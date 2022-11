Handelen in Walmart aandelen bij Netflix & Roblox vakantieaanbod

November 02, 2022 17:16

Terwijl we de laatste paar maanden van het jaar ingaan, bereiden retailers zich voor op hun drukste tijd van het jaar - het vakantieseizoen.

's Werelds grootste retailer, Walmart, probeert dit seizoen al meer klanten aan te trekken met nieuwe partnerschappen met Netflix en Roblox.

Lees hieronder meer

Aandeel: Walmart Symbool voor Invest.MT5-account: WMT Datum van idee: 1 november 2022 Tijdlijn: 1 - 6 maanden Instapniveau: $143,00 Doelniveau: $165,00 Positiegroote voor Invest.MT5-account: Maximaal 5% Risico: Hoog



Alle handel brengt een hoog risico met zich mee en u kunt meer verliezen dan u risico loopt op een transactie. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven om te verliezen, omdat sommige transacties zullen verliezen en sommige transacties zullen winnen. Begin klein om uw eigen risicotolerantieniveaus te begrijpen of oefen eerst op een demo-rekening om uw kennis op te bouwen voordat u investeert.

Walmart maakt zich op voor de feestdagen

Walmart is vroeg begonnen met het genereren van meer omzet voor het allerbelangrijkste vakantieseizoen. Het is de laatste kans voor retailers om de bedrijfswinsten voor het nieuwe jaar te verhogen en is een groot probleem voor zowel bedrijfsmanagementteams als investeerders.

De retailer werkt samen met gaming platform Roblox om Walmart's Universe of Play en Walmart Land te lanceren. De eerste is gratis toegankelijk met aankopen die beschikbaar zijn in het spel met Roblox's virtuele valuta Robux.

Bovendien heeft Walmart zijn Netflix Hub uitgebreid naar meer dan 2.400 winkels. Dit biedt klanten een goedkope Netflix-streamingkaart waarmee gebruikers een paar van de eigen shows van Netflix kunnen bekijken zonder een bankpas of creditcard te gebruiken.

Bovendien heeft de retailer zijn retour- en omruildata verlengd tot eind januari 2023, waardoor klanten die hun vakantiecadeaus vroeg kopen, meer vertrouwen krijgen.

Walmart kondigde ook zijn intentie aan om te proberen te concurreren met Amazon's same-day delivery service, door de recente overname van robotica automatiseringsbedrijf Alert Innovation, dat gespecialiseerd is in de automatisering van orderafhandeling in supply chains.

In het laatste kwartaal leed Walmart echter aan wanbeheer in zijn voorraadafdeling, wat leidde tot onverkochte goederen die niet konden worden doorverkocht. Dit heeft op de aandelenkoers gewogen en eventuele mishandling dit kwartaal kan een negatieve invloed hebben op het Walmart aandeel.

Hedgefondsen hebben ook hun posities in Walmart voor drie opeenvolgende kwartalen sinds september 2021 verlaagd. In het laatste kwartaal was er echter een netto stijging van de posities, maar het is nog te vroeg om te zeggen of dit een aanhoudende trend zal zijn of niet.

Bron: TipRanks, 1 november 2022

Walmart aandeel verwachting - Wat zeggen de analisten?

Volgens analisten gepolst door TipRanks voor een Walmart prognose in de afgelopen 3 maanden, zijn er momenteel 22 buy, 4 hold en 0 sell ratings op het aandeel. Het hoogste prijsniveau voor een Walmart aandelenprognose is $ 165,00 met het laagste koersdoel op $ 128,00.

Het gemiddelde koersdoel voor een Walmart aandeelprognose is $ 153,60.

Bron: TipRanks, 1 nov 2022

Een voorbeeld van een handelsidee voor de Walmart koers

Een voorbeeld van een handelsidee voor de Walmart koers kan als volgt zijn:

Koop het aandeel voor $ 143,00 om rekening te houden met de huidige marktvolatiliteit.

Koersdoel net onder het hoogste analistenkoersdoel op $165,00.

Houd uw risico klein op maximaal 5% van uw totale account.

Tijdlijn = 1 - 6 maanden

Als u 10 Walmart aandelen koopt: En het doel wordt bereikt = $ 220,00 potentiële winst ($ 165,00 - $ 143,00 * 10 aandelen).



Vergeet niet dat markten op en neer gaan en het is onwaarschijnlijk dat de aandelenkoers in een rechte lijn zal stijgen. In feite kan het zelfs veel verder naar beneden gaan voordat het stijgt, vooral gezien de volatiliteit van de aandelenmarkt tot nu toe dit jaar.

Zorg ervoor dat u goed risicobeheer uitvoert en altijd weet hoeveel u mogelijk kunt verliezen op een trade en de risico's die ermee gepaard gaan, evenals de kosten.







Ziet u de Walmart koers anders bewegen?

Vergeet niet dat alle analyses en handelsideeën gebaseerd zijn op de persoonlijke mening en ervaring van de auteur.

Als u denkt dat er een grotere kans is dat de aandelenkoers van Walmart lager zal bewegen, dan kunt u ook short gaan vanaf een CFD (Contracts for Difference) handelsaccount.

Met de Trade.MT5- en Trade.MT4-account kunt u speculeren op de koersrichting van aandelen met behulp van CFD's.

Dit betekent dat u long en short kunt handelen om mogelijk te profiteren van stijgende en dalende aandelenkoersen. Lees meer over CFD's in het artikel: CFD trading gids 2022 - Hoe beleggen in CFD's?

