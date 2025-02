Focus op het Amerikaanse CPI-inflatierapport en nieuwe tarieven

Februari 11, 2025 16:27

Deze week ontbreken er rentebeslissingen van grote banken, maar er zijn nog steeds financiële gegevens die de financiële markten in de komende dagen kunnen beïnvloeden. Het Amerikaanse CPI-inflatierapport, de Britse BBP-enquête en de Amerikaanse detailhandelsverkoopgegevens bijvoorbeeld.

De Amerikaanse president Donald Trump zei dat nieuwe tarieven van 25% op alle staal- en aluminiumimport in de VS "bijna onmiddellijk" van kracht zouden worden.

Goud bereikte een nieuw recordhoogte, waarbij het $ 2.900 per ounce bereikte, omdat handelsoorlogangsten investeerders ertoe brachten om zogenaamde veilige haven activa te kopen. Goudprijzen zijn nu met 9% gestegen op jaarbasis.

Amerikaans CPI-rapport januari 2025

Op woensdag publiceert het Amerikaanse ministerie van Arbeidsstatistieken het Amerikaanse CPI-inflatierapport voor de maand januari. Economen verwachten dat de inflatie op jaarbasis stabiel blijft op 2,9%, terwijl ze suggereren dat de maandelijkse inflatie zou kunnen dalen naar 0,3% ten opzichte van de 0,4% die in december is geregistreerd.

Het doel van de Federal Reserve (Fed) is om de inflatie terug te brengen naar 2,0%, maar dat is een moeilijke taak gebleken nu de Amerikaanse economie op volle toeren draait. Er werd verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rentetarieven nog verder zou verlagen, maar nu lijkt het erop dat het Federal Open Market Committee het afbouwen van zijn monetair beleid zou kunnen pauzeren, vooral met het effect van handelsoorlogen en tarieven die onbekend zijn.

Een rapport dat op 7 februari is gepubliceerd door marktanalisten van ING, zei: "Hardnekkige inflatiecijfers en dreigingen met tarieven hebben de ambities van de Fed om de rentetarieven weer neutraal te krijgen voortijdig afgeremd. Amerikaanse inflatie zal vroeg in het nieuws komen, met het risico dat we een maand-op-maand stijging van 0,3% zien voor zowel de hoofd- als de kernmaatregelen. Hoewel Trump de afgelopen dagen is teruggekomen op tarieven, is er nog steeds een gevoel dat we waarschijnlijk de invoering ervan zullen zien in het tweede kwartaal, zodra het ministerie van Handel verslag uitbrengt over handelspraktijken die door buitenlandse regeringen worden toegepast. Dit suggereert dat de inflatie waarschijnlijk hoog zal blijven en dat de Fed waarschijnlijk niet zal verlagen vóór juni.”

Brits BBP-rapport Q4 2024

Op donderdagochtend is het de beurt aan het Bureau voor Nationale Statistieken (ONS) om het Britse BBP-rapport voor het vierde kwartaal van 2024 vrij te geven. Economen voorspellen dat de Britse economie op jaarbasis met 1,1% is gegroeid, terwijl ze op maandbasis een cijfer van -0,1% verwachten.

De Confederation of British Industry (CBI) voorspelt dat het Britse BBP in 2024 met 0,9% zal zijn gegroeid. Vooruitkijkend zal de economische activiteit in gestaag toenemen, maar op een niet indrukwekkend tempo van 1,6% in 2025 en 1,5% in 2026.

De Tweede Kamer vermeldde in een rapport dat er zwakke groei van het BBP wordt verwacht in de eerste maanden van 2025, te midden van een zwak ondernemersvertrouwen. In haar rapport wordt opgemerkt dat "het bbp vlak was in de tweede helft van 2024, en bedrijvenquêtes geven aan dat de economische activiteit zwak is geweest in het begin van 2025. Bedrijven hebben hun zorgen geuit over aankomende belastingverhogingen, waarbij sommigen zeggen dat ze de werkgelegenheid zullen verminderen en de prijzen zullen verhogen als gevolg daarvan.

Rapport US Detailhandelsverkopen januari 2025

Het gegevenspakket over de Amerikaanse detailhandelsverkopen voor de eerste maand van het jaar zal het laatste interessante rapport zijn dat op vrijdag wordt verwacht. Detailhandelsrapporten worden breed gevolgd door investeerders en handelaren als een indicator van consumentenbestedingen, wat een van de belangrijkste drijfveren is van de Amerikaanse economie.

Economen verwachten dat de detailhandelsverkopen op maandbasis op -0,1% zullen uitkomen, terwijl de kernverkopen op 0,3% kunnen uitkomen, lager dan de 0,4% van december.

