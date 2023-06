Focus op Amerikaanse Duurzame Goederen Orderrapport

Juni 27, 2023 14:13

De Amerikaanse orders voor duurzame goederen, de Canadese en de Australische inflatierapporten behoren tot de belangrijkste gegevenspublicaties voor vandaag en morgen. Marktanalisten suggereren dat een neerwaartse afdruk in orders voor duurzame goederen de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van zijn concurrenten kan beïnvloeden.

Een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat eerder op de ochtend werd gepubliceerd, zei dat stijgende bedrijfswinsten goed zijn voor bijna de helft van de stijging van de Europese inflatie in de afgelopen twee jaar. In het Verenigd Koninkrijk suggereren analisten van Bloomberg Economics dat renteverhogingen door de Bank of England (BoE) de economie tegen het einde van 2023 in een recessie kunnen duwen.

Volgens een CNBC-rapport zei de Chinese premier Li Qiang dat China nog steeds op schema ligt om zijn jaarlijkse groeidoelstelling van ongeveer 5% te bereiken, eraan toevoegend dat de groei in het tweede kwartaal naar verwachting sneller zou zijn dan in het eerste.

Amerikaanse orders voor duurzame goederen zijn in mei waarschijnlijk gedaald

Dinsdag komt het US Census Bureau met het rapport over de orders voor duurzame goederen van mei. Marktanalisten verwachten dat de orders met 1% zijn gedaald, in tegenstelling tot de stijging van 1,1% in april. Het rapport over orders voor duurzame goederen meet de toename of afname van orders van goederen die langer dan drie jaar kunnen duren.

Orders voor duurzame goederen worden beschouwd als belangrijke indicatoren voor de gezondheid van een economie. Opgemerkt moet worden dat de ISM Manufacturing Index al zeven maanden op rij krimpt. Economen suggereren dat economische onzekerheid en hoge inflatiecijfers hebben bijgedragen aan een daling van de vraag naar kapitaaluitgaven.

Canada CPI inflatie daalt in mei?

De BoC en Statistics Canada publiceren dinsdag inflatiecijfers. Economen voorspellen dat het totale inflatiecijfer van Statistics Canada in mei op 3,4% op jaarbasis zal uitkomen, tegen 4,4% in april. Beide rapporten van de BoC en de Canadese statistiekdienst met betrekking tot kern-CPI-metingen op maandbasis zullen naar verwachting een stijging van 0,5% laten zien.

De BoC besloot vorige maand zijn monetaire verkrappingsbeleid te hervatten door de rente te verhogen, ook al was het een van de eerste centrale banken die had gezworen zijn strategie in het voorjaar opnieuw te evalueren. Analisten van de Bank of Montreal (BMO) zeiden dat een inflatiedaling goed nieuws zou zijn, maar de zorgen van de BoC niet zou wegnemen. Daarom suggereren ze dat er nog een renteverhoging op komst is. Het bestuur van de BoC maakt op 12 juli zijn rentebesluit bekend.

Australisch maandelijks CPI-rapport

Woensdagochtend publiceert het Australian Bureau of Statistics (ABS) zijn maandelijkse CPI-inflatierapport over mei. Economen voorspellen dat de totale inflatie op maandbasis uitkomt op 0,2%, wat zou betekenen dat de totale inflatie op jaarbasis zou dalen van 6,8% naar 6,3%.

In een commentaar op de Australische inflatie en het beleid van de Reserve Bank of Australia (RBA) schreven analisten in een rapport dat "in navolging van de richtlijnen van de notulen van de Reserve Bank of Australia (RBA) van juni, waar de beslissing om te verhogen een zeer evenwichtige beslissing was, deze verbetering van de inflatie suggereert dat juli de bank wel eens een kans zou kunnen geven om te pauzeren."

Ifo: Duitse bedrijfsmoraal daalt voor tweede opeenvolgende maand

De index voor het ondernemersklimaat van het Ifo-instituut daalde van 91,5 in mei naar 88,5 in juni en noteerde daarmee een grotere daling dan verwacht. Een peiling van Reuters onder analisten had een daling naar 90,7 voorspeld. In een reactie op de enquête zei het hoofd van de Ifo dat "het sentiment in de Duitse economie merkbaar is vertroebeld", terwijl andere analisten die voor het Duitse instituut werken opmerkten dat hoge rentetarieven de vraag temperen en de exportverwachtingen van de industrie aanzienlijk lager zijn.

Het laatste maandelijkse rapport van de Bundesbank voorspelt dat de recessie snel zijn einde zal bereiken, omdat het bbp in het tweede kwartaal "licht zal stijgen", na een inkrimping in oktober-december en januari-maart. De Duitse centrale bank voorspelt dat de Duitse economie met 0,3% zal krimpen, gevolgd door een klein herstel van 1,2% in 2024 en met 1,3% in 2025.

