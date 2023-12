Focus op NFP-rapport, BoC beslist over rentetarieven

December 06, 2023 13:52

Het Amerikaanse Nonfarm Payrolls (NFP) rapport dat vrijdag wordt verwacht, onderscheidt zich van belangrijke financiële gegevens voor de rest van deze week. Uit de laatste US Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) die dinsdag werd gepubliceerd, bleek dat de verhouding tussen vacatures en het aantal werkloze werknemers is gedaald tot 1,34, de laagste stand in de afgelopen twee en een half jaar.

De omstandigheden op de arbeidsmarkt spelen een rol bij de monetaire beleidsbeslissingen van de Federal Reserve. Hoewel sommige analisten suggereren dat het bestuur van de Fed van plan is de rente in 2024 aanzienlijk te verlagen, suggereerden economen van Blackrock dat deze prognoses overdreven zouden kunnen zijn. In een gesprek met verslaggevers merkte Wei Li, de belangrijkste beleggingsanalist van Blackrock, op dat "er iets ernstig mis zal moeten gaan om dat door te laten komen. We denken dus wel dat de Fed de rente zal verlagen, waarschijnlijk in de tweede helft van volgend jaar, maar hoeveel verlagingen ze zullen doorvoeren zal een stuk minder zijn in vergelijking met de oude economische cycli, oude recessies."

In Australië bedroeg de bbp-groei voor het derde kwartaal van 2023 2,1%, wat overeenkomt met de cijfers van het tweede kwartaal en de verwachtingen van analisten overtreft. Het rapport van het Australische Bureau voor de Statistiek (ABS) schreef het sterker dan verwachte groeipercentage toe aan "overheidsuitgaven en kapitaalinvesteringen".

Rentebesluit van de Bank of Canada

De Bank of Canada zal later op de dag haar rentebesluit bekendmaken. Economen suggereren dat de BoC haar leenkosten in de wacht zal houden, aangezien uit verschillende gegevens is gebleken dat de inflatie daalt en de arbeidsmarkt de druk begint te voelen van de verkrapping van het monetaire beleid in de eerste helft van het jaar.

Marktanalisten denken nu dat het bestuur van de BOC ergens in het tweede kwartaal van 2024 de rente zal verlagen. In een reactie op het aanstaande rentebesluit schreven economen van CIBC dat "als de gouverneur wil vasthouden aan zijn standpunt dat een recessie niet nodig zal zijn om tot een CPI van twee procent te komen, hij geen rentedruk kan uitoefenen op een economie die in de voorgaande twee kwartalen al een gemiddelde groei van nul heeft laten zien. Het is bijna gemakkelijk om te vergeten dat de centrale bank een rentebesluit moet aankondigen, want er is absoluut geen reden om te verwachten dat de rente op dit moment zal wijken."

US Nonfarm Payrolls in november

Vrijdagmiddag publiceert het Bureau of Labor Statistics (BLS) de enquête over de Nonfarm Payrolls van november. Het NFP-rapport wordt altijd onder de loep genomen door marktanalisten omdat het de toestand en omstandigheden van de arbeidsmarkt in het land weerspiegelt. De markten verwachten dat het NFP-cijfer zal uitkomen op 185.000, hoger dan het cijfer van 150.000 dat in oktober werd geregistreerd.

Een hoger dan verwacht cijfer zou de Amerikaanse dollar kunnen versterken, aangezien analisten suggereren dat de Federal Reserve haar renteplannen opnieuw zou kunnen evalueren, hoewel de meeste economen van mening zijn dat het bestuur een renteverlaging in het eerste kwartaal van 2024 overweegt. Integendeel, een lager dan verwacht NFP-cijfer zou aantonen dat de arbeidsmarkt is beïnvloed door de beleidsmaatregelen van de monetaire verkrapping.

Risicobepaling

