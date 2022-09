Handelen in Apple aandelen bij de lancering van de nieuwe iPhone

September 01, 2022 18:36

Op 7 september organiseert Apple een lanceringsevenement waarop algemeen wordt verwacht dat ze de volgende generatie iPhones zullen aankondigen. Een traditie in september die ze het afgelopen decennium hebben gevolgd.

In een jaar dat tot nu toe werd gekenmerkt door onzekerheid op de financiële markten, heeft Apple winstcijfers gerapporteerd die de verwachtingen voor twee opeenvolgende kwartalen hebben overtroffen, ondanks aanhoudende problemen met de toeleveringsketen.

Deze positieve resultaten hebben er ongetwijfeld toe bijgedragen dat de techgigant dit jaar tot nu toe beter presteert dan de bredere S&P 500. Maar hoe ziet de rest van het jaar eruit voor Apple? Lees hieronder hoe u kunt handelen in Apple aandelen!

Aandeel: Apple Inc. Symbool voor Invest.MT5-account: AAPL Datum van idee: 30 augustus 2022 Tijdlijn: 6 - 12 maanden Instapniveau: $ 165,00 Doelniveau: $ 183,00 Positiegroote voor Invest.MT5-account: Maximaal 5% Risico: Hoog

Met een Invest.MT5-account kunt u aandelen kopen van 15 van de grootste beurzen ter wereld.

Alle handel brengt een hoog risico met zich mee en u kunt meer verliezen dan u risico loopt op een transactie. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven om te verliezen, omdat sommige transacties zullen verliezen en sommige transacties zullen winnen. Begin klein om uw eigen risicotolerantieniveaus te begrijpen of oefen eerst op een demo-rekening om uw kennis op te bouwen voordat u investeert.

Waarom Apple aandelen kopen?

Vorige week schreven we over een soort technologieaandelen die zo'n succes hebben geboekt dat ze defensieve kwaliteiten hebben ontwikkeld, kwaliteiten die hen in staat zouden kunnen stellen om relatief ongeschonden uit een economische neergang te geraken. In dat artikel hadden we het over Google, een bedrijf dat veel van dezelfde robuuste kenmerken deelt met Apple.

Apple is het meest waardevolle bedrijf ter wereld en heeft een trouwe aanhang van consumenten die gretig de nieuwste gadgets van het bedrijf oppikken. Hun iPhone- en iPad-producten, die respectievelijk meer dan 15 en 12 jaar geleden debuteerden, hebben een revolutie teweeggebracht in hun respectieve markten en behouden tot op de dag van vandaag nog steeds een aanzienlijk concurrentievoordeel ten opzichte van hun rivalen.

Het komt erop neer dat mensen dol zijn op Apple-producten, en de moeilijkheden waarmee de wereldeconomie momenteel wordt geconfronteerd, zullen dit feit waarschijnlijk niet veranderen. Dit is duidelijk gebleken in beide kwartaalresultaten van Apple dit jaar, waarbij beide reeksen resultaten de verwachtingen van analisten overtroffen.

Volgende week zal Apple naar verwachting de nieuwste generatie iPhone onthullen en het zou niet verrassend zijn dat dit een groei van de verkoop in de laatste maanden van het jaar stimuleert. Sinds 2009 is het laatste kwartaal van het jaar zelfs het sterkste van Apple in termen van omzet, omdat consumenten moeite hebben om Apple-gadgets te kopen voor de feestdagen.

Deze aanstaande iPhone-aankondiging in combinatie met een waarschijnlijke stijging van de verkoop tijdens de feestdagen zou de Apple koers de komende maanden positief kunnen beïnvloeden. Traders moeten echter ook rekening houden met de tegenwind waarmee de wereldeconomie momenteel wordt geconfronteerd en in gedachten houden dat de aandelenmarkt in de nabije toekomst waarschijnlijk volatiel zal blijven.

Aandelenprognose van Apple - Wat zeggen de analisten?

Volgens analisten gepolst door TipRanks voor een Apple-aandelenprognose in de afgelopen 3 maanden, zijn er momenteel 22 buy, 4 hold en 1 sell ratings op het aandeel. Het hoogste prijsniveau voor een Apple-aandelenprognose is $ 220 met het laagste koersdoel op $ 136.

Het gemiddelde koersdoel voor een Apple-prijsverwachting is $ 183,12, wat op het moment van schrijven meer dan 13% opwaarts is ten opzichte van de huidige niveaus.

Bron: TipRanks - 30 augustus 2022

Een voorbeeld van een handelsidee voor de Apple-aandelenkoers

Een voorbeeld van een handelsidee voor de apple aandelenkoers kan als volgt zijn:

Koop het aandeel op $ 165 om rekening te houden met de huidige marktvolatiliteit.

Koersdoel net onder het gemiddelde analistenkoersdoel op 183 dollar.

Houd uw risico klein op maximaal 5% van uw totale account.

Tijdlijn = 6 - 12 maanden

Als u 10 Apple-aandelen koopt: Als het doel wordt bereikt = $ 180 potentiële winst ($ 183 - $ 165 * 10 aandelen).



Het is verstandig om te onthouden dat het onwaarschijnlijk is dat de aandelenkoers in een rechte lijn zal stijgen en dat deze zelfs veel verder kan dalen voordat deze stijgt, vooral gezien de recente volatiliteit op de wereldwijde aandelenmarkten.

Zorg daarom voor een goed risicobeheer, wat van het grootste belang is bij het handelen. U moet altijd weten hoeveel u mogelijk kunt verliezen op een transactie en de risico's die ermee gepaard gaan.

Een andere factor om te overwegen is de commissie, omdat deze uw winst kunnen beperken. Met de Admirals Invest.MT5-account kunt u Amerikaanse aandelen kopen vanaf $ 0,02 per aandeel. Er is een lage minimum transactiekost van $ 1. Dus, het voorbeeld van het handelsidee hierboven zou resulteren in een commissie van slechts $ 1 in totaal!

Hoe Apple aandeel kopen in 4 stappen

Bij Admirals kunt u aandelen kopen in Apple en meer dan 4.300 andere beursgenoteerde bedrijven! Volg deze stappen om Apple aandelen te kopen:

Open een Invest.MT5-account bij Admirals om toegang te krijgen tot het Klantenportaal. Klik op 'Invest' naast uw account om de MetaTrader WebTrader te openen. Zoek naar Apple aandelen onder aan het Market Watch-venster en sleep het symbool naar de grafiek. Klik op New Order bovenaan het scherm en voer het aantal Apple aandelen in dat u wilt kopen.

Bron: Admirals MetaTrader WebTrader - Alphabet Inc. - Daggrafiek - Nieuwe order - Gegevensbereik: 28 december 2021 - 30 augustus 2022. Vastgelegd op: 30 augustus 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Klik op de onderstaande banner om vandaag nog Apple aandelen te kopen! ▼▼▼

Ziet u de Apple koers anders bewegen?

Vergeet niet dat alle analyses en handelsideeën gebaseerd zijn op de persoonlijke mening en ervaring van de auteur.

Als u denkt dat er een grotere kans is dat de aandelenkoers van Apple lager zal bewegen, dan kunt u ook short gaan vanaf een CFD (Contracts for Difference) handelsaccount.

Met de Trade.MT5- en Trade.MT4-account kunt u speculeren op de koersrichting van aandelen met behulp van CFD's.

Dit betekent dat u long en short kunt handelen om mogelijk te profiteren van stijgende en dalende aandelenkoersen. Lees meer over CFD's in het artikel: CFD trading gids 2022 - Hoe beleggen in CFD's?

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De gegeven gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die is gepubliceerd op de websites van beleggingsondernemingen van Admirals die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna " Admirals”) Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten: