Focus op US GDP Rapport, Britse CPI inflatie daalt

Mei 24, 2023 13:37

Het voorlopige Amerikaanse bbp-rapport voor het eerste kwartaal van het jaar zal een van de belangrijkste gegevenspublicaties voor de rest van de week zijn.

In het Verenigd Koninkrijk bleek uit het CPI-inflatierapport dat de totale inflatie in april sterk daalde tot 8,7% op jaarbasis. Het cijfer was echter nog steeds hoger dan de 8,2% die economen hadden verwacht.

De Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) verhoogde de leenkosten zoals verwacht met 25 basispunten. In de aankondiging na de vergadering benadrukte het bestuur van de RBNZ dat "de OCR in de nabije toekomst op een restrictief niveau zal moeten blijven, om ervoor te zorgen dat de consumentenprijsinflatie terugkeert naar het jaarlijkse streefbereik van 1-3%, terwijl maximale duurzame werkgelegenheid wordt ondersteund."

US Q1 2023 GDP Voorlopig rapport

Het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis (BEA) zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 voorlopige gegevens vrijgeven over de bbp-groei van het land. Volgens de voorspelling van economen komt de groei van het Amerikaanse bbp op kwartaalbasis waarschijnlijk uit op 1,1%. Indien dit wordt bevestigd, komt het cijfer overeen met het cijfer van Q4 2022.

Het bbp-cijfer zal in overweging worden genomen door het bestuur van de Federal Reserve, terwijl de beleidsmakers van de centrale bank proberen de inflatie aan te pakken met een verkrapping van het monetaire beleid. De Amerikaanse National Association for Business Economics (NABE) heeft een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de verwachte bbp-groei dit jaar 0,4% zal zijn, tegen 0,9% groei in 2022. Het NABE-rapport merkte op: "De rentetarieven zullen naar verwachting dalen en de inflatie zal naar verwachting vertragen in 2024, terwijl de banengroei naar verwachting zal matigen en de werkloosheid zal stijgen."

Tokyo CPI Inflatierapport van mei

Het Japanse statistiekbureau publiceert vrijdagochtend het Tokyo CPI-inflatierapport van mei. Marktanalisten verwachten dat de Tokyo CPI-inflatie hoger zal aantikken tot 3,9% op jaarbasis. In april kwam het CPI-cijfer uit op 3,5%. Analisten gepolst door Reuters verwachten dat de Tokyo kerninflatie van de consumenten, beschouwd als een leidende indicator van landelijke trends, in mei 3,3% zal bereiken.

Eerder in de maand kwam de nationale kern-CPI-inflatie uit op 3,4% op jaarbasis. Het cijfer hield de verwachtingen levend van een aanpassing van de enorme stimulus van de Bank of Japan dit jaar. Economen van BNP Paribas merkten op dat "de BOJ waarschijnlijk weinig andere keuze zal hebben dan zijn inflatieprognose in juli naar boven bij te stellen. Nu de inflatieverwachtingen toenemen, kan de kans op een beleidsaanpassing toenemen."

Britse detailhandelsverkopen in april

In het Verenigd Koninkrijk zal het Office for National Statistics (ONS) zijn rapport over de detailhandelsverkopen van april publiceren. Economen wijzen erop dat de retail sales in april met 2,8% op jaarbasis zijn gedaald. Hoge kosten van levensonderhoud lijken een tol te hebben geëist omdat de Britse gezinsbudgetten lijden onder hoge inflatie, terwijl de verhoging van de rentetarieven door de Bank of England (BoE) de situatie niet beter maakt voor consumenten.

Een rapport van Retail Economics suggereerde: "Intenties om in de detailhandel uit te geven, botsen met de prioritering van uitgaven in gebieden die eerder tijdens de pandemie werden gemist, inclusief de komende zomervakantie. Dit betekent dat er meer voorzichtigheid wordt betracht bij het uitgeven. Shoppers die willen inruilen voor essentiële zaken, wenden zich tot discounters om de kosten van de wekelijkse voedselwinkel te verlagen. "

US Durable Goods Orders Rapport van april

Het rapport over de orders voor duurzame goederen in april is de laatste belangrijke data die deze week uit de Verenigde Staten komt. Marktanalisten suggereren dat de orders in april op maandbasis met 1,1% zijn gedaald, hoewel het Census Bureau in maart een aanzienlijke stijging van 3,2% had geregistreerd. De orders voor duurzame goederen, vrijgegeven door het US Census Bureau, meten de kosten van bestellingen die fabrikanten ontvangen voor duurzame goederen. Dat zijn goederen die drie jaar of langer meegaan, zoals motorvoertuigen en apparaten.

In een paper van het in Washington gevestigde Brookings Institution zeiden Ben Bernanke, ex-hoofd van de Federal Reserve, en Olivier Blanchard, de hoofdeconoom van het IMF van 2008 tot 2015, dat de inflatiestijging vanaf 2021 grotendeels werd aangewakkerd door energiemarkten en tekorten aan auto's en andere duurzame goederen.

