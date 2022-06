De Federal Reserve vergadering van juni vormt USD-sentiment

Juni 03, 2022 14:58

De USD steeg samen met de havikachtige retoriek van de Federal Reserve in mei, maar op het moment van schrijven is er een gevoel dat de valuta is vertraagd in een cirkelvormig patroon voorafgaand aan het rentebesluit van de centrale bank dat is vastgesteld op 14-15 juni.

Algemeen wordt verwacht dat de Fed zijn belangrijkste renteverwachting in juni en juli met 0,5 procent zal verhogen en vervolgens in september zal pauzeren met renteverhogingen. In een ander scenario ligt een verhoging van 0,75 procent op tafel en zijn er berichten dat vice-voorzitter Lael Brainard van de Federal Reserve de septemberpauze niet steunt.

De vooruitzichten voor de Amerikaanse economie worden bemoeilijkt door de impact van de USD-sterkte op de Amerikaanse export nadat techgigant Microsoft zijn omzet- en winstramingen verlaagde voor het fiscale kwartaal dat deze maand eindigde, onder verwijzing naar ongunstige wisselkoersomstandigheden.

De tegenwind voor de techsector is rugwind voor de bankensector. Naarmate de rentetarieven in de VS stijgen, kunnen banken zoals Wells Fargo en Bank of America hogere rente-inkomsten en activagroei verwachten naarmate deposito's op spaarrekeningen en aankopen van bankobligaties toenemen. Om een al te rooskleurig beeld te schetsen, is er ook de mogelijkheid van ongunstige wisselkoerseffecten op de banksector te midden van volatiliteit op de valutamarkten.

Geopolitieke gebeurtenissen

Geopolitieke gebeurtenissen in Oekraïne zullen naar verwachting de grondstoffenprijzen en toeleveringsketens onder druk blijven zetten, vooral in de energiesector. De spotprijzen voor ruwe olie en de prijzen van aardgas zullen onder deze omstandigheden waarschijnlijk hoog blijven, en vragen over de groei van China hebben ook invloed op de energiesector.

De Chinese fabrieksproductie daalde in mei als gevolg van COVID-19-lockdowns. Hoewel de beperkingen aan het einde van de maand werden versoepeld, verschenen ze opnieuw vanwege het zero-tolerance COVID-beleid van China en dit patroon zou tot juni kunnen aanhouden.

De energiemarkten zijn gevoelig voor de groeicijfers van China. Wanneer 's werelds op een na grootste economie verzwakt, daalt de wereldwijde vraag naar ruwe olie mee, wat een parallelle neerwaartse daling van de spotprijzen van ruwe olie betekent. Maar gezien de aanhoudende geopolitieke uitdagingen zou er een aanzienlijke daling van de Chinese bbp-groei nodig zijn om de spotprijzen van ruwe olie te deflateren.

Goud spotprijzen

De sterke USD heeft de goudspotprijzen tot mei doen stagneren, ondersteund door stijgende rentetarieven en robuuste banengroei, maar er zijn tekenen dat de werkgelegenheidsniveaus afzwakken. Dit kan weerstand voor de USD en steun voor goud betekenen als de Amerikaanse arbeidsmarkt begint te eroderen.

