toen zijn CEO, Daniel Zhang, een grote bedrijfsherstructurering aankondigde. De beslissing verraste marktanalisten, slechts een dag nadat Alibaba's oprichter Jack Ma zijn eerste publieke optreden op Chinese bodem in de afgelopen 12 maanden maakte.

Onze blog zal enkele details met u delen over de reorganisatieplannen van Alibaba en wat deze kunnen betekenen voor beleggers.

Wat is Alibaba?

Alibaba (Alibaba Group Holding Ltd.) is een Chinees multinationaal technologiebedrijf dat zijn expertise in e-commerce gebruikt om bedrijven en klanten over de hele wereld met elkaar te verbinden. Jack Ma, een voormalige leraar Engels, leidde het team van mensen die Alibaba in 1999 oprichtten als een business-to-business (B2B) e-commerce marktplaats.

Sindsdien zijn er echter veel dingen veranderd, waarbij Alibaba zich heeft uitgebreid naar consumer-to-consumer en e-betalingsdiensten, online shopping-zoekmachines, cloud computing, enz. Volgens de Alibaba website is "onze visie voor het fiscale jaar 2036 om 2 miljard wereldwijde consumenten te bedienen, 10 miljoen bedrijven in staat te stellen winstgevend te zijn en 100 miljoen banen te creëren."

Alibaba revisie: Wat is het plan?

Op 28 maart kondigde het management van Alibaba zijn beslissing aan om het bedrijf op te splitsen in 6 bedrijfsgroepen. Volgens de aankondiging zal elke bedrijfsgroep worden geleid door een eigen raad van bestuur. Elk bedrijf zal in staat zijn om fondsen te werven en een beursgang (IPO) na te streven wanneer de marktomstandigheden gunstig zijn.

De leden van de raad van bestuur merkten in een verklaring op dat het "een stap is die is ontworpen om aandeelhouderswaarde te ontsluiten en het concurrentievermogen van de markt te bevorderen." De aandelen van Alibaba stegen direct na de aankondiging van de revisie en wonnen 14% op Wall Street.

Hoe zal Alibaba's imperium van $220 miljard worden verdeeld?

Volgens de verklaring van het bedrijf zullen de zes nieuwe bedrijfsclusters de volgende zijn:

Cloud Intelligence Group : zal Alibaba's cloud- en AI-diensten omvatten.

: zal Alibaba's cloud- en AI-diensten omvatten. Taobao Tmall Commerce Group : omvat Chinese handelsactiviteiten zoals digitale marktplaatsen Taobao en Tmall, value-for-money platform Taobao Deals, community-marktplaats bedrijf Taocaicai, groothandelmarktplaats 1688.com en andere bedrijven.

: omvat Chinese handelsactiviteiten zoals digitale marktplaatsen Taobao en Tmall, value-for-money platform Taobao Deals, community-marktplaats bedrijf Taocaicai, groothandelmarktplaats 1688.com en andere bedrijven. Local Services Group : omvat navigatieplatform Amap, bezorgservice Ele.me en andere bedrijven.

: omvat navigatieplatform Amap, bezorgservice Ele.me en andere bedrijven. Cainiao Smart Logistics : zal de logistieke diensten van het bedrijf omvatten.

: zal de logistieke diensten van het bedrijf omvatten. Global Digital Commerce Group : zal internationale handelsbedrijven Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz en Alibaba.com omvatten.

: zal internationale handelsbedrijven Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz en Alibaba.com omvatten. Digital Media and Entertainment Group: zal Alibaba's streaming- en filmactiviteiten omvatten.

Alibaba's CEO: Bedrijven worden wendbaarder

Alibaba's CEO merkte op dat "deze transformatie al onze bedrijven in staat zal stellen om flexibeler te worden, de besluitvorming te verbeteren en snellere reacties op marktveranderingen mogelijk te maken." Daniel Zhang vertelde investeerders: "We leggen al enkele jaren de nadruk op het idee van wendbaarheid en een meer wendbare en alerte organisatie. Alibaba Group zal fungeren in de aard van een holding, die de controlerende aandeelhouder is van de bedrijvengroep. Als controlerende aandeelhouder zal het bestuur van Alibaba controle blijven houden over de raden van bestuur van deze nieuwe bedrijven."

Wat betekent het plan van Alibaba voor traders en beleggers?

Het is geen geheim dat de waarde van het bedrijf sinds de piek in oktober 2020 met $600 miljard is gedaald. Sommige marktanalisten suggereren dat het harde optreden van de Chinese overheid tegen techbedrijven een grote rol heeft gespeeld.

Economen zien de aankondiging van de herziening als een teken van verandering met betrekking tot Chinese technologiebedrijven en merken op dat de stap kan worden gerepliceerd door andere grote spelers in de markt. Na vele maanden in het buitenland te hebben gewoond, kan de terugkeer van Jack Ma naar China worden gezien als een handreiking, omdat de Chinese overheid de economie wil versterken.

Alibaba's Chief Financial Officer (CFO), Toby Xu, vertelde aandeelhouders dat het bedrijf het belang van elk bedrijf zou blijven evalueren en "zou beslissen of het de controle zou behouden of niet." Hij herhaalde ook dat de reorganisatie van Alibaba geen invloed zou hebben op zijn aandeleninkoopplan.

Is er een vredesonderhandeling of is het gewoon een gevecht om te overleven?

Vermogensbeheerders zeiden tegen Reuters dat "deze internetbedrijven niet zomaar bij de pakken blijven neerzitten terwijl de regulering hun groei en winst uitholt. Bedrijven zoals Tencent, Alibaba, JD, Didi en ByteDance hebben bottom-up wijzigingen aangebracht om het regelgevingsrisico te beperken, kosten te besparen (ontslagen), de operationele efficiëntie te verbeteren en niet-kernactiviteiten af te stoten." Volgens hetzelfde Reuters-rapport zeiden "ratingbureaus S&P en Moody's deze week dat de herstructurering van Alibaba kredietpositief was."

In een reactie op het revisieplan van Alibaba vertelden portfoliomanagers aan CNBC-verslaggevers dat de herstructurering van Alibaba een teken van opluchting zou kunnen zijn voor beleggers: "de regelgevende tegenwind die we de afgelopen twee jaar hadden ... dat wordt nu van een tegenwind omgezet naar een rugwind. Je hebt senior leiderschapszegen voor het ontsluiten van waarde, en voor mij is dat een fantastische indicatie waar we nu in wezen van regelgeving afstappen, die niet het probleem is dat het aanvankelijk was."

In hun notitie aan beleggers vergeleken analisten van JP Morgan de herstructurering van Alibaba met de transformatie van Google/Alphabet. "Vanuit het perspectief van de impact op het beleggerssentiment vergelijken we de reorganisatie van Alibaba met de transformatie van Google naar Alphabet, een duidelijke sentimentsbooster die de aandelenkoers op korte termijn zou moeten stimuleren. Niettemin geloven we dat de reorganisatie van Alibaba op de middellange tot langere termijn meer significante implicaties kan hebben voor de bedrijfsfundamentals en de aandelenkoers," schreven ze in hun rapport.

Economen van UBS merkten op dat "het afsplitsen van eenheden conglomeraten kan helpen het potentiële regelgevingsrisico te verlagen, gevangen waarden op conglomeraatniveau te ontgrendelen en de korting op het regelgevingsrisico te verminderen waarmee conglomeraten te maken hebben gehad."

Hoe kunt u risico's beperken bij trading?

De grote daling van de waarde van Alibaba in de afgelopen twee jaar laat zien dat er altijd risico's verbonden zijn aan beleggen en trading. Traden is niet eenvoudig als u een beginner bent. Trading vereist snelheid, rustig denken en grondig onderzoek. Beginnende traders hebben meer kans om fouten te maken omdat ze de nodige ervaring en geduld missen en soms emotionele handel kunnen drijven. Het bouwen van een handelsstrategie is ook niet eenvoudig, omdat veel factoren een rol kunnen spelen bij het uiteindelijke succes of falen ervan.

De beste manier om uw financiële doelen te bereiken via trading, is door uw handelskennis te vergroten. Klinkt moeilijk? Nee er is namelijk een breed scala aan educatief materiaal beschikbaar dat door brokers wordt verstrekt en door verschillende marktexperts is voorbereid. Leren hoe u risicobeheertools kunt gebruiken bij trading is absoluut noodzakelijk. Webinars, artikelen en blogs van doorgewinterde traders kunnen u helpen begrijpen hoe u ze in uw strategie kunt opnemen en risico's kunt beperken.

