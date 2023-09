Handelen in de Braziliaanse Real: Wat u moet weten

September 22, 2023 17:04

Brazilië kan populair zijn voor verschillende zaken zoals voetbal, samba, enz., maar minder mensen weten misschien dat het een van de beste opkomende markten ter wereld is. De Braziliaanse Real (BRL), de officiële munteenheid van het land, is ook niet zo beroemd, hoewel het behoort tot een van de grootste economieën in het Latijns-Amerika (LATAM) gebied.

Als u onze blog leest, krijgt u interessante informatie over de handel in de Braziliaanse real, de Braziliaanse economie en wat analisten voorspellen voor de BRL koers.

Overzicht van de Braziliaanse economie

Brazilië is een van de belangrijkste opkomende markten en lid van de BRICS-groep. De Braziliaanse economie is de op twee na grootste van het Amerikaanse continent en de grootste op het zuidelijk halfrond. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) rangschikte Brazilië op de tiende plaats als het gaat om de omvang van het bruto binnenlands product (bbp) wereldwijd.

De laatste World Economic Outlook van het IMF, gepubliceerd in juli 2023, suggereert dat de Braziliaanse economie in 2023 met 2,1% zou kunnen groeien. Een aanzienlijke upgrade in vergelijking met de prognose van april, die een groeipercentage van 1,2% voor dit jaar noemde. De prognose voor volgend jaar is ook opnieuw geëvalueerd door de analisten van het IMF, omdat ze nu een groei van 1,2% verwachten, terwijl ze in april voorspelden dat de economie met 0,3% zou krimpen.

Het IMF heeft zijn steun uitgesproken met betrekking tot economische hervormingen in het land in een rapport dat in mei werd uitgebracht en waarin stond: "Het verbeteren van het begrotingskader van Brazilië, het verbreden van de belastinggrondslag en het aanpakken van rigiditeiten in de uitgaven zou de duurzaamheid en geloofwaardigheid ondersteunen. De staf van het IMF beveelt een ambitieuzere begrotingsinspanning aan die na 2026 voortduurt om de schuld op een stevig dalend pad te zetten, terwijl de sociale en investeringsuitgaven worden beschermd."

Mediaberichten die een rapport van de centrale bank van Brazilië (Banco Central do Brasil-BCB) citeren (hier beschikbaar in het Portugees) zeiden dat de bank nu een bbp-groei van 2,2% verwacht in 2023, een aanzienlijke upgrade ten opzichte van haar eerdere prognose.

De Braziliaanse real en de digitale real!

Voortbordurend op de centrale bank van Brazilië, is het vermeldenswaard dat deze in december 1964 werd opgericht. Volgens de website van de bank zijn "een van de belangrijkste taken van de Banco Central do Brasil (BCB) de uitvoering van het monetaire, wisselkoers- en kredietbeleid, evenals het beleid inzake financiële betrekkingen in het buitenland; de regulering van en het toezicht op het nationale financiële systeem (SFN) en het beheer en de werking van het Braziliaanse betalingssysteem (SPB) en de geldhoeveelheid."

De Braziliaanse real verving de Cruzeiro Real bijna 30 jaar geleden en het is 's werelds 19e meest verhandelde valuta volgens de driejaarlijkse Central Bank Survey gepubliceerd door de Bank voor Internationale Betalingen. De valutawaarde van Brazilië heeft een geschiedenis van aanzienlijke schommelingen, andere keren depreciatie en andere versterking als gevolg van het economische beleid van elke regering.

Een ander feit dat moet worden opgemerkt, is dat Brazilië een pionier lijkt te zijn met betrekking tot digitale valuta's, aangezien het op koers ligt om de eerste Central Bank Digital Currency (CDBC) in 2023 uit te geven. Het IMF heeft de lokale centrale bank geprezen en gezegd: "De Braziliaanse centrale bank loopt voorop in financiële innovatie. Het doel van de CBDC is om een veilig platform te bieden voor de particuliere sector om innovatieve oplossingen te creëren met behulp van nieuwe technologieën."

Handelen in de Braziliaanse real en zijn prestaties

Zoals u in de onderstaande maandelijkse handelsgrafiek kunt zien, handelde de Braziliaanse real in 2018 en 2019 tussen BRL 3,6 - 4,4 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDBRL - Maandelijkse grafiek. Gegevensbereik: 1 september 2017 - 22 september 2023. Opgesteld op: 22 september 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

In de volgende 12 maanden deprecieerde de Braziliaanse munt echter ten opzichte van zijn Amerikaanse tegenhanger, waarbij de wisselkoers in oktober 2020 BRL 5,7 bereikte.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDBRL - Dagelijkse grafiek. Gegevensbereik: 7 juni 2023 - 22 september 2023. Opgesteld op: 22 september 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

De koers schommelde in 2021 boven het BRL 5.0-niveau, terwijl medio 2022 de Braziliaanse real wat terrein won en werd verhandeld tegen BRL 4,6 ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het monetaire beleid van de centrale bank heeft de Braziliaanse real sinds begin 2023 helpen versterken, zoals u kunt zien in de daggrafiek hierboven.

Wat voorspellen analisten met betrekking tot de Braziliaanse real?

De centrale bank van Brazilië verlaagde haar referentierente met 50 basispunten op 20 september, zoals ze vorige maand signaleerde, en suggereerde dat verdere verlagingen van dezelfde omvang in het verschiet zouden kunnen liggen.

De bank trapte de versoepelingscyclus af met een gesplitst besluit in augustus en zette de renteverlaging deze maand voort toen het rentebepalende comité, Copom genaamd, unaniem stemde om zijn benchmark Selic-rente te verlagen tot 12,75%. In de aankondiging van Copom werd ook opgemerkt dat "met betrekking tot het binnenlandse scenario de economische activiteit een sterkere veerkracht vertoonde dan eerder verwacht, maar het Comité blijft voor de komende kwartalen een economische vertraging verwachten. Zoals verwacht is de twaalfmaands totale consumenteninflatie in de afgelopen periode gestegen. Verschillende maatstaven van de onderliggende inflatie zijn onlangs gedaald, maar blijven boven de inflatiedoelstelling."

Economen van Commerzbank schreven in een rapport dat het sterke niveau van de Braziliaanse real voorlopig terecht is. "De Braziliaanse inflatie steeg zoals verwacht in augustus, maar de maandelijkse inflatie lag iets onder de verwachtingen. In het licht van deze ontwikkeling zou zelfs de meest sceptische economen de Banco Central do Brasil (BCB) moeten vergeven voor het starten van de renteverlagingscyclus vorige maand met een verrassend scherpe verlaging van 50 bps. Aangezien de inflatie naar verwachting voorlopig onder de 5% zal blijven, is de verwachte verdere versoepeling van 50 basispunten op elk van de resterende drie vergaderingen dit jaar tot een beleidsrente van 11,75% tegen het einde van het jaar naar onze mening verre van agressief. We blijven daarom geloven dat het sterke niveau van de Braziliaanse Real voorlopig gerechtvaardigd is", merkten ze op.

De Bank of America verhoogde zijn prognose voor de economische groei van Brazilië, onder verwijzing naar de dalende rente, een veerkrachtige arbeidsmarkt en een verbeterend investeringsklimaat. De bank stelde haar prognose voor de bbp-groei in 2023 bij van 2,3% naar 3%, en zei dat stijgende sociale uitkeringen consumenten hielpen de stijgende leenkosten te doorstaan. Wat 2024 betreft, zou de Braziliaanse economie met 2,2% kunnen groeien, hoger dan een eerdere prognose van 1,8%.

Handelen in Braziliaanse Real en risicobeheer

De Braziliaanse economie lijkt potentieel te hebben vanwege zijn kenmerken en is een van de belangrijkste landen in de groep opkomende markten. Daarom zou de Braziliaanse real ook kunnen stijgen dankzij een veerkrachtige lokale economie. Beginnende traders die willen handelen in de Braziliaanse real tegen belangrijke valuta's zoals de Amerikaanse dollar of het Britse pond, moeten voorzichtig zijn, omdat het handelen in Forex paren potentiële risico's met zich meebrengt. Verkeerde of niet goed berekende zetten kunnen verliezen veroorzaken.

Hoe kan u dit als beginnende handelaar voorkomen? Het antwoord is dat er twee manieren zijn. Ten eerste kunt u studeren en profiteren van educatief materiaal dat wordt aangeboden door brokers en is voorbereid door ervaren handelaren. E-books, gidsen, blogs, webinars en video's zijn zeker een goed begin voor beginnende traders die hun handelstechnieken willen verbeteren.

Een andere manier om risico's te beperken bij trading in Braziliaanse real is door een grondig risicobeheer te hanteren. Risicobeheer betekent niet dat u de handel in bepaalde financiële instrumenten moet vermijden, maar omvat speciale geautomatiseerde handelsinstrumenten die een einde kunnen maken aan het feit dat markten tegen uw plannen in bewegen. De stop-loss order is een populaire tool voor risicobeheer, maar er zijn er meer die u kunnen helpen risico's te beheren. Leer hoe u ze kunt gebruiken en uw handelservaring kunt verbeteren.

Interesseert handelen op macro-economisch nieuws u? Ontdek hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.