Hoe handelen in Snowflake na de prestaties van Q3 2025

November 29, 2024 14:12

Snowflake is een in de Verenigde Staten gevestigd technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in cloudgebaseerde datawarehousing. Het stelt bedrijven in staat om grote hoeveelheden gegevens op een schaalbare en efficiënte manier op te slaan en te verwerken, zonder enige fysieke infrastructuur.

Het bedrijf werd opgericht in 2012 en ging in september 2020 naar de beurs. Met een IPO-prijs (initial public offering) van $ 120 verdubbelde het dit meer dan tot $ 245 per aandeel bij de opening. In augustus 2024 noteerde Snowflake echter een nieuw dieptepunt van $ 107,13, maar steeg met 32% ten opzichte van het meest recente winstrapport.

Lees meer over de prestaties van Snowflake in het fiscale derde kwartaal van 2025 en wat analisten voorspellen voor het aandeel.

Aandeel: Snowflake Inc. Symbool voor Invest.MT5 Account: SNOW Datum van idee: 26 november 202 4 Tijdlijn: 1 - 6 maanden Instapniveau: $161.00 Doelniveau: $225.00 Positiegrootte voor Invest.MT5 Account: Max. 5% Risico: Hoog

Snowflake Fiscale Prestaties van Q3 2025

Hier zijn enkele van de belangrijkste hoogtepunten uit het winstrapport van Snowflake over het fiscale derde kwartaal van 2025:

Winst per aandeel van 20 cent versus 15 cent verwacht

Productomzet van $942 miljoen versus $897 miljoen, een verwachte stijging van 28% op jaarbasis

542 klanten met een productomzet over 12 maanden van meer dan $1 miljoen en 754 Forbes Global 2000-klanten

Snowflake overtrof de schattingen van analisten op de meeste financiële prestatiestatistieken. Het aandeel steeg met 32% bij de publicatie van de resultaten en noteerde de beste dag sinds het bedrijf in 2020 naar de beurs ging.

Het managementteam verhoogde hun prognose voor de productinkomsten voor het boekjaar 2025 tot $3,43 miljard, wat een groei van 29% impliceert. Hoewel het bedrijf zich richt op het besparen op kosten, verwachten ze geen grote banenverlies.

Eerder dit jaar kondigde het aan dat het Night Shift Development had overgenomen, een bedrijf dat zich richt op de publieke sector in de Verenigde Staten, waarin Snowflake gelooft dat er meer groeimogelijkheden zijn.

Het bedrijf richt zich ook op verschillende AI-initiatieven waarvan sommige analisten denken dat ze in de toekomst voor meer groei zouden kunnen zorgen. De Snowflake koers steeg dit jaar echter niet zoals andere AI aandelen, wat suggereert dat het nog ver weg kan zijn om AI de bedrijfsresultaten te laten helpen.

Het bedrijf opereert in een zeer competitieve markt en zal moeten innoveren om voorop te blijven lopen. Dit kost geld en zet de marges en kapitaaluitgaven onder druk. Snowflake heeft grotere techbedrijven, zoals Amazon en Microsoft als klant. Naarmate deze techgiganten hun datawarehousing-producten verbeteren, zal er minder afhankelijkheid zijn van het gebruik van Snowflake.

Snowflake Koersverwachting - Wat zeggen de analisten?

Volgens 30 analisten die door TipRanks zijn ondervraagd voor een Snowflake aandelenprognose in de afgelopen 3 maanden, zijn er momenteel 23 buy, 7 hold en 0 sell adviezen voor het aandeel. Het hoogste prijsniveau voor een Snowflake koersvoorspelling is $225,00 met het laagste koersdoel op $142,00.

Het gemiddelde koersdoel voor een Snowflake aandeel is $185,58.

Bron: TipRanks, 29 november 2024

Een voorbeeld van een handelsidee voor de Snowflake koers

Een voorbeeld van een handelsidee voor de koers van het Snowflake-aandeel zou als volgt kunnen zijn:

Koop het aandeel bij een terugval naar $161,00 om volatiliteit mogelijk te maken.

Doel net onder het hoogste koersdoel van analisten van $225,00.

Houd uw risico klein met een maximum van 5% van uw totale account.

Tijdlijn = 1 – 6 maanden

Als u 10 Snowflake aandelen koopt: En het doel wordt bereikt = $640,00 potentiële winst [($225,00 - $161,00) * 10 aandelen].



Onthoud dat markten op en neer gaan en dat het onwaarschijnlijk is dat de koers in een rechte lijn zal stijgen. In feite kan het zelfs nog veel verder dalen voordat het stijgt, vooral omdat de aandelen van Snowflake nog steeds ver onder de recordhoogte en de prijs van de eerste openbare aanbieding worden verhandeld.

Hoe Snowflake aandelen kopen in 4 stappen

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - SNOW - Snowflake Maandelijkse grafiek. Periode: September 2020 tot november 2024. Opgesteld op 20 november 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Ziet u de koers van het Snowflake aandeel anders bewegen?

Vergeet niet dat alle analyses en handelsideeën zijn gebaseerd op de persoonlijke inzichten en ervaring van de auteur.

