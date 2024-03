Hoe handelen in NIO na de prestaties van Q4 2023

Maart 15, 2024 06:27

NIO, met hoofdkantoor in Shanghai, is een Chinese fabrikant van elektrische voertuigen (EV). Naast het maken van EV's, ontwikkelt het ook batterijwisselstations. Vóór de opkomst van AI-gerelateerde bedrijven was er veel hype over de groei van de EV-markt. Lees meer over het meest recente winstrapport van NIO en wat analisten voorspellen voor het NIO aandeel.

Aandeel: NIO Inc Symbool voor Invest.MT5 Account: NIO Datum van idee: 12 maart 2024 Tijdlijn: 1 - 6 maanden Instapniveau: $6,50 Doelniveau: $10,40 Positiegrootte voor Invest.MT5 Account: Max. 5% Risico: Hoog

Bron: TradingView . Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Alle handel brengt een hoog risico met zich mee en u kunt meer verliezen dan u risico loopt op een transactie. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven om te verliezen, omdat sommige transacties zullen verliezen en sommige transacties zullen winnen. Begin klein om uw eigen risicotolerantieniveaus te begrijpen of oefen eerst op een demo-rekening om uw kennis op te bouwen voordat u investeert.

NIO Fiscale Prestaties Q4 2023

Hier zijn enkele van de belangrijkste hoogtepunten uit het laatste winstrapport over het fiscale vierde kwartaal van 2023 van NIO:

De totale kwartaalomzet bedroeg $2,41 miljard, lager dan de prognoses van analisten en lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Brutowinst van $180 miljoen, een stijging van 105,7% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022 maar een daling van 16,0% ten opzichte van het derde kwartaal van 2023.

Jaarlijks nettoverlies van $2,9 miljard.

Kasreserves van $8,1 miljard.

50.045 voertuigleveringen in vierde kwartaal 2023.

160.038 voertuigleveringen voor 2023, een stijging van 30,7% ten opzichte van 2022.

Het winstrapport van NIO miste de verwachtingen van analisten voor de meeste statistieken, maar heeft jaar op jaar een aantal groeigebieden gezien. De totale omzet groeide met 4,6% op jaarbasis en het nettoverlies van het bedrijf kromp terug. Het overtrof ook zijn eigen omzetprognose voor het vierde kwartaal van 2023.

Hoewel het jaarlijkse nettoverlies is gekrompen, zei Steven Feng, chief financial officer van NIO, dat de focus nu ligt op "het optimaliseren van het kostenbeheer". NIO heeft voor dit jaar geen nieuwe grote productlanceringen aangekondigd, in tegenstelling tot zijn rivalen zoals Xpeng en Li Auto.

Momenteel bestaat de voorraad van NIO voornamelijk uit premium sport utility vehicles. Verwacht wordt dat het een nieuw automerk voor de massamarkt zal lanceren dat kan concurreren met Tesla's in China gebouwde modellen. De leveringen worden pas in het vierde kwartaal van 2024 verwacht.

Hoewel NIO 10% van zijn personeelsbestand heeft geschrapt en een aantal niet-kernactiviteiten heeft afgesplitst, tekende het een deal met CYVN Holdings - een entiteit die wordt gecontroleerd door de regering van Abu Dhabi - voor een geldinjectie van $2,2 miljard voor een belang van 20,1%.

In het bredere plaatje is de Chinese EV-markt aanzienlijk vertraagd. De vertraging wordt toegeschreven aan verregaande prijsverlagingen onder leiding van marktleider BYD. Terwijl de omzet in de sector is gestegen, zijn de marges nu aanzienlijk lager.

Er zijn ook grotere dreigende problemen voor Chinese EV-makers. De autoriteiten in Europa zijn een onderzoek gestart naar de vraag of Chinese EV-fabrikanten al dan niet onterecht hebben geprofiteerd van overheidssubsidies, terwijl de Verenigde Staten een onderzoek is begonnen naar de vraag of Chinese voertuigen kunnen worden gebruikt om Amerikaanse burgers te bespioneren.

Deze problemen zijn de reden waarom de prognoses van analisten over het aandeel gemengd zijn, zoals hieronder te zien is.

NIO Koers Verwachting - Wat zeggen de analisten?

Bron: TipRanks, 12 maart 2024

Een voorbeeld van een handelsidee voor de aandelenkoers van NIO

Een voorbeeld van een handelsidee voor de koers van het NIO-aandeel zou als volgt kunnen zijn:

Koop het aandeel bij een break boven het hoogste punt na de winst van $6,50 om volatiliteit mogelijk te maken.

Koersdoel net onder het hoogste koersdoel van analisten van $10,40.

Houd uw risico klein met een maximum van 5% van uw totale account.

Tijdlijn = 1 – 6 maanden

Als u 10 NIO aandelen koopt: En het doel wordt bereikt = $39,00 potentiële winst [($10,40 - $6,50) * 10 aandelen].



Vergeet niet dat markten op en neer gaan en dat het onwaarschijnlijk is dat de aandelenkoers in een rechte lijn zal stijgen. In feite kan het zelfs nog veel verder dalen voordat het stijgt, vooral gezien het feit dat het NIO aandeel nog steeds ongeveer 90% is gedaald ten opzichte van zijn hoogste punt ooit..

Zorg ervoor dat u goed risicobeheer uitvoert en weet altijd hoeveel u mogelijk kunt verliezen op een trade en de risico's die eraan verbonden zijn, evenals de kosten.

